Doblar la ropa no resulta una tarea muy complicada, hasta que llegamos a las sábanas, sobre todo la sábana bajera ajustable. Y si no tenemos a nadie cerca que pueda ayudarnos, todavía es más difícil. Por suerte para ti, te diremos que es posible hacerlo fácilmente, solo tienes que ver la manera en que lo hace la reina del orden, Marie Kondo. Si quieres aprender cuál es su técnica, te lo explicamos en este post.

"La magia del orden" es el título del libro publicado por Marie, donde explica de forma clara el procedimiento para el doblado de ropa vertical, entre otras cuestiones sobre el orden. Sin embargo, una de las asignaturas pendientes es cómo doblar sábanas y toda la ropa de cama, pues es lo más grande, aparatoso y lo que más problemas presenta. Entonces…, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo?

Cómo doblar las sábanas tú solo con el método Marie Kondo

Aunque no lo creas, doblar sábanas tú solo es fácil si sabes cómo. Para las sábanas normales utilizaremos la siguiente técnica: extiende la sábana por completo, haz un rectángulo doblando los bordes de esta hacia dentro y sigue doblando en rectángulos más pequeños. Los pasos a seguir para doblar sábanas según Marie Kondo son:

Dobla los dos extremos de la sábana hacia el centro para formar un rectángulo .

. Dobla el rectángulo longitudinalmente por la mitad.

Dobla luego por la mitad o en tercios.

Recuerda que, en lugar de doblar hasta el borde inferior de la sábana, es conveniente dejar un pequeño espacio para conseguir una forma más firme. Después, ajusta la altura doblando de nuevo por la mitad o en tercios y ya tendrás tus sábanas listas para guardar en su lugar habitual. Eso sí, en posición vertical para que ocupen menos espacio.

Cómo doblar la sábana bajera ajustable paso a paso

Doblar sábanas sin ayuda nunca fue tan fácil gracias al método de Marie Kondo, o método Konmari, como se conoce comúnmente. Quizás las bajeras ajustables sean más complicadas, por ello te contamos paso a paso cómo hacerlo de manera fácil y rápida.

Busca una superficie lo más plana posible para poder trabajar fácilmente. Coloca la sábana bajera ajustable con los bordes elásticos hacia arriba. Dobla la sábana en tercios a lo largo, colocando un lado largo en el centro y luego el otro. Al finalizar este paso, debe haberte quedado un rectángulo largo y estrecho. Vuelve a doblar el rectángulo que has formado con tu sábana bajera por la mitad a lo ancho. Coloca la sábana en posición vertical en un cajón o en su lugar de siempre para que ocupe menos espacio.

Cómo ahorrar espacio en el armario

El método Konmari no solo podemos utilizarlo para doblar ropa, sino para ordenar nuestros armarios de manera que siempre dispongamos de espacio. En "La magia del orden", Marie Kondo nos explica cómo organizar correctamente este espacio, incluyendo la tarea de deshacernos de las cosas que ya no utilizamos.

Para empezar, debes organizar las cosas por categorías, no por lugares. Por ejemplo, para ordenar un cajón, lo primero que debes hacer es vaciarlo por completo para descubrir el volumen de las prendas que debes guardar después. Asimismo, también podrás descubrir las prendas olvidadas que se van quedando atrás ocupando espacio y que ni siquiera utilizas.

Marie es partidaria de sostener cada objeto con las manos y de uno en uno para darnos cuenta de si realmente lo necesitamos. La razón es porque así podrás reflexionar sobre si te hace feliz o si en verdad no lo necesitas o no te importa deshacerte de él. Quédate únicamente con la ropa que vayas a utilizar y no guardes aquella que te da pena tirar, pues sabes que acabará guardada y olvidada en el cajón.

Como hemos explicado anteriormente, un punto importante según la japonesa Marie Kondo es que toda la ropa debe doblarse de una manera específica para poder guardarla verticalmente, así ahorraremos mucho espacio armarios y cajones. Lo mejor de todo es que no por doblarlas más se arrugarán. No abuses de cajones o cajas de zapatos para guardar cosas, ya que tienden a complicar el orden.

Gracias al método Konmari, te darás cuenta de que puedes vivir realmente solo con lo que necesitas, terminando por deshacerte de aquellas cosas superfluas e innecesarias que lo único que hacen es ocupar espacio. Al conseguir este orden en todos los armarios de tu casa, sentirás una sensación de felicidad que no esperabas ya que, según han afirmado algunos seguidores de Marie Kondo, al ordenar sus hogares han ordenado también sus pensamientos y, como consecuencia, han descubierto lo que querían hacer con su vida.

Como has podido comprobar, el método Konmari va más allá de ordenar tus armarios, es una forma de ordenar también tu vida y tus pensamientos en muchos aspectos. Marie nos ha enseñado a doblar sábanas de forma fácil, tanto las normales como las sábanas bajeras ajustables, además de ser un sistema muy fácil de entender con el que obtendrás grandes resultados.

Para finalizar, debes saber que si aplicas el método de Marie Kondo también conseguirás algo increíble: aprenderás a tomar mejores decisiones en tu vida para poder vivir de forma más pacífica. Todo ello gracias al orden y a la eliminación en nuestras vidas de todo aquello que no nos hace falta. Y ahora que ya conoces todas las ventajas que nos enseña el método Konmari, ¿a qué esperas para ponerlo en práctica?

También te puede interesar...