En España amamos las plantas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier planta necesita unos cuidados específicos para estar saludable, y la planta rosario o Senecio rowleyanus no es ninguna excepción. Perteneciente a la familia de las Asteráceas, destaca por su forma colgante, por lo que ha adquirido además gran popularidad en la jardinería.

El origen de la planta rosario se encuentra en Sudáfrica, factor a tener en cuenta para cuidarla de forma correcta. Además, debes ocuparte de otros aspectos importantes como la temperatura, la luz y el riego para su óptimo desarrollo. Descubre a continuación cómo cuidar una planta rosario: cuidados y consejos básicos.

Cultivo y cuidados planta rosario

Prepárate para conocerlo todo sobre el cultivo y cuidados planta rosario, por qué se seca y cómo se reproduce esta planta colgante.

1. La mejor ubicación

Conocida también como planta crasa colgante, necesita que la ubiques en zonas bien iluminadas para poder crecer. Además, es importante que esté situada en habitaciones donde reciba luz natural de forma permanente, como por ejemplo, junto a una ventana.

No coloques tu planta rosario a la sombra o se marchitará. De hecho, cuando observes que sus hojas pierden color, se ablandan o se oscurecen, lo mejor será que la traslades a una zona muy iluminada, como una terraza, un balcón o un patio donde reciba la luz solar.

2. Temperatura ideal

La temperatura ideal de la planta rosario está entre los 16 y los 25°C. No obstante, resisten temperaturas más altas siempre que estén protegidas de los rayos directos del sol. En cambio, no toleran las temperaturas demasiado bajas. Así que recuerda, si la expones un largo periodo de tiempo a temperaturas inferiores a 10°C, la salud de esta planta se resentirá y acabará muriendo.

3. Cómo regar una planta rosario

Para cuidar planta rosario de forma correcta, es fundamental conocer cómo regarla sin riesgo de ahogarla. Evitar el exceso de humedad o las raíces acabarán pudriéndose, lo que causará la muerte de tu planta.

Lo ideal es que el sustrato se mantenga ligeramente mojado, pero no encharcado. Una forma de saber si requiere de más agua de inmediato, es si observas que sus hojas pierden la forma ovalada o redonda.

Teniendo esto en consideración, riega la planta rosario cada 10 o 15 días en invierno y una vez a la semana en las épocas más calurosas. Quizás la mejor opción sea el riego por inmersión, pues el agua que no absorba la planta quedará drenada, evitando así la formación de charcos en la maceta.

4. Cuidar planta rosario: cómo podarla

En el cultivo y cuidados planta rosario también entra la poda y el abono. En lo que a la poda se refiere, es imprescindible que utilices una tijeras desinfectadas para evitar enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias. Quita los tallos secos y los que estén blandos o podridos para propiciar su crecimiento posterior.

5. Cómo abonarla

La planta rosario necesita un sustrato que drene bien el agua que vaya sobrando de los riegos, pero conviene que sea materia orgánica. Si quieres mejorar la calidad del sustrato y aportar más nutrientes, solo tienes que añadir abono orgánico como, por ejemplo, un poco de humus de lombriz.

También puedes optar por un abono líquido, pero procura que contenga poco nitrógeno (ablandará la planta rosario), y que sea rico en fósforo y potasio. Lo ideal es abonar la planta rosario dos veces al año, en primavera y en verano.

6. Trasplantar una planta rosario

Aprender a cuidar planta rosario también incluye trasplantarla de forma correcta, pues requerirá de varios cambios de maceta según vaya pasando el tiempo. Hazlo con mucho cuidado, pues la cadena de perlas que forman sus hojas puede llegar a deshacerse con bastante facilidad. Para que te hagas una idea, necesitará un trasplante cada 3 años más o menos.

7. Cómo se reproduce

Entre el cultivo y cuidados planta rosario, también debes saber cómo hacer esquejes de esta planta para que se reproduzca. Para ello, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. En primer lugar, corta solo los tallos e intenta eliminar unas dos pulgadas de las hojas comenzando por la zona del corte.

2. Replanta el tallo en el sustrato e introdúcelo hasta la zona que has dejado sin hojas.

3. La ventaja principal de replantar estos tallos es que, al ser tan pequeños, no necesitarán mucho tiempo para que sus heridas sanen.

4. En tan solo un periodo de entre 2 y 6 semanas la planta rosario habrá echado raíces, es decir, habrás conseguido que se reproduzca.

8. Causas por las que se seca una planta rosario

Si nuestra planta rosario se seca, puede deberse a diversas causas. Por un lado, es muy probable que tenga que ver con la frecuencia del riego, aunque también puede deberse a la exposición excesiva al sol o porque necesita más agua de la que recibe.

Para el cultivo y cuidados planta rosario no será necesario que la riegues mucho, como te hemos indicado, ya que resiste grandes sequías gracias a la acumulación de agua en las hojas. Pero esto no quiere decir que descuides el riego, pues el sustrato no debe secarse nunca por completo durante mucho tiempo.

Es decir, para cuidar planta rosario de forma correcta, la tierra no debe estar ni muy húmeda ni seca en exceso, de lo contrario, terminará muriendo. También puedes comprobar si el sustrato está bien humedecido o no introduciendo un palo de madera o tu propio dedo en la tierra un par de centímetros. Si sale muy seco, lo mejor es que procedas a regar tu planta rosario.

También te puede interesar...