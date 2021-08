¿Quién no ha tenido alguna vez unas zapatillas Converse All Star de color blanco? Aún hoy en día son unas de las más populares en España, ya que permiten combinarlas con cualquier look, llevarlas a diario, hacer deporte con ellas…. Sin embargo, pueden acabar siendo unas Converse amarillas.

Y es que no hay que olvidarse de que las Converse blancas se ensucian mucho y muy rápido y, en ocasiones, puede ser difícil devolverles su blancura original. Por ello, en este artículo te damos algunos consejos sobre cómo limpiar unas Converse blancas para que las luzcas siempre perfectas.

Cómo limpiar las Converse blancas

Te mostramos los pasos a seguir para limpiar las zapatillas blancas sin que adquieran el típico color amarillento:

A la hora de limpiar las zapatillas blancas te recomendamos que, en primer lugar, las sacudas para eliminar los restos de tierra y la suciedad de las suelas. Si se trata de suciedad superficial o solo es la goma lo que está sucia, puedes tratar de eliminarla con una toallita húmeda, como las de los bebés. Si es la tela de tus Converse lo que está sucio, puedes probar con una mezcla de agua y jabón neutro y, con la ayuda de un cepillo de limpieza, desincrustar la suciedad. Por otro lado, para las manchas más difíciles puedes intentar añadir a la mezcla anterior una pizca de amoniaco. Es importante que dejes secar tus zapatillas a la sombra para evitar que queden marcas. Aunque el fabricante no lo recomienda porque hace que tus zapatillas se deterioren mucho más rápido, para limpiar las zapatillas blancas All Star a fondo puedes meterlas en la lavadora. Pero antes, te recomendamos quitarles los cordones y las plantillas. Usa un programa corto con agua fría y un centrifugado suave. Para secar las Converse blancas mejor hacerlo al aire libre, pero nunca en la secadora pues podrían encoger o deteriorarse.

Lavar Converse blancas con bicarbonato y limón

El bicarbonato tiene una acción muy eficaz blanqueando superficies. Te hemos comentado antes cómo mezclarlo con detergente y vinagre para conseguir unos resultados sorprendentes, pero con limón también conseguirás grandes logros. Es un método bastante seguro para limpiar las zapatillas blancas, y no generará ningún daño en la superficie. Para elaborar este remedio, introduce 100 ml de agua en un recipiente con pulverizador, añade 50 ml de limón y dos cucharadas de bicarbonato.

Mezcla bien y rocía sobre una bayeta de microfibra y sobre la suela de las zapatillas. Frota bien con un cepillo dental viejo para retirar la mayor cantidad de suciedad posible y aclara con abundante agua. Notarás los resultados mejor una vez que el calzado esté seco por completo.

Cómo evitar las Converse amarillas

Limpiar las zapatillas blancas es bastante importante para que el calzado se blanquee. De lo contrario, con el paso del tiempo pueden adquirir manchas amarillas o un tono opaco que no es nada vistoso. Para realizar una limpieza a fondo y evitar que adquieran ese tono amarillento, continúa leyendo.

En un recipiente de tamaño mediano añade 50 gramos de detergente en polvo y un poco de agua. Mezcla hasta conseguir una pasta y usa un cepillo dental para limpiar tu calzado. Puedes dejar el calzado en remojo para que la acción limpiadora sea más eficiente. Después, aclara con agua tibia usando un paño absorbente, pero no empapes por completo el calzado. Para finalizar, seca la superficie con una bayeta de microfibra para obtener mejores resultados.

Consejos para limpiar las zapatillas blancas

Es aconsejable humedecer las zapatillas con un poco de agua, pero no hace falta que las sumerjas en un barreño. Con humedecer la tela con un trapo será suficiente. Entonces echa en un barreño un poco de agua, una parte de bicarbonato sódico y una parte y media de detergente . ¡Y a frotar!

. ¡Y a frotar! Coge un cepillo de dientes viejo y frota las zapatillas, pero mejor hacerlo sin cordones. Estos los puedes meter en el barreño con el agua, el detergente y el bicarbonato. Después de frotar con el cepillo, deja las zapatillas en remojo durante un buen rato.

El bicarbonato sódico es el mejor producto limpiador, de hecho, se utiliza para una gran cantidad de tareas relacionadas con la limpieza. Ya te hemos explicado cómo utilizarlo junto al jabón, pero también puedes mezclarlo con vinagre . Para ello, mezcla estos dos ingredientes tan potentes con un poco de agua y sigue los pasos del primer apartado. Usa un cepillo para aplicar la mezcla y espera media hora para que la solución actúe y surta efecto. Este truco es válido para limpiar las zapatillas blancas por dentro y por fuera, incluida la suela.

. Para ello, mezcla estos dos ingredientes tan potentes con un poco de agua y sigue los pasos del primer apartado. Usa un cepillo para aplicar la mezcla y espera media hora para que la solución actúe y surta efecto. Este truco es válido para limpiar las zapatillas blancas por dentro y por fuera, incluida la suela. Otro gran truco para conseguir limpiar las zapatillas blancas de forma efectiva cuando parezcan unas Converse amarillas de tanta suciedad, es la sal gruesa . Para ello, hay que restregar la superficie utilizando un cepillo de cerdas blandas. Limpia tanto la zona interna como la externa y no te olvides de las suelas. Lávalas después con detergente de nuevo y aclara con un trapo húmedo.

. Para ello, hay que restregar la superficie utilizando un cepillo de cerdas blandas. Limpia tanto la zona interna como la externa y no te olvides de las suelas. Lávalas después con detergente de nuevo y aclara con un trapo húmedo. Ten presente que el color blanco es muy delicado, así que se puede ensuciar con facilidad. Por eso no nos servirá de nada aprender cómo limpiar las zapatillas blancas si luego no las protegemos. Lo ideal es que las guardes bien, incluso es mejor hacerlo dentro de su propia casa todos los días.

No utilices nunca lejía para limpiar las zapatillas blancas o al final tendrás unas Converse amarillas. La lejía va dejando los tejidos blancos un tanto amarillentos con el tiempo, aunque al principio parezca que le devuelve la blancura a los tejidos.

