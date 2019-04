Cómo cantar con el diafragma y mejorar la voz

Posiblemente hayas escuchado en muchas ocasiones que, para cantar bien, hay que cantar con el diafragma. Probablemente no sepas muy bien qué significa esto, o cómo se logra. Sigue leyendo para aprender más sobre cómo cantar con el diafragma.

La importancia del diafragma

¿Por qué tiene tanta importancia el diafragma? Por si no lo sabes, representa alrededor del 70% de tu técnica vocal. Por esa razón, obtendrás un gran número de ventajas si aprendes correctamente a cantar con el diafragma. Con ello podrás conseguir:

Una voz más potente de lo que hubieras podido imaginar.

Llegar a notas altas sin forzar la voz.

Cantar sin acabar con la garganta dolorida.

Tener más afinación a la hora de cantar.

Posibilidad de cantar durante mucho tiempo sin que notes que te falta el aire, tal y como lo hacen los cantantes profesionales.

Qué es y cómo funciona el diafragma

Se trata de un músculo largo que cuenta con un tendón en el centro. Tiene un grosor muy fino y dado que es un músculo y no un órgano, sólo se estira y se contrae. Su función es la de regular el flujo de aire al respirar. Esto se consigue gracias a que la parte frontal del diafragma está en movimiento cuando respiramos. Cuando inspiramos, el diafragma baja empujando a los órganos, razón por la que nuestro estómago se infla, no porque haya aire. Al respirar, este músculo sube y vuelve a su posición original, también conocida como "posición de relajación".

Cuando cantamos y respiramos, lo que se suele hacer es tomar aire y mantenemos la tensión en la zona abdominal. El error es que no dejamos que tenga movilidad. En cambio, cuando puede bajar y subir sin problemas, permite que se regule el flujo de aire que entra y sale. Esta regulación tiene una gran importancia en el canto y se debe a una situación meramente física.

Cuanto más aire saquemos, más grave saldrá la nota porque en el mismo tiempo hay más espacio para que la cuerda vibre y haya menos vibraciones, lo mismo que sucedería con una guitarra. Mientras menos aire saquemos, la nota será más aguda porque al no haber mucho espacio, la cuerda no vibrará demasiado. De esta forma, cuando sacamos más aire, la nota será más grave, por el contrario, será más aguda cuando se saque menos aire.

Cuando cantamos, vamos en contra de esa teoría, debido a que cuando hay que subir a un agudo alto, se toma mucho aire. Esto se hace porque podemos llegar a pensar que no llegaremos. Esto hace que las cuerdas vocales no soporten la presión de aire que se le está mandando.

¿Qué provoca esto? Provoca uno de los fallos a los que a ningún cantante le gustaría tener en un concierto: un "gallo". A pesar de ello, es una técnica excelente para poder cantar en falsete. Un claro ejemplo lo podemos oír en muchos de los temas de los Bee Gees. Su cantante Barry Gibb era muy conocido por emplear su falsete en muchas de sus canciones.

Si controlamos el flujo de aire y la nota es muy aguda, el cuerpo sabrá que debe sacar una mínima cantidad de aire. De esta forma no se tensan ni las cuerdas ni los músculos, pero lograrlo hay que practicar mucho.

La mejor manera de respirar para cantar con el diafragma

Por norma general, las personas solemos respirar de varias maneras:

Si tenemos una respiración nerviosa, haremos que los hombros se eleven.

haremos que los hombros se eleven. Podemos respirar de forma que nuestro pecho se infle .

. Podemos respirar haciendo que sea el abdomen el que se infle.

La mejor forma es la última. Esto es algo que hay que hacer de forma natural, sin forzarlo. Como ya te comentamos anteriormente, el estómago no se llena de aire, sino que el diafragma se expande hacia abajo. Esto hace que el espacio que hay que la caja torácica aumente y permite que los pulmones se llenen de más aire. Esta clase de respiración se llama diafragmática. Para conseguirla influye mucho el estado de relajación, por lo que cuanto más relajados, mejor la haremos.

¿Cómo podemos cantar con el diafragma?

Un problema que puede aparecer es que cuando estamos de pie, no respiramos con el diafragma de forma automática.

Cuando se respira levantando los hombros o moviendo el pecho, los pulmones solo se llena al 30%. ¿Lo sabías? En cambio, con la respiración diafragmática, los pulmones pueden llenarse hasta el 100%.

Al respirar, no hay que participar con la nariz, hombros o pecho, únicamente el diafragma. Al moverlo, el aire será succionado sin que haya que meterlo, algo que acabará siendo natural con la práctica. Si no se mantiene el aire bien bloqueado, no conseguiremos cantar como los profesionales. Esto se debe a que la gran mayoría canta en estado de bloqueo.

Para finalizar, hay que espirar el aire teniendo el diafragma tenso. Gracias a tener este músculo fuerte y obediente, podremos dominar gran parte de nuestra carrera como cantantes. Importante, no debes confundir la tensión del diafragma con la que sientes cuando se hacen abdominales. Solo como quien sostiene al músculo, como quien le impide volver a su lugar. Ese es uno de los grandes secretos de los cantantes profesionales que tú también podrás poner en marcha para tu beneficio.

