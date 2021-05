9 ideas útiles para reutilizar cajas de cartón

La primera caja de cartón apareció en la década de 1880 en Brooklyn, Nueva York, y desde entonces, su presencia no ha dejado de progresar, tanto en España como en el resto de países. En sus inicios sustituyó a las cajas de madera, pues el cartón es más ligero, flexible y fácil de montar. Pero, debido a su masificación, se comenzó a reciclar cajas de cartón.

Y es que los fabricantes no tardaron en apreciar sus cualidades, convirtiéndose en el paquete ideal para enviar sus productos. Sin embargo, ahora están por todas partes, incluso en el envase de muchos alimentos. Por ello, al igual que hemos contado cómo reutilizar bolsas de papel, ahora te enseñamos a transformar cajas de cartón. ¡Comenzamos!

Importancia de reciclar cajas de cartón

El uso de las cajas de cartón se ha masificado tanto que, solo en España, se consumieron 3.388.200 toneladas de cajas de cartón en 2019, tanto ondulado como corrugado. Este último es un material que se obtiene de la unión de varias hojas de papel con uno o varios papeles ondulados, y estas cifras van en aumento cada año.

Además, también se utilizaron 684.600 toneladas de cartón estucado, un tipo de cartón con varias capas que se utiliza para fabricar cajas más compactas. Conociendo estas cifras, no es de extrañar que se considere de vital importancia reciclar cajas de cartón.

Pero, a pesar de que el 74,6% de estas cajas se reciclan, cada español utiliza de media 19,4 kg de envases de papel y cartón al año, y uno de cada cuatro envases de cartón utilizados no se recicla ni se recupera.

Hemos centrado nuestra atención en el reciclaje del plástico, y con razón, pero si tenemos en cuenta el ciclo completo, cuesta más energía producir el cartón, de modo que emite más gases contaminantes como el CO2 a la atmósfera que un envase equivalente de plástico. Por lo tanto, su reciclaje no es la panacea, por ello queremos mostrarte algunas ideas para transformar cajas de cartón.

Además, alrededor de 1.018.200 toneladas de cartón no se recuperan, y muchas de ellas suelen acabar en el vertedero municipal. Allí se descomponen sin oxígeno, generando metano durante este proceso, un gas que calienta el planeta mucho más que el CO2.

Y lo peor de todo es que hay que talar árboles para fabricar nuevas cajas, aunque también se utilizan cajas recicladas para ello. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para cuidar nuestro planeta es reducir el consumo de cartón. No obstante, si ya tienes alguna por casa, te enseñamos cómo dar una segunda vida a tus cajas de cartón para reducir la emisión de gases nocivos al planeta. ¡Toma nota!

9 ideas útiles para reutilizar cajas de cartón

1. Estantería para libros

Si tienes pensado reciclar cajas de cartón, quizás puedas elaborar con ellas algo útil. Por ejemplo, puedes transformar cajas de cartón corrugado en una estantería para libros, aunque necesitarás mucha cola. Pero merecerá la pena una vez que la tengas lista.

2. Zapatero

También puedes reciclar cajas de cartón elaborando un bonito y útil zapatero. Para ello, corta rectángulos grandes de cartón corrugado y dóblalos en tres partes para conseguir un prisma triangular. Después, une diferentes prismas con cola y apílalos formando un mueble zapatero.

3. Organizador para bolsas de té

Otra opción es recortar unas tiras de los laterales de una caja de cartón y forrarlas con papel de regalo. De este modo, podrás transformar cajas de cartón en un estupendo organizador para tus bolsitas de té o incluso para colocar tu maquillaje.

4. Cesta

La reutilización de cajas de cartón de zapatos para transformarlas en cestas es algo muy útil y cómodo. Solo necesitas un trozo de tela para forrar el interior y cuerda de pita para enroscarla y pegarla por fuera de la caja para aportar ese aspecto de cesto. Puedes teñir la cuerda para que cada una tenga un acabado diferente.

5. Organizador de escritorio

Para transformar cajas de cartón en organizadores para el escritorio, corta y modela las cajas. También puedes unir varias entre sí y forrarlas a tu gusto para que queden vistosas.

6. Revistero

Si quieres hacer un revistero con una caja de cartón, realiza un corte diagonal a la caja dejando su base intacta. Después, fórrala como quieras y tendrás listo tu revistero.

7. Archivador

Para este propósito, las cajas de cereales son ideales. Y para transformar cajas de cartón en archivadores solo tienes que cortar uno de sus lados y apilar tantas cajas como necesites para guardar tus documentos.

8. Proyectos para niños

Una forma muy divertida de reciclar cajas de cartón es fabricar una casita o algo similar para que puedan jugar tus hijos. Además, puedes aprovechar diferentes cajas de distintos tamaños, las cuales podrás apilar, pegar entre ellas y fabricar incluso un tejado. Deja que colaboren los más peques para decorarla y pintarla, y si la caja es lo suficientemente grande, podrán jugar dentro. ¡Les encantará!

9. Transformar cajas de cartón para perros y gatos

Quien tenga un gato sabe que le encantan las cajas. Por lo tanto, puedes usar una del tamaño adecuado para acomodarla con un cojín o una mantita y elaborar una cama gatuna. Y si las llenas de juguetes, premios, etc., mejor todavía, una idea que también es válida para perros pequeños.

También puedes hacer un lugar de juegos para tus mascotas. Por ejemplo, llena una caja con el cartón de los rollos de papel higiénico hasta que no quepan más. Pon algunas bolitas de comida o premios entre los rollos y tendrás un divertido juego casero para perros y gatos pequeños.

Como has podido comprobar, la reutilización de cajas de cartón no tiene límites, así que deja volar tu imaginación con las cajas que no necesites. Y una vez que ya no las uses, no olvides reciclar cajas de cartón. Entre todos, debemos esforzarnos por reducir la cantidad de embalajes que después tendremos que tirar a la basura irremediablemente.

