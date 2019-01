Cómo conocer gente nueva y combatir la timidez

En alguna ocasión, pasamos por etapas en la vida en la que necesitamos conocer gente nueva y cambiar por completo. Esto es algo que suele suceder cuando llevamos mucho tiempo sin muchos amigos o tras una ruptura difícil. También cuando se quiere dar comienzo a una etapa nueva en la vida y comenzar de cero.

Para algunas personas les resulta muy fácil conocer gente nueva porque son personas extrovertidas. En cambio, hay otras a las que les cuesta por su timidez o porque no saben cómo dar el paso. Conocer gente nueva no es tan difícil, dado que hay mucha gente que se encuentra en la misma situación. ¿Cómo podemos conocer gente nueva? Aquí te damos unos cuantos consejos.

Ir a locales de hostelería

Ir a un local para tomar algo es una idea estupenda para conocer gente. Eso sí, siempre depende del momento o las intenciones que se tengan. Normalmente, las amistades duraderas no suelen conocerse en una noche de borrachera. Lo más aconsejable es visitar un local durante el día. Es habitual que haya muchas personas solas. Nunca está de más acercarse y presentarse, aunque eso, para una persona tímida, es algo bastante complejo.

Conocer gente por internet

Si eres una persona tímida, internet es uno de los mejores lugares para conocer gente nueva y hacer amistades. Ten por seguro que al igual que tú, hay miles de personas que tan solo quieren conocer gente nueva. Algunas personas van con la intención de dejarse llevar, otras conocer solo para amistad y otras, el tiempo dirá. Debes aprender a manejarte entre esta clase de personas, porque no todas buscan lo mismo.

Tienes que tener claro lo que buscas y conocer qué es lo que buscan estas personas. Puede que tú únicamente busques amistad y la otra persona una noche de pasión. Hay que dejarlo claro todo desde el principio para no llevarse desengaños.

En internet hay un montón de páginas para hacer amistad, tanto a nivel nacional como regional o local. En ellas seguro que no te costará trabajo encontrar gente como tú, con tus mismos intereses. Recuerda, no solamente hay páginas para ligar, también hay páginas de amigos.

Lo bueno de estas páginas es que puedes buscar gente mediante filtros. Afines a tu edad, gustos, actividades, etc., de esta forma, encontrarás personas que tengan aproximadamente los mismos gustos que tú.

Realiza actividades en grupo a través de internet

En internet hay un montón de lugares donde siempre se buscan personas para hacer actividades en grupo. En chats o foros (aunque suene anticuado, vuelven a estar de moda) se pueden encontrar muchas actividades para realizar.

Escapadas a la nieve, salidas a la naturaleza, tardes de museo, noches de cine, etc., son muchas las alternativas que hay, organizadas por y para gente como tú, buscando conocer gente nueva. Saliendo en grupo siempre habrá alguien con quien hagamos mejores migas o quizás tenemos la suerte de tener buena afinidad con todos. ¡Quién sabe lo que unas cuantas escapadas con un grupo de personas nuevas puede depararnos!

Lo importante es animarse, dar el paso y dejar de lado la vergüenza. Seguro que te lo pasas mucho mejor de lo que pensabas y poco a poco vas conociendo nuevas personas.

Apuntarse a actividades organizadas

En ocasiones, las asociaciones del barrio o del Ayuntamiento de tu localidad, organiza diferentes cursos. A estos cursos se apunta mucha gente de diferentes edades. Gimnasia, cursos de teatro, clases de baile, cursos de cocina, cursos básicos de fotografía, etc.

Siempre es una muy buena idea participar en ellos si se tiene tiempo. No suelen ser cursos de demasiadas horas de duración, son gratuitos y va mucha gente. No se pierde nada por probar, al contrario. Si al final no se conoce a nadie, habrás disfrutado y aprendido con las actividades que hayas realizado. Hay que tomárselo como una experiencia más.

Saca más a pasear a tu perro

Tener una mascota como un perro es una responsabilidad. Nos obliga a tener que sacarlo varias veces al día para que haga sus necesidades. ¿Por qué no aprovechar estas salidas? Usando la excusa del perro, siempre podemos acercarnos a alguien para conversar. Si vive por la zona, ten por seguro que os veréis más veces con vuestras mascotas.

Para entablar una conversación, debes ser tú mismo o misma, no hay un manual pero si existen ciertas pautas para iniciar una conversación amistosa con éxito. Ten por seguro que en cualquier espacio donde haya perros, habrá una persona en tu situación.

Vete a eventos musicales

Vale, puede sonar un poco raro que una persona sola vaya a un concierto multitudinario, pero... ¿por qué no? En un concierto todo el mundo va a pasárselo bien. Es muy común conocer personas de esta forma. Además, no hace falta ir a un gran festival o recinto deportivo para ello. Hay infinidad de locales donde poder tomar algo y disfrutar de música en directo.

Utiliza aplicaciones para tu smartphone

Si nada de lo anterior te ha convencido, quizás esta última opción que te ofrecemos lo haga. El ecosistema de apps para conocer gente es enorme, tan grande que no podríamos enumerar todas las que hay. Por ello, lo mejor es que visites tu Apple Store o tu Google Play y busques.

Fíjate primero en las más conocidas y tú decides si quieres de pago o gratuitas. De esta forma podrás instalar las que, en principio, tienen más éxito y más usuarios. Con los filtros podrás afinar tu búsqueda desde la comodidad de tu casa o donde te encuentres.

Puedes utilizar todos los filtros que quieras, sobre todo depende de lo que busques. Amistad, "rollo de una noche" o "algo más serio", buscar gente para hacer actividades, según gustos, afinidades, etc. También puedes ir echando un vistazo a los perfiles y ver la información y lo que busca cada uno en esa app. Eso también te ayudará a allanar el terreno.

Normalmente este tipo de aplicaciones solicitan que rellenes un perfil, rellénalo siempre desde la sinceridad y pon una foto donde salgas bien pero donde parezcas tú. No intentes engañar a quienes pueden interesarse en conocerte porque llegado el momento de verse en persona causarás muy mala impresión.