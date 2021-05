En España, dedicamos entre 6 y 9 horas semanales a la limpieza de nuestras casas, sin embargo, hay cosas fundamentales que olvidamos limpiar. La evolución constante de los televisores con la intención de mejorar la calidad de imagen de las pantallas ha supuesto una definición cada vez superior. Sin embargo, la delicadeza también ha aumentado, por ello es fundamental limpiar la pantalla de la televisión con especial cuidado y utilizando productos específicos para evitar estropearla.

En la actualidad, las pantallas de plasma predominan en el mercado y en la mayoría de hogares. Pero este tipo de pantallas son las más delicadas, así que te interesará saber cómo limpiar la pantalla de la televisión o la del portátil sin que se estropee. ¡No te pierdas este artículo!

Remedios caseros para limpiar las pantallas

1. Alcohol isopropílico y agua destilada

Uno de los mejores remedios caseros para limpiar las pantallas, ya sea una televisión LED, de plasma o de cualquier otro tipo, es una mezcla de alcohol isopropílico y agua destilada. Para aplicar esta mezcla necesitarás un paño de microfibra y seguir las siguientes indicaciones.

En primer lugar, para preparar esta mezcla para limpiar la pantalla de la televisión o del portátil tendrás que añadir la misma cantidad de alcohol isopropílico que de agua destilada. A continuación, vierte la mezcla en un bote con pulverizador y agita muy bien para que se integren ambos ingredientes. Hazlo justo antes de su aplicación para que están bien mezclados.

Cuidado no vayas a utilizar alcohol etílico, pues este tipo de alcohol no sirve para limpiar la pantalla de la televisión, de hecho, puede dañarla. Por lo tanto, si no tienes alcohol isopropílico, mejor limpia la pantalla de la televisión sucia solo con agua destilada sin mezclar con ningún otro producto.

Antes de aplicar la mezcla de agua destilada y alcohol isopropílico asegúrate de haber desenchufado el televisor. Además, la limpieza de la pantalla debe hacerse en frío y siguiendo los siguientes consejos:

No pulverices esta mezcla directamente sobre la pantalla de la televisión sucia o podrías dañarla.

Mejor humedece un paño de microfibra con el pulverizador y pásalo por la pantalla con suavidad.

Por último, para limpiar la pantalla de televisión de forma correcta mueve el paño siguiendo siempre la misma dirección, por ejemplo, de arriba hacia abajo. Así evitarás que queden rastros o manchas blancas al limpiarla.

2. Vinagre blanco

El vinagre blanco es otro de los remedios caseros para limpiar la pantalla de la televisión (o del ordenador portátil) más efectivos. De hecho, es capaz de eliminar los rastros de grasa, las huellas y otras manchas incrustadas y retirar el polvo a la perfección.

Además, como es un producto de origen natural es seguro para ti, y la mejor forma de aplicarlo es siguiendo estos pasos:

1. Lo primero de todo será diluir el vinagre en agua de manera que haya un poco más de agua que de vinagre.

2. A continuación, coloca esta mezcla en un recipiente con pulverizador.

3. Después, pulveriza el contenido en un paño de microfibra sin mojarlo del todo, solo humedécelo un poco.

4. Para terminar, frota la pantalla de la televisión sucia con el paño realizando movimientos de arriba hacia abajo y siempre en la misma dirección para no dejar rastros ni manchas.

3. Otros consejos para limpiar la pantalla de la televisión o del portátil

Ten cuidado con la aplicación directa de cualquiera de los remedios caseros para limpiar la pantalla que te hemos mostrado, ya que podría provocar daños en sus componentes internos. Ten en cuenta que el líquido se escurre y puede penetrar entre las ranuras del marco o por detrás, por ello es mejor pulverizar la mezcla en un paño.

No utilices jamás ningún producto químico agresivo para limpiar la pantalla de la televisión, como la acetona o el amoniaco, pues el riesgo de estropear el televisor es muy elevado.

Evita también el uso de limpiacristales o dañarás la pantalla irremediablemente. Esto es debido a que es un producto con ingredientes abrasivos como el amoniaco y la acetona, por lo tanto, es mejor prevenir que arriesgarnos a quedarnos sin televisión.

Mejor que no utilices papel de cocina para limpiar la pantalla de la televisión, ya que puede dejar restos que formarán más polvillo en la pantalla. Si no tienes un paño de microfibra, mejor emplea un pañuelo, pues su textura es mucho más suave y no sueltan tantas fibras.

Si la pantalla de la televisión sucia solo tiene polvo, lo ideal es utilizar un plumero. De este modo, no necesitas aplicar ningún producto, solo pasarlo por la pantalla y aspirar la zona para retirar el polvo de la habitación.

Limpieza de otros componentes de la televisión

Además de tratar la pantalla de la televisión sucia, también es fundamental que limpies el resto de componentes para mantenerla en buen estado y alargar su vida útil todo lo posible. Por ejemplo, la cubierta y el soporte son partes menos delicadas, así que para retirar el polvo, solo debes pasar un paño humedecido ligeramente con agua y algún producto suave que elimine las manchas.

Si tienes un televisor en la cocina y el soporte acumula grasa y otras manchas, puedes limpiarlo con una mezcla de vinagre blanco, agua caliente y unas gotas de limón. Esta solución te ayudará además a desinfectar el aparato al mismo tiempo que limpias tanto el soporte como la base de la TV. También puedes utilizar esta mezcla para limpiar los cables.

Por último, sabemos que el mando a distancia también acumula suciedad, así que debes saber que lo mejor para limpiarlo es una bayeta húmeda muy bien escurrida. Para retirar la suciedad incrustada entre los botones, mejor utiliza un bastoncillo de algodón humedecido en agua tibia y un poco de lavavajillas. Pero procura que esté bien escurrido para que no penetre agua en el mando.

Ahora que conoces los mejores remedios caseros para limpiar la pantalla de la televisión, ya puedes disfrutar de una visión nítida y sin manchas. ¡Verás la diferencia!

