Si tienes niños en casa, te pasará una cosa. Le has comprado una infinidad de juguetes y, de hecho, sigues comprándoles sin parar porque crees que esa es la solución para que estén entretenidos durante el día. Pero, no. Tampoco es la solución ponerles la Tablet o el móvil en cuanto se quejen o estén aburridos… Hay otras soluciones que seguro no has explorado.

Hablamos de hacer manualidades. Puedes hacer manualidades infinitas con tus pequeños, pero hoy hablaremos sobre cómo hacer arcilla casera para manualidades paso a paso. Hacer arcilla casera trae doble beneficio. Por un lado, el fabricar dicha arcilla, y por otro, hacer figuras y formas que salgan directamente de la imaginación de tus pequeños.

Vamos a desvelarte una forma sencilla de hacer arcilla casera con niños… bueno, uno no, realmente vamos a desvelarte algunas más, para que sea sencillo encontrar todos los ingredientes a la primera en casa. ¡Manos a la obra!

Cómo hacer arcilla casera con bicarbonato de sodio

Lo primero que debes hacer es reunir los siguientes materiales. Seguro que los tienes por casa, y si no es así, no te costará demasiado encontrarlos en cualquier supermercado. Esta es la lista de materiales:

2 tazas de bicarbonato de sodio

1 taza de fécula de maíz (más conocida como Maicena)

11/4 taza de agua

Colarente líquido alimentario (recomendamos 2 o 3 colores para tener variedad)

Ahora sí, nos ponemos manos a la obra: 1. Lo primero que debes hacer es localizar en tu cocina una olla antiadherente. Es importante que no esté muy desgastada, puesto que podría pegarse en el fondo la mezcla que haremos y eso estropeará la manualidad.

2. Una vez localizada, vierte en ella todos los ingredientes. Es decir, el Bicarbonato, la Maicena y el agua. El colorante lo reservamos de momento, puesto que lo utilizaremos más tarde.

3. Coloca la olla en el fuego y ponla a fuego lento. Estará allí unos 8 o 10 minutos, así que es importante que remuevas bien continuamente para evitar grumos. Cuando tenga aspecto de puré de patatas, retiramos del fuego y dejamos enfriar en un recipiente con tapa o, en su defecto, podemos tapar con un paño húmedo. Es importante este paso para que la arcilla casera no se seque.

4. Cuando la masa esté tibia o fría del todo, podemos empezar a moldear hasta que la textura quede suave. Es aquí donde, si quieres tener distintos colores, tendrás que dividir la masa y agregar el colorante alimenticio a cada porción. Eso sí, ponte guantes porque el colorante podría manchar.

5. Para conservar la masa, puedes guardarla en la nevera en frascos bien cerrados o en bolsas de plástico herméticas.

Otra forma sencilla de hacer arcilla casera con niños

Esta otra forma sencilla de hacer arcilla casera con niños es muy popular. De hecho, durante tu infancia la habrás hecho alguna vez que otra, aunque ya no te acuerdes. Muchos la llaman también pasta de sal. Ahora ya puedes intuir que uno de los ingredientes para esta receta es la sal. ¿Y los demás? Tan solo hay dos ingredientes más: la harina y el agua. Toma nota de los ingredientes:

4 tazas de harina

1 taza y media de sal

1 taza y media de agua

1. Para hacer arcilla casera con harina y sal solo necesitas localizar un bol grande que tengas por la cocina. Si puede ser de cristal nos facilitará la tarea de amasado, pero no es indispensable.

2. Agrega la harina y la sal al bol y ayúdate de una cuchara grande de plástico o madera para mezclar los dos ingredientes. Deben estar bien combinados ambos para que surja la magia.

3. Ahora es el momento de añadir el agua. Pero, hazlo de forma gradual mientras vas removiendo la masa. Asegúrate de que cada vez que añades un poco de agua, todo queda integrado antes de echar más agua.

4. Cada vez será más complicado remover, pero ese es el objetivo. Cuando tengas toda el agua integrada, deberás hacer una bola con toda la masa. Pero, siempre y cuando la hayas trabajado antes bien con las manos. Puedes pasar toda la masa a la encimera para ayudarte a amasar en una superficie plana.

5. Para hacer tus formas solo tienes que trabajar la arcilla con tus manos o ayudarte de cortapastas o similares que te ayuden a hacer formas. Cuando termines, tan solo tendrás que dejar secar tu figura por dos días y ya estará totalmente dura la masa.

Consejos finales para hacer arcilla casera

Un consejo para estas dos formas de hacer arcilla casera en casa es vigilar cómo de seca está cuando queremos volver a usarla después de haberla guardado en la nevera o después de olvidarla por un tiempo en algún lugar. Si estuviera muy seca, podemos probar a amasar hasta que recupere la textura deseada. Si no la recupera, entonces, podremos incorporar un poco más de agua o un poco de aceite de oliva para que recupere un poco de humedad. Eso sí, amasa bien para que ese aceite se integre y no manche nada a su paso.

Igual que te hemos aconsejado más arriba que separes la mezcla para añadir colorantes, también te decimos que puedes usar brillantina en algunas de tus masas, estrellitas o cualquier cosa que se te ocurra. A tus pequeños les encantará pasar un buen rato en familia mientras se divierten con sus manos. Olvidarán que la diversión está dentro de un teléfono móvil o de una Tablet, y eso, desde luego, a día de hoy, no tiene precio.

También te puede interesar...