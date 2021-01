Uno de cada cuatro hogares en España tiene un perro como animal de compañía y el 19% de los españoles tiene un gato como mascota, mientras que los peces son solo un pequeño porcentaje pero que crece año a año entre los hogares españoles dado que no requieren dedicarle gran tiempo ni ocupan mucho espacio pero sí necesitan unos cuidados específicos, así como su hábitat, pecera o acuario.

Si deseas tener peces en casa, hay una serie de recomendaciones que debes seguir para cuidar los peces correctamente. La alimentación, la limpieza y el equipamiento del acuario son algunos de los aspectos que deberás tener más en cuenta. No obstante, todo dependerá del tipo de pez que tengas, de ahí que sea muy importante no hacer mezclas de especies, ya que muchas de ellas no pueden compartir el mismo hábitat.

Qué tipo de pez comprar para el acuario

Lo primero que debes hacer es determinar qué tipo de peces quieres, ya que a partir de aquí podrás comprar el acuario más adecuado para crear el mejor hábitat para estos animales. La limpieza regular del acuario agua fria y otras tareas de mantenimiento son imprescindibles para que los peces se mantengan sanos.

Los tipos de peces más habituales para tener en el acuario de casa son el pez betta, también conocido como pez luchador de Siam, el pez dorado común, el acanthurus achilles, el fantail o cola de abanico o el pez ángel.

De todos ellos, los más comunes son el pez dorado común y el pez Betta, ya que ambos pueden vivir en acuarios en los que no es necesario calentar el agua. Además, toleran mejor que otras especies las variaciones químicas del agua, comen muy bien y suelen ser más resistentes que otros peces.

¿Con qué frecuencia se deben alimentar los peces?

Algunos tipos de peces, como los dorados, solo deben alimentarse con la cantidad que puedan comer en un minuto. En cambio, hay otras especies que requieren de una alimentación diferente. En este sentido, hay que tener mucho cuidado e informarse bien de la alimentación de cada especie ya que puedes caer en el riesgo de sobrealimentarlos.

Por lo general, hay que alimentar a los peces solo con la cantidad de alimento que pueden comer en dos o tres minutos unas dos veces al día. No obstante, todo dependerá de cada especie. Sin ir más lejos, los peces dorados pueden permanecer hasta dos semanas sin tomar alimento, pero otros necesitan comer al menos una vez al día.

En el mercado existen suministradores automáticos de alimento para peces. Lo puedes instalar en el acuario y programar para darles de comer dos veces al día la cantidad adecuada. De esta manera, puedes controlar más fácilmente el periodo de alimentación incluso si estás fuera de casa.

El equipamiento que debe llevar el acuario

La comida, el agua, el filtro del agua y un calentador son elementos básicos que debes tener si quieres cuidar a tus peces. No obstante, todo dependerá de las especies que tengas, de su tamaño y de la cantidad. En función de los peces que elijas, necesitarás un acuario u otro con unas características y un equipamiento diferente.

Los peces tropicales, por ejemplo, requieren de elementos de calefacción del agua para disfrutar de un hábitat adecuado. Sin embargo, los peces de colores, que suelen vivir en agua dulce, prefieren un acuario agua fria y, probablemente, no necesitarán de un calentador de agua.

En cuanto al alimento, este suele venir en forma de escamas, gránulos o liofilizado. Precisamente, es recomendable alimentar a los peces con alimentos liofilizados, ya que así se elimina el riesgo de transmisión de enfermedades. También hay otros alimentos que gustan a la mayoría de los peces, como por ejemplo los gusanos de sangre o los camarones de salmuera. Pero siempre teniendo especial cuidado de que la alimentación sea la más adecuada para cada tipo de pez.

La limpieza del acuario

El acuario requiere de un cambio de agua regular y comprobar los niveles de pH para garantizar que los peces viven en condiciones adecuadas. Dependiendo del tamaño del acuario y del sistema de filtración que tengas, deberás realizar un cambio parcial de agua una vez a la semana. También tendrás que limpiar el acuario y cambiar toda el agua al menos una vez al mes.

Algunos peces, como los de colores, ensucian el agua y el acuario más que otros. En este caso, tendrás que limpiar el acuario y cambiar el agua con una mayor frecuencia. Mucho cuidado porque la sobrealimentación puede contaminar rápidamente el agua y esto hará que los peces sufran.

Además, todos los elementos de decoración que introduzcas en el acuario también tendrás que limpiarlos. A algunos peces les gustan mucho las plantas, incluso las de plástico. Si colocas plantas vivas, necesitarás un poco de grava en el fondo del acuario.

Por último, otro aspecto que deberás tener muy en cuenta será llevar el control de los niveles de pH del agua. Para ello, es muy importante contar con un medidor de pH para saber en todo momento el nivel que tiene el agua. Un pH más alto o más bajo puede provocar que los peces no se alimenten bien y no logren respirar como debieran.

En definitiva, el tipo de pez que tengas en el acuario marcará los cuidados básicos que necesitará. No obstante, habrá que prestar especial atención a la alimentación, la limpieza del agua y el acuario y el nivel del pH para habilitar el hábitat más adecuado para la vida de los peces.

