Sangre solidaria: las donaciones crecen en Castilla y León, pero se sigue necesitando mucha

Las donaciones de sangre crecieron en el último año en Castilla y León un 1,3 por ciento, al alcanzar las 109.636, por encima de las 108.218 de 2021. Por el tipo de componente sanguíneo, 101.269 fueron donaciones de sangre total, 2.429 aféresis de plaquetas y 5.938 plasmaféresis.

Así lo ponen de manifiesto las cifras del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL), cuyos responsables animan a toda la población a mantener este nivel de colaboración en 2023, con el fin de poder garantizar en todo momento las reservas necesarias para cubrir las necesidades asistenciales de los hospitales. Hacen un llamamiento especial a las personas de los grupos A- y A+, cuyas reservas han sufrido una importante disminución en los últimos días.

Por provincias, las donaciones de 2022 se distribuyeron de la siguiente manera: 5.533 en Ávila, 20.683 en Burgos, 17.978 en León, 6.592 en Palencia, 13.474 en Salamanca, 6.321 en Segovia, 5.130 en Soria, 28.600 en Valladolid y 5.325 en Zamora.

Los hospitales de Castilla y León necesitan una media diaria de 450 donaciones. Y con una sola donación, que dura alrededor de 15 minutos, se pueden salvar hasta tres vidas. Estos componentes biológicos se utilizan por ejemplo en las grandes cirugías. Y son fundamentales para asistir a pacientes de accidentes de tráfico, oncológicos, trasplantados o inmunodeprimidos, entre otros.

Para facilitar este acto solidario, el CHEMCYL pone a disposición de los ciudadanos tanto puntos fijos de donación de sangre, como colectas puntuales que se realizan por toda Castilla y León a lo largo del año; o bien gracias a las unidades móviles del centro, o en localizaciones temporales. En 2022, de las 101.269 donaciones de sangre total realizadas, 44.399 se llevaron a cabo en puntos fijos y 56.870 en colectas.

Los requisitos para donar sangre son tener más de 18 años, un peso mínimo de 50 kilos y no padecer, ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible por vía sanguínea (hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, etc). Toda la información sobre cómo y dónde donar se puede encontrar en la página web del Centro regional de Hemoterapia y Hemodonación.

