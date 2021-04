Algunos manchurrones pueden darnos mucho miedo, como las manchas de ácido en el suelo. No obstante, si has descubierto una de estas manchas en el piso de tu hogar, no te asustes. En realidad, no es tan complicado limpiar un suelo manchado con ácido, o al menos intentaremos camuflarlo para que no sea tan evidente.

Solo necesitas conocer unos trucos efectivos y disponer de los materiales adecuados para eliminar fácilmente manchas de ácido en el suelo. Y para ayudarte a que tu suelo recupere su aspecto natural, te mostramos los mejores consejos para limpiar suelo manchado con ácido. ¡Comenzamos! ¡Te contamos cómo limpiar un suelo manchado con ácido!

Cómo eliminar fácilmente manchas de ácido en el suelo

Antes de comenzar con nuestro mejor truco para quitar las manchas de ácido en el suelo, debes saber que en cualquier tienda de bricolaje tienes a tu disposición productos de limpieza específicos para retirar todo tipo de manchas, incluidas las de ácido.

En cualquier caso, ante una mancha difícil lo mejor será actuar de inmediato y limpiarla lo antes posible. Pero no te precipites, ya que debes tener en cuenta tanto las características como el material del suelo para elegir el producto más adecuado, pues las manchas de ácido en el suelo son bastante delicadas.

Cómo limpiar suelo manchado con ácido con bicarbonato

El mejor remedio casero para eliminar las manchas de ácido en el suelo es el bicarbonato de sodio. La razón es porque este producto neutraliza el daño generado por el ácido en el piso.

Por lo tanto, para eliminar fácilmente manchas de ácido en el suelo, como hemos dicho, debes actuar de inmediato. La mejor forma de hacerlo es esparcir una cantidad generosa de bicarbonato de sodio sobre la zona a tratar, pero no olvides protegerte con unos guantes, unas gafas y un pantalón especial de trabajo. Otra recomendación que debes considerar es ventilar la estancia para evitar respirar estos olores tan tóxicos.

Una vez que el bicarbonato esté bien esparcido, deja que actúe durante unos minutos antes de retirarlo con la ayuda de un paño viejo y agua tibia.

Cómo quitar manchas de ácido en el suelo con sosa cáustica

Otro remedio muy eficaz para quitar las manchas de ácido en el suelo es la sosa cáustica. Sin embargo, es efectivo cuando las manchas son poco profundas, y también debes tomar precauciones porque se trata de un producto muy corrosivo.

Por lo tanto, para eliminar fácilmente manchas de ácido en el suelo con este producto, tendrás que seguir las mismas precauciones que en el apartado anteriores. Es decir, distribuye con mucho cuidado este producto sobre la zona afectada, deja actuar unos minutos y enjuaga con abundante agua tibia para eliminar todos los restos de sosa cáustica. Si lo consideras necesario, puedes repetir el procedimiento para obtener mejores resultados. Recuerda utilizar guantes y mascarilla, pues se trata de un producto altamente tóxico.

Por último, cuando las manchas de ácido en el suelo son demasiado profundas, los expertos recomiendan cubrirlas con algún producto que tenga el color lo más parecido posible al del piso. Una buena opción podría ser cubrir la mancha con cera líquida con color hasta que consigas camuflar el ácido. Para obtener unos óptimos resultados, lo mejor es aplicar este producto sobre el pavimento utilizando una pulidora especial, tanto si tu suelo es de mármol como si es de hormigón.

No utilices salfumán para limpiar suelo manchado con ácido

Por lo general, cuando observamos manchas incrustadas en nuestro suelo, lo primero que tendemos a hacer es utilizar productos habituales de limpieza para eliminarlas. No obstante, cuando estos productos no son lo suficientemente eficaces para quitarlas, solemos recurrir a los limpiadores más potentes que conocemos de toda la vida: el salfumán y la lejía.

Sin embargo, antes de utilizar un producto de limpieza, sea cual sea, es fundamental conocer sus características para no estropear las superficies. Y es que, si utilizas un producto que no es recomendable para el piso que quieres tratar, acabarás dañándola de forma irreversible. Incluso podrías acabar provocando un accidente.

Por ejemplo, el salfumán es ácido clorhídrico, es decir, un ácido muy potente que es capaz de destruir materiales como el cemento o la cerámica. Es conocido por su intenso olor a químico, pues desprende vapores muy irritantes y tóxicos. Además, puede causar irritaciones y quemaduras en contacto con la piel.

Pues bien, a pesar de ello, es cierto que el salfumán puede utilizarse como limpiador contra manchas incrustadas. Pero el resultado puede que no sea favorable, ya que las superficies de piedra, por ejemplo, terminarán con un aspecto desgastado, perdiendo el bonito color que las caracteriza.

Lo mismo sucede con las baldosas al terminar una obra. De hecho, si limpias un suelo nuevo con salfumán lo único que conseguirás es destrozarlo, pues dañará seriamente tanto el brillo como el color de tu piso nuevo.

Por lo tanto, para no caer en estos errores tan graves, te recomendamos que utilices productos diseñados en concreto para eliminar las manchas más difíciles, pero teniendo en cuenta el material y la suciedad a tratar. Incluso te recomendamos que realices una pequeña prueba en un lugar poco visible para asegurarte de que el suelo no se daña.

Esto es muy importante tenerlo presente después de realizar una obra si quieres acabar con las manchas incrustadas. Aunque siempre puedes recurrir a productos específicos para eliminar fácilmente manchas de ácido en el suelo sin estropearlo. De hecho, existen quitacementos antisalitre que disuelven los restos de la obra sin dañar las superficies.

Pero si lo que necesitas es quitar manchas de ácido en el suelo o las típicas manchas domésticas, mejor que utilices un quitamanchas decapante desengrasante muy eficaz que no emita vapores ni olores desagradables. Son muy fáciles de utilizar y respetan la superficie a tratar. ¡Ya puedes ponerte a limpiar suelo manchado con ácido sin temor a estropearlo!

