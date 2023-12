Castilla y León refuerza la seguridad en Navidad con más de 3.000 agentes y una guía para prevenir actos delictivos

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha presentado en la mañana de este lunes en Valladolid el Plan Comercio Seguro para esta Navidad en Castilla y León. Lo ha hecho en el cruce de la calle Santiago con plaza Zorrilla y acompañada de la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Alicia Villar; el jefe superior de Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández; el coronel y jefe de accidental de la XII Zona de la Guardia Civil, Julio Andrés Gutiérrez; el concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, Alberto Cuadrado, y la gerente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (FECOSVA), Milagros Aguado Mariscal, entre otras autoridades.

Según ha dado a conocer la delegada, esta campaña en la que participa la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, y que en la Comunidad se desarrolla tanto en zonas urbanas como rurales desde el pasado 1 de diciembre hasta el próximo 8 de enero, consiste en velar por la seguridad tanto de comerciantes como de ciudadanos en unas fechas significativas marcadas por las aglomeraciones y, con ello, prevenir que los "amigos de lo ajeno" lleven a cabo actos delictivos como robos y fraudes.

Tal y como ha anunciado Barcones, esta campaña consta de dos fases: una que se ha desarrollado a lo largo de la segunda quincena del mes de noviembre y que consiste en "una parte más preparatoria de trabajo", donde la Policía Nacional, la Guardia Civil y también las policías locales se han reunido con los comerciantes y con las asociaciones de vecinos para informarles sobre consejos preventivos y sobre cómo tienen que actuar ante situaciones delictivas que puedan llegar a producirse; y otra basada en la puesta en marcha del protocolo mediante la intensificación de la seguridad a través de una presencia policial reforzada en aquellos escenarios donde se prevé una mayor afluencia de público.

En este sentido, Virginia Barcones ha admitido que "el dispositivo policial en Castilla y León es superior a los 3.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que van a estar trabajando en esta intensificación en todos los espacios comerciales de las ciudades y provincias"; mientras que en Valladolid "son más de 600 agentes, 300 de Policía Nacional y 300 de Guardia Civil, a los que hay que sumar los policías locales" que también trabajan en "generar un efecto disuasorio en todos aquellos que quieran cometer un acto delictivo aprovechando las circunstancias de estos días".

Guía de comercio seguro

En cuanto a las recomendaciones a comerciantes y clientes de cara a estas fiestas navideñas, la delegada del Gobierno ha querido recalcar que ante un hecho delictivo, la recomendación es avisar a la Policía Nacional, solicitar a los testigos que permanezcan en el lugar hasta que lleguen los agentes, aportar a la Policía toda la información sobre lo sucedido y evitar manipular cualquier objeto.

Además, entre las pautas de actuación a comerciantes recogidas en la Guía Comercio Seguro de la Policía Nacional, se encuentran la de llamar a la Policía sin intentar entrar en el local si observan la puerta del local forzada o abierta; priorizar el uso de medios de pago electrónicos, no acumular dinero en las cajas y disponer de detectores de billetes falsos; prestar atención a las personas que tengan una actitud vigilante y a quienes oculten su rostro; controlar los objetos de mayor valor; desconfiar de las ofertas de negocio fácil; y escoger una oficina bancaria próxima al establecimiento, distribuir el dinero en la ropa y evitar rutinas en el trayecto al banco para ingresar la recaudación.

A los clientes les aconsejan llevar el bolso cruzado a modo de bandolera, colocado de frente y con la cremallera cerrada; comprobar que no han robado la cartera ante cualquier tropiezo o empujón; no perder de vista nuestros efectos; no dejar el móvil sobre las mesas de los bares; y recoger siempre los recibos, dado que estos contienen información sobre las cuentas bancarias.

Finalmente, Barcones ha destacado que en el índice de criminalidad de Castilla y León ha descendido un 6,5% en los nueve primeros meses del año, lo que, según ella, demuestra que "se está trabajando de manera muy intensa en la prevención, pero también en el esclarecimiento de todos estos delitos". "Vamos a autoprotegernos y a disfrutar de estas fiestas y de las compras en un comercio seguro", ha finalizado.

Por su parte, la Policía Municipal de Valladolid, ha pedido precaución a la ciudadanía "con las pertenencias, con las estafas y con todas estas cuestiones que alguien pueda aprovechar para oscurecer las fiestas navideñas"; mientras que AVADECO y FECOSVA ha aprovechado la ocasión para mostrar su confianza en unas fiestas "tranquilas", así como para aclarar que, de momento, el comercio está funcionando "muy bien".

"Notamos que cada año se adelantan más las compras y eso es mejor para que no haya esas avalanchas de última hora. Es un consumo más responsable que facilita a los comercios prestar una mejor atención", han añadido.

