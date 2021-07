Si eres amante de los periquitos te interesará saber que es posible adiestrarlos. Por lo general, el periquito más extendido en los hogares de medio mundo es el australiano o 'Melopsittacus undulatus', que pertenece al orden de las aves psitaciformes, es decir, la misma familia a la que pertenecen los loros. Por este motivo se pueden adiestrar periquitos.

A sabiendas de que los loros son aves muy inteligentes, podrás hacerte una idea de la capacidad intelectual de un periquito. Además, estas aves coloridas son muy sociables tanto con sus iguales como con sus dueños. ¡Descubre cómo adiestrar a un periquito!

Consejos para adiestrar un periquito

Los periquitos no solo son sociables, sino que también necesitan relacionarse para su bienestar. Asimismo, tanto por su capacidad intelectual como por su carácter sociable, pueden aprender trucos y cumplir algunas órdenes básicas.

Pero, ¿por dónde debemos comenzar para adiestrar periquitos? Antes de nada, debes saber que tendrás que ser muy paciente, pues un periquito aprende según su propio desarrollo, no cuando nosotros queramos.

Lo primero que debemos conseguir es que nuestro periquito se adapte al ambiente del hogar, y después debes hacer que confíe en ti. Para ello, coloca su jaula en un sitio transitado para que conozca todas las caras de los miembros de la familia, pero que no sea demasiado escandaloso. Es decir, colócalo lejos de la televisión y otras fuentes ruidosas y realiza acercamientos progresivos, lo cual es básico para que el ave muestre predisposición a aprender.

También debes saber que todo adiestramiento en positivo requiere de un premio, que sería una chuche o snack delicioso. Dale a probar distintas clases en diferentes días para conocer sus preferencias, pues los periquitos también son golosos dentro de su alimentación.

Por último, antes de ponerte a adiestrar periquitos, ten en cuenta que jamás debes presionar al animal. Piensa que, al igual que a nosotros nos desagrada que nos obliguen a hacer cosas que no queremos, al periquito le ocurrirá lo mismo. Y tampoco ayudan los movimientos bruscos ni los chillidos, así que presta atención a estos consejos sobre cómo adiestrar periquitos:

1. Trátalo con suavidad y cariño

Adiestrar periquitos es mucho más fácil cuando son jóvenes, al igual que ocurre cuando se le quiere enseñar algún tipo de adiestramiento a un perro; funciona mejor cuando es un cachorro.

Por otra parte, ten cuidado con los periquitos que se venden en las tiendas de mascotas bajo la denominación de periquitos amaestrados. Esto no quiere decir que hagan todo lo que se les diga, sino que les cortan ciertas plumas para que no puedan volar, que es lo mismo que mutilar al animal, así que no lo adquieras en esas circunstancias.

2. El ave tiene que acostumbrarse a su nuevo hogar

No se puede adiestrar periquitos nada más llevarlo a casa. El ave tiene que acostumbrarse a su nuevo hogar y a su nueva familia humana. Como dijimos antes, para que se acostumbre lo antes posible puedes colocar su jaula en un sitio concurrido de la casa para que conozca a todos los miembros de su nueva familia.

Cuando vayas a ponerle agua o comida no hagas movimientos bruscos o se asustará, y no te preocupes si al principio está triste. Es lógico que los primeros días el periquito esté nervioso y no se mueva mucho ni cante. Son reacciones normales al cambio que se ha producido en su vida. No obstante, si la situación se alarga te recomendamos que lo lleves al veterinario por si algo no va bien.

3. Gánate su confianza

Procurar siempre que os dirijáis a él hacerlo en un tono suave, sin gritar y de forma cariñosa. Después de la prueba de adaptación, podrás comenzar a ganarte su confianza ofreciéndole alguna golosina para que, poco a poco, vaya acercándose a tu mano.

Repite este procedimiento poco a poco y, en poco tiempo, puedes intentar presionar ligeramente su vientre para que suba al dedo a la vez que le das un premio. Con paciencia, llegará el día en que lo haga sin vacilar.

4. ¿Cuándo enseñarle los primeros trucos?

Habrá llegado el momento de comenzar con los primeros trucos para adiestrar periquitos cuando hayamos conseguido que confíe en nosotros. Entonces, puedes enseñarle a salir de la jaula y posarse en tu mano.

Pero antes de soltar al periquito por la habitación asegúrate de que esté despejada, ya que en cuanto abras la puerta de la jaula va a salir volando como loco y podría lastimarse al chocar con objetos que estén en medio. Y por supuesto, las ventanas deben estar cerradas.

Es fundamental que el periquito salga de la jaula por él mismo, no debes sacarlo a la fuerza o se asustará. Si ya has logrado que se suba a tu mano, esto no debería suponer un problema. No obstante, si no sale por sí solo, puedes colocar un premio en tu mano y ofrecérselo en la puerta de la jaula. En caso de que no quiera salir bajo ningún concepto, inténtalo otro día, pero no lo fuerces.

5. De vuelta a la jaula

Es importante a la hora de adiestrar periquitos que, si está volando por la habitación y es la hora de volver a la jaula, no intentes atraparle persiguiéndolo o te cogerá miedo. Sostén en tu mano otro premio o chuche y deja que se acerque, así podrás introducirlo en su jaula una vez se haya posado.

También puedes probar a acercarle la jaula para que, cuando sienta hambre o sed, entre en ella él mismo. Si repites esta rutina, el periquito se sentirá más cómodo, pues lo ideal es que salga de su jaula todos los días y vuele por la casa, o solo por una estancia, durante un par de horas.

Por último, recuerda, si quieres que tu periquito vuele hasta donde estás, la clave está en ofrecerle un premio y le hables con un tono suave.

