Uno de los materiales más empleados para fabricar zapatos en España es la gamuza. No obstante, se trata de un material que necesita unos cuidados específicos para que no se estropee. Así, ahora que ya sabes cómo limpiar zapatos de ante, ¿sabes cómo limpiar zapatos de gamuza en casa? No te preocupes, te lo contamos a continuación.

La gamuza no solo se utiliza en la fabricación de zapatos, sino también para elaborar carteras y prendas de ropa. Este material se elabora con piel de vaca, cabra, oveja o ciervo, por ello requiere de unos cuidados específicos. ¡Descubre los mejores trucos caseros para limpiar zapatos de gamuza!

Consejos para limpiar zapatos de gamuza en casa

La gamuza es un tejido muy suave, agradable al tacto y similar al terciopelo. Además, los zapatos de gamuza nunca pasan de moda y se consideran elegantes y adecuados para cualquier ocasión. Cuando están nuevos lucen espectaculares, pero al ser un material tan delicado, se ensucia y deteriora con facilidad.

Para evitarlo y poder disfrutar de tus zapatos de gamuza por más tiempo, necesitas cuidarlos de forma especial. Y es que la gamuza no se puede limpiar de cualquier manera, pues corres el riesgo de dañarla. Es por eso que necesitas conocer unos cuantos trucos caseros para limpiar zapatos de gamuza tú mismo.

1. Antes de nada, lo primero que debes hacer es rociar los zapatos de gamuza con un aerosol protector antes de ponértelos por primera vez. Consiste en un protector que te ayudará a impermeabilizarlos para que no se manchen con tanta facilidad.

2. Este producto también contribuye a mantener su color original y hará que la suciedad y las manchas no penetren en el tejido. Pero recuerda, para que sea efectivo es fundamental utilizarlo antes del primer uso, es decir, cuando tus zapatos de gamuza estén completamente nuevos. De lo contrario, podrías fijar la suciedad en lugar de proteger la gamuza.

Utiliza un cepillo especial para limpiar tus zapatos de gamuza

Antes de contarte los trucos caseros para limpiar zapatos de gamuza, es de vital importancia que tengas un cepillo especial. Se trata de un cepillo de cerdas suaves especiales para no dañar el tejido tan delicado de la gamuza.

Además, cada fabricante tiene sus propias recomendaciones y debes seguirlas al pie de la letra. Lo mejor es probar el cepillo o cualquier producto en una zona del zapato que no sea demasiado visible para asegurarte de que es adecuado y no estropeará el material.

Para limpiar zapatos de gamuza en casa con este cepillo, debes hacerlo sobre la superficie bien seca. Así eliminarás mejor el polvo y la suciedad acumulada en la gamuza. De hecho, si los zapatos no están demasiado sucios, recuperarán su aspecto original solo con pasar el cepillo con cuidado por toda la superficie siguiendo siempre la misma dirección que el material.

En caso de que estén más desgastados que sucios, será necesario frotar con este cepillo de una forma más intensa. Pero para unos óptimos resultados, asegúrate de que el cepillo esté bien limpio, sobre todo si se trata de una gamuza de color claro. Por eso, después de limpiar zapatos de gamuza en casa siempre es conveniente lavar el cepillo con cuidado para usos posteriores.

Trucos caseros para limpiar zapatos de gamuza

Para mantener impecables tus zapatos de gamuza, lo primero que debes hacer si se manchan es limpiar la mancha de inmediato mientras todavía esté fresca con un papel absorbente. De este modo, evitarás que se siga extendiendo por la superficie del zapato.

Si no puedes hacerlo y la mancha se seca, lo mejor para limpiarla es utilizar una goma de borrar blanca. Frota suavemente sobre la mancha hasta que desaparezca y utiliza después un paño seco para peinar la gamuza de forma homogénea. Hazlo con delicadeza para no estropear el material siguiendo siempre la misma dirección de la gamuza.

A pesar de todos estos trucos caseros para limpiar zapatos de gamuza, si no consigues que la mancha desaparezca puedes utilizar un poco de vinagre blanco. Para ello, humedece ligeramente un trapo limpio y presiona con suavidad sobre la mancha del zapato. No debes frotar, solo presiona con movimientos suaves para limpiar zapatos de gamuza en casa.

Por otro lado, el bicarbonato de sodio también puede serte de gran utilidad para limpiar las manchas de tus zapatos de gamuza. Solo tienes que esparcir un poco de este producto sobre la mancha seca y dejarlo que actúe durante dos horas. Transcurrido este tiempo, retira el bicarbonato cepillando suavemente con un cepillo específico para gamuza.

A continuación, te mostramos otros consejos y trucos caseros para limpiar zapatos de gamuza y mantenerlos como nuevos por más tiempo:

1. Para realizar un mantenimiento diario, pasa una toallita húmeda, un trapo o una esponja humedecida con un poco de agua y jabón para prendas delicadas. Frota con suavidad con el paño bien escurrido para que no chorree.

2. Si quieres limpiar zapatos de gamuza en casa de forma superficial, es ideal que dispongas de un cepillo especial para ante. Además, lo ideal es que frotes siempre en la dirección de los pelos, así no estropearás tus zapatos de gamuza.

3. Para limpiar recuperando el color de tus zapatos cuando la mancha es más complicada, como por ejemplo de grasa, mezcla unas gotas de amoniaco con agua y frota con un cepillo de dientes humedecido en esta mezcla en la misma dirección del ante.

4. Por último, una vez que termines de limpiar zapatos de gamuza en casa, debes dejar que se sequen bien durante 8 horas como mínimo antes de volver a utilizarlos. Pero evita hacerlo directamente sobre una fuente de calor, como la calefacción o la luz directa del sol.

