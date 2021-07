Si tienes niños pequeños, seguro que tu casa está llena de peluches de los que no se despegan. Son amiguitos inseparables, pero, al mismo tiempo, son un gran foco de polvo y suciedad. Por este motivo, lavar peluches en la lavadora es la mejor opción para que los niños disfruten de sus juguetes preferidos.

¿Te has propuesto lavar los juguetes de tus hijos, pero desconoces cómo hacerlo? Pues estás en el lugar indicado; vamos a mostrarte todos los trucos para lavar peluches en la lavadora. No es una tarea complicada, pero debes tener cuidado para no estropearlos, al igual que ocurre con las prendas de ropa más delicadas. ¡Vamos allá!

Cómo quitar las manchas de los peluches

Cada juguete es distinto y, por lo tanto, cada uno tiene una forma determinada de limpieza. En cualquier caso, limpiar los peluches en la lavadora es muy importante para evitar que tus hijos estén en contacto con gérmenes y suciedad al jugar con ellos.

En algunas ocasiones, los peluches de tus hijos necesitarán una limpieza a fondo por encontrarse demasiado sucios. Sin embargo, otras veces puede ocurrir que los peluches estén limpios y solo tengan alguna mancha accidental. En este caso, el proceso te llevará menos tiempo, pues lo único que tendrás que hacer es frotar las manchas con un paño humedecido con agua tibia.

Con esto, lograrás eliminar las manchas del peluche, y no te preocupes por la cantidad de agua que emplees, pues solo tendrás que dejar que se seque por completo antes de que los niños puedan volver a jugar con él. Después, aplica una pequeña cantidad de detergente líquido en cada mancha para evitar que haga mucha espuma, ya que después será más difícil retirarla.

Si son varios los peluches que debes limpiar, lo ideal es que mezcles en un pulverizador una taza de agua con una cucharadita de detergente líquido. Si se trata de manchas difíciles, puedes mirar en la etiqueta la posibilidad de limpiar el peluche con algún producto químico.

Pulveriza la mezcla anterior sobre las manchas y frota con un paño suavemente, verás como irán desapareciendo con la ayuda del detergente. Pero recuerda frotar solo en las zonas manchadas y sin expandir demasiado la espuma para poder enjugarla con facilidad.

A continuación, humedece otro paño limpio para enjuagar el peluche y frota con suavidad todas las zonas donde estaban las manchas para retirar el detergente. Por último, si quieres evitar que el material del peluche se dañe o endurezca, debes utilizar solo un poco de agua para no formar más espuma ni transferir las manchas a otras zonas del peluche.

Cómo lavar peluches en seco

En el caso de que necesiten una buena limpieza a fondo, tendrás que lavar peluches en la lavadora. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que tienen algún tipo de mecanismo y no pueden mojarse? Pues que tendrás que recurrir al lavado en seco; pero tranquilo, es muy sencillo y podrás hacerlo en casa.

Solo necesitas una bolsa de plástico, un cepillo y bicarbonato de sodio. En primer lugar, humedece el peluche con un poco de agua con la ayuda de un pulverizador o un paño húmedo. El objetivo de hacer esto es para que el bicarbonato se quede mejor adherido al peluche. Después, introdúcelo en una bolsa de plástico y añade una cantidad generosa de bicarbonato de sodio.

Por último, cierra la bolsa de plástico y agita durante unos minutos para que el bicarbonato quede esparcido por todo el peluche. Deja así el peluche varias horas; por ejemplo, puedes seguir este procedimiento antes de irte a dormir y dejar que el bicarbonato actúe toda la noche. A la mañana siguiente, retira el peluche de la bolsa y cepíllalo hasta eliminar por completo el exceso de bicarbonato. El peluche habrá quedado desinfectado y tus hijos podrán seguir jugando con él.

Trucos para lavar peluches en la lavadora

Si están muy manchados o han acumulado demasiado polvo, lo mejor es lavar peluches en la lavadora. No obstante, antes de hacerlo debes consultar la etiqueta de cada peluche y descartar aquellos que utilizan baterías u otros mecanismos, pues no debes introducir estos peluches en la lavadora.

Es aconsejable tratar los peluches previamente para eliminar las manchas más difíciles de manera superficial en caso de que las tengan. Después, introdúcelos en una funda de almohada para que no se dañen y selecciona el ciclo de lavado para prendas delicadas. La temperatura del agua debe ser fría o tibia, ya que el agua caliente podría dañar su material.

No introduzcas prendas en el mismo lavado que puedan desteñirse o que esté excesivamente sucias. A continuación, para secar los peluches utiliza primero una toalla para eliminar el exceso de agua, así no tendrás que exprimirlos ni correr el riesgo de que se deformen.

Nuestra recomendación es que dejes que los peluches se sequen al aire libre alejados de la luz solar y evites para hacerlo los lugares donde haya mucho polvo. También puedes introducirlos dentro de una bolsa de secado para colgarlos y protegerlos.

Después de lavar peluches en la lavadora, y una vez que estén secos por completo, cepíllalos para acomodar de nuevo la tela. Nuestro último consejo es que, antes de limpiar los peluches en la lavadora, tengas en cuenta que si son demasiado viejos es preferible que optes por un lavado en seco como el que te hemos explicado, pues el lavado en lavadora podría dañarlos.

Con todos los trucos para lavar peluches en la lavadora que te hemos mostrado, tus hijos tendrán aseguradas muchas horas de diversión. Además, estaremos evitando que los niños estén en contacto con el polvo y la suciedad, algo fundamental, sobre todo, para aquellos con alergias. Y recuerda, la limpieza en casa es fundamental para que los espacios estén libres de cualquier infección.

