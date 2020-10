Los complementos, siempre que se escojan de forma correcta, son indispensables para adornar cualquier look. De hecho, en muchas ocasiones, son los responsables de otorgar un aire diferente a cada outfit. En EL ESPAÑOL somos conscientes de ello, y por eso te enseñamos a ponerte nuestro pañuelo de seda natural, valorado en 70€ y creado por la firma española Chris&Cris.

Este accesorio cumple tanto una función estética como práctica. Si quieres conocer todas las opciones y estilismos para combinarlo, no te pierdas este artículo. Y si deseas conseguir un pañuelo deslumbrante, sólo tienes que suscribirte a EL ESPAÑOL. ¡Comenzamos!

Maneras de ponerse un pañuelo

Esta temporada, el pañuelo se ha convertido, una vez más, en el complemento estrella. Además, son muchas las distintas formas en que podrás utilizarlo, pues se trata de una prenda muy versátil para tus distintos looks.

Ya lo sabes, si quieres ir a la última, no dejes de utilizar este must de temporada con tantas posibilidades para lucirlo. Su uso ya no está relegado solo al cuello, así que presta atención y toma nota sobre las distintas formas de ponerte un pañuelo.

Suscríbete a El Español para probar las diferentes formas de ponerte este pañuelo y conseguir los mejores looks con este complemento. ¿A qué esperas?