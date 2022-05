En España, los electrodomésticos de nuestro hogar son muy propensos a mancharse con el uso, pudiendo llegar a contaminar las comidas. Por esto es tan importante mantenerlos limpios, sobre todo, los que entran en contacto directo con los alimentos, como por ejemplo la sandwichera.

Este pequeño electrodoméstico nos ayuda a la hora de preparar el desayuno, la merienda e incluso algunas cenas rápidas. Al usar este aparato de forma rápida y enchufado a la corriente no solemos limpiarlo después de su uso, pero su mantenimiento es de vital importancia. ¡Descubre cómo limpiar una sandwichera para mantenerla en perfecto estado!

Consejos para limpiar una sandwichera de forma correcta

Como hemos indicado en la introducción, que no limpiemos la sandwichera nada más usarla no quiere decir que no debamos mantenerla limpia para obtener unos sándwiches perfectos. No obstante, si ya está muy sucia y tienes que eliminar los restos incrustados, te mostramos cómo hacerlo.

Para limpiar correctamente la sandwichera necesitarás los siguientes elementos:

Jabón líquido o lavavajillas

Papel de cocina

Bayeta limpia que no deje pelusas

Esponja o la parte suave de un estropajo

Espátula de silicona o madera, pero evita los objetos metálicos y punzantes

La forma más conveniente de limpiar las placas de una sandwichera es mientras sigue caliente, así podremos retirar mejor todos los restos de grasa y alimentos adheridos. Pero como tenemos que enchufarla a la corriente, antes de limpiarla debes apagarla y desenchufarla para aprovechar el calor residual después de usarla y proceder a su limpieza. Después, sigue estos pasos de limpieza:

En primer lugar, debemos retirar todos los restos de la sandwichera con papel de cocina. Después de eliminar todos los restos, vierte unas gotas de jabón y frota con la esponja húmeda con suavidad las placas de la sandwichera para quitar los restos de grasa. A continuación, pasa la bayeta húmeda por las placas de la sandwichera para limpiar los restos de jabón. Una vez que las placas estén limpias, continúa la limpieza por las ranuras y el resto del electrodoméstico. Ten especial cuidado por donde haya cables y en la zona del mango. Por último, déjala abierta para que se seque muy bien antes de guardarla.

En la actualidad, muchas sandwicheras tienen las placas extraíbles, así que si es tu caso, solo tienes que sacarlas y limpiarlas debajo del grifo del agua como cualquier otro utensilio de cocina. Eso sí, hazlo con cuidado para no rayarlas, así que usa igualmente una esponja suave y unas gotas de lavavajillas siguiendo los pasos que te hemos mostrado más arriba.

Parece obvio, pero no podemos pasar al siguiente apartado sin decirte que jamás pongas la sandwichera entera debajo del grifo, pues acabarás estropeándola sin remedio. Y recuerda, tampoco utilices objetos afilados ni metálicos o rayarás la superficie, echando a perder así la capa antiadherente de la sandwichera.

El truco viral de TikTok para limpiar el queso pegado de una sandwichera

TikTok ha terminado por convertirse en una red social donde podemos encontrar contenido muy variado navegando por su inagotable plataforma de vídeos. Desde coreografías virales hasta vídeos divertidos, consejos y un sinfín de trucos caseros para hacer nuestra vida más fácil.

Hasta la fecha, muchas han sido las cuentas que han adquirido cierta notoriedad dentro de esta red social con vídeos dedicados en exclusiva a ciertos trucos caseros o hacks de limpieza para poder utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Una de esas cuentas es @withbrushandpaper, y gracias a sus numerosos consejos, ya cuenta con miles de seguidores.

Precisamente en uno de los vídeos más populares de esta cuenta de TikTok se nos muestra un truco casero para evitar que el queso se quede pegado a las placas. Seguro que estás deseando conocerlo, y solo necesitas unos productos muy sencillos de adquirir que es probable que ya tengas en casa. ¡Vamos allá!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘈𝘳𝘢𝘤𝘦𝘭𝘪 | 𝘋𝘪𝘺 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳 (@withbrushandpaper)

Para limpiar el queso pegado de la sandwichera solo necesitas papel de cocina o un trapo de microfibra y un poco de agua. Después, sigue este paso a paso para dejar este electrodoméstico como nuevo:

Como en el método anterior, lo primero que debes hacer es desenchufar la sandwichera. A continuación, rocía con bastante agua el papel de cocina o el paño de microfibra, según lo que hayas elegido para la limpieza. Introduce el papel o el paño mojado dentro del aparato, cierra y enchúfalo a la luz. Verás como en cuestión de dos minutos se reblandece todo lo pegado y se queda adherido al trapo o el papel. Ya puedes desenchufarla, abrirla y terminar de limpiarla con otro trapo limpio que no deje pelusas. ¡Listo!, tu sandwichera habrá quedado como nueva.

Cómo evitar que el queso se quede pegado a la sandwichera

Existe otro hack o truco casero bastante rápido y sencillo para ahorrarte la limpieza de la sandwichera por completo. ‘¡Imposible!’, estarás pensando, pero no lo es. De hecho, es tan práctico que conseguirás mantener este aparato limpio independientemente de las veces que lo utilices.

Para ello, solo necesitas un trozo de papel de horno lo suficientemente grande como para cubrir toda la superficie de tu sandwichera. Sigue estas recomendaciones para lograr tu objetivo con éxito:

Recorta el papel vegetal de tal manera que que quede cubierta toda la superficie de la sandwichera.

Cuando tengas el papel colocado, pon encima el sándwich y usa el aparto como de costumbre.

Así lograrás que la sandwichera quede limpia y el queso no se pegue a la plancha.

Por último, otro truco para evitar que el queso fundido manche tu sandwichera es intentar que las lonchas de queso no se salgan por los bordes del pan. Asegúrate de que se quedan dentro para que el queso fundido no acabe ensuciando el aparato. ¿A qué esperas para usar estos trucos?

