Como sabréis a estas alturas, las mascarillas que pueden usarse más de una vez deben ser conservadas en buenas condiciones de higiene para garantizar una correcta efectividad. Pero, ¿cómo desinfectar mascarillas reutilizables para prevenir el contagio del coronavirus?

Es cierto que las mascarillas comenzaron a escasear desde que se declaró el estado de alarma, por lo tanto, es fundamental reutilizar la tuya desinfectándola bien hasta que consigas una nueva. Sin embargo, no podrás hacerlo con todas las mascarillas, pues algunas son reutilizables, pero otras son de usar y tirar. Presta atención, te mostramos cómo hacerlo.

Cómo desinfectar las mascarillas

El Ministerio de Sanidad ha publicado un documento en el que ofrece unas recomendaciones para higienizar y desinfectar mascarillas reutilizables de forma correcta. Para ello debes utilizar lejía, detergente o jabón para poder reutilizarlas de nuevo. Este documento apareció días después de que el ministerio aconsejara el uso de mascarillas reutilizables higiénicas para desplazarse a los puestos de trabajo en transporte público. O también en aquellos trabajos donde no se puede mantener la distancia de seguridad recomendada.

Como consecuencia, Sanidad ha establecido que se puede utilizar, para este fin, cualquiera de los productos virucidas autorizados por el propio ministerio para uso ambiental. Esta medida ha sido tomada debido a las circunstancias especiales de la crisis provocada por el COVID-19 para la desinfección de mascarillas reutilizables higiénicas. Sin embargo, estos productos solo se pueden utilizar para desinfectar mascarillas si han pasado la 'Norma 14476' de actividad viricida y están registrados para su uso por el público en general. En caso contrario, no podrán ser utilizados.

Además, su uso debe ser acorde a las recomendaciones del fabricante, prestando especial atención a si es preciso diluirlo o no y a los tiempos de contacto necesario para que el producto sea efectivo. Por ejemplo, en el caso de la lejía sería de 30 minutos y habría que disolverla en agua. Por su parte, el ministerio dirigido por Salvador Illa informa que para limpiar y desinfectar los distintos tipos de mascarillas reutilizables se debe utilizar detergente normal y agua a temperatura entre 60º y 90º, es decir, que las puedes meter en la lavadora con un programa a esta temperatura.

También puedes sumergirlas en una disolución de agua tibia con lejía en una proporción de 1:50 (20 ml de lejía, 980 ml de agua) durante 30 minutos, como mencionamos más arriba. Una vez lavadas con agua y jabón o lejía, acláralas bien para eliminar cualquier resto químico y deja que se sequen bien antes de guardarlas.

Tipos de mascarillas reutilizables

Existen dos tipos de mascarillas homologadas y reutilizables, y ambas protegen de partículas peligrosas:

Mascarillas con filtro de partículas . Cuentan con tres modelos de filtros diferentes: P1, P2 y P3. La mascarilla se puede limpiar y desinfectar, pero el filtro no, así que debe cambiarse cada cierto tiempo.

. Cuentan con tres modelos de filtros diferentes: P1, P2 y P3. La mascarilla se puede limpiar y desinfectar, pero el filtro no, así que debe cambiarse cada cierto tiempo. Autofiltrante. Hay tres categorías: FFP1, FFP2 y FFP3, pero solo pueden volver a utilizarse las que van marcadas con la letra R de reutilizable. Solamente debe limpiarse el ajuste con la cara, en ningún caso el material filtrante, y pueden tener fecha de caducidad.

Las mascarillas higiénicas que se reparten en el transporte público son desechables. Sirven como barrera de protección, pero no incluyen filtros de partículas. Además de no reutilizables, no las pueden utilizar más de una persona y, en caso de lavarla, debe hacerse con agua y jabón o una solución hidroalcohólica. No obstante, se recomienda desecharlas ya que no son mascarillas reutilizables.

No es conveniente usar la mascarilla durante un tiempo superior a cuatro horas por cuestiones de higiene y deberás sustituirla por una nueva en caso de que se moje o deteriore por el uso. Si has seguido todas estas recomendaciones y la cuelgas después de limpiarla para evitar el contacto con otras superficies, podrás volver a utilizarla.

Por último, no es recomendable que coloques la mascarilla en posición de espera ni en la frente ni debajo de la barbilla, durante o después de utilizarla. Y recuerda, si no utilizas de forma correcta los distintos tipos de mascarillas podrías poner en peligro tu vida y la de los demás, así que no dejes de seguir estos consejos.

Métodos para desinfectar mascarillas

Científicos de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, han llevado a cabo un estudio con varios métodos para desinfectar las mascarillas recomendadas para prevenir el contagio. Son las N95 o FFP2.

Dichos expertos advierten que estos consejos se han aprobado para una situación extraordinaria, pero no ha sido posible determinar si mantienen por completo la capacidad de filtración. Los dos métodos recomendados por ellos para desinfectar mascarillas son:

Introducir la mascarilla N95 o FFP2 en el horno a una temperatura de 70º durante 5 minutos.

Calentar las mascarillas reutilizables al vapor sobre agua hirviendo durante 10 minutos.

Puede ser que después del proceso de limpieza la mascarilla no ajuste como antes, es normal, pero hay que tener cuidado con eso. Además, este estudio nos advierte de que no deben desinfectarse las mascarillas con soluciones como alcohol o cloro, pues podría dañar las fibras o retener gases dañinos que luego aspiraremos.

Tampoco es recomendable el microondas para desinfectar mascarillas, y también puedes optar por elaborar tú mismo mascarillas caseras. Eso sí, una regla fundamental es desecharla después de su uso si es de papel, si es de tela puedes lavarla como te hemos explicado más arriba.

En caso de tener dificultades respiratorias no debes llevar estas mascarillas, mejor avisar al médico para que te dé instrucciones precisas sobre cuál es tu mejor opción.