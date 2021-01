En España (y en otros muchos países) se recomienda la utilización de purificadores de aire para evitar propagación de virus como el Covid-19 y mejorar la calidad del mismo. Por lo tanto, las opciones para escoger uno son muchas, pero no todos te ofrecerán las mismas características.

Sabiendo que estos aparatos pueden solucionar o evitar muchos problemas de salud, elegir el que sea de una calidad excelente es importante. Además, también debe ajustarse a tus necesidades, por lo que tal decisión no debe tomarse a la ligera. A continuación, te mostramos unos aspectos para ayudarte a elegir los mejores purificadores del aire. ¡Vamos allá!

Consideraciones para elegir los mejores purificadores del aire

1. Eficiencia de filtrado

Este punto, junto con el tamaño del lugar, son los principales rasgos a tener en cuenta a la hora de escoger los mejores purificadores del aire. Los que tienen un sistema de purificación por filtro son los más efectivos.

El tamaño de las partículas que aspirará un purificador de aire puede medirse en micrones. Para que te hagas una idea, un micrón equivale a 0.001 milímetros. Por lo tanto, el filtro es la parte más importante a tener en cuenta para elegir los mejores purificadores del aire.

De todos ellos, el filtro HEPA está considerado el mejor, ya que su efectividad es del 99,97%, es decir, puede llegar a atrapar cualquier partícula que sea igual o superior a 0.3 micrones. Pero ten mucho cuidado con este detalle: no debemos confundir un filtro Tipo HEPA con un filtro HEPA.

Los filtros Tipo HEPA aspiraran las partículas superiores a 2 micrones, por lo que es este componente lo que hace que un purificador de aire sea de gama alta, media o baja. Esto se evidenciará también en el precio, pero la calidad del aire con uno u otro no tiene comparación.

2. Tamaño del habitáculo

Este aspecto también es crucial tenerlo en cuenta para evitar propagación de virus como el Covid-19. Y es que no es lo mismo purificar el aire en una habitación pequeña que en una mucho más grande.

Por ello, debes considerar la capacidad de limpieza de los purificadores para asegurar una óptima calidad del aire. Esto viene expresado en metros cúbicos o cuadrados, y nos indica la superficie o el volumen máximo que el aparato puede purificar para obtener el mejor resultado. Así que piensa dónde quieres colocarlo antes de elegir los mejores purificadores del aire.

Por fortuna, aunque tengas que poner uno en un habitáculo grande, en la actualidad los purificadores de aire cuentan con unos diseños modernos, versátiles y compactos. Así, será mucho más fácil que armonicen con la decoración de tu hogar.

3. Potencia de purificador

Con la potencia nos referimos a la rapidez con la que el purificador podrá limpiar el aire según nos indiquen sus especificaciones. De este modo, te aconsejamos que si la habitación donde vas a colocar el aparato permanece cerrada durante largos períodos de tiempo y sin ninguna ventilación, coloques uno de gran potencia.

Además, los mejores purificadores del aire cuentan con varias velocidades de funcionamiento. Por lo tanto, también puedes ajustar la velocidad según las necesidades del momento o del lugar a purificar.

4. Nivel de ruido

El ruido se mide mediante decibelios (dB), algo que aparecerá detallado en los mejores purificadores del aire o en el manual. Por ello, es importante conocer el nivel de ruido del purificador tanto en alta como en baja potencia. Como referencia, unos 35 decibelios estará bien como bajo rango, y el máximo serán unos 60 decibelios.

Si vas a colocarlo en un dormitorio y estará funcionando mientras duermes, tendrás que adquirir un modelo lo más silencioso posible, pues el modo nocturno no elimina el ruido por completo.

5. Consumo de energía

Puesto que los purificadores de aire funcionan gracias a un motor eléctrico, debes considerar que es posible que tenga que estar muchas horas enchufado. De hecho, para asegurarte de que la calidad del aire de tu hogar sea excepcional, el aparato deberá funcionar durante todo el día.

En cuanto al gasto de energía, dependerá de varios factores, como el tamaño del aparato, el lugar donde lo coloquemos, la potencia, la velocidad del motor…. Pero lo que sí podemos asegurar es que, a mayor potencia, más alto será el consumo de energía.

El consumo de energía también puede variar según el filtro. Por ejemplo, con un filtro de aire HEPA, el consumo será de unos 5 vatios, pero con otros sistemas como los que llevan un filtro de ionización, el consumo puede subir hasta los 90 vatios.

No obstante, los purificadores de aire son aparatos que no demandan un consumo excesivo de energía, ya que suele estar por debajo de los 100 vatios. Por tanto, este factor no debe ser algo determinante para elegir los mejores purificadores del aire.

6. Cuidados y limpieza

El mantenimiento de los purificadores de aire para preservar la calidad del aire en tu hogar también es fundamental, como su cuidado, limpieza y la sustitución de los filtros. Ten en cuenta que los filtros es donde se acumulan todas las partículas aspiradas, así que para conseguir un aire limpio y puro, debemos cambiarlos cuando indique el fabricante.

Algunos tienen filtros intercambiables, pero otros los tienen lavables. Antes de decidirte por un tipo u otro, ten en cuenta que en el caso de los sustituibles, es fundamental que conozcas la duración y el precio de los filtros para cuando tengas que cambiarlos.

7. Eliminación de olores

Por último, si quieres que tu purificador de aire también elimine los malos olores, asegúrate de que tenga un filtro de carbón activado, ya que el filtro HEPA no elimina los malos olores. Esto no tiene nada que ver con evitar propagación de virus como el Covid-19, pero al mismo tiempo tendremos el espacio libre de olores desagradables.

