Un pueblo de Ávila retira un premio a Jordi Évole tras su polémico documental: "Que done el dinero a las víctimas del terrorismo"

Jordi Évole vuelve a verse ubicado en el centro de la polémica. Su controvertido documental 'No me llame Ternera', que centra su atención en el etarra Josu Urrutikoetxea, comúnmente conocido como Josu Ternera, se ha convertido en el título protagonista de este Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El contenido de dicho proyecto audiovisual ha llegado a oídos de todo el país, incluidos a los de los miembros del Ayuntamiento de la pequeña localidad abulense de Pedro Bernando que estaba a punto de concederle un premio por su labor periodística.

Sin embargo, tal y como ha confirmado el propio alcalde, David Segovia, a este mismo medio, el Consistorio ha decidido dar un paso atrás y retirarle el galardón Arturo Duperier en la categoría nacional de Ciencias de la Información, que le iban a conceder el próximo 11 de noviembre durante la gala de la tercera edición de estos premios convocados por el propio Ayuntamiento a modo de homenaje al físico que los da nombre y que nació un 12 de noviembre de 1896 en este municipio del sur de la provincia.

Una decisión que, según ha asegurado este periódico al primer edil, fue propuesta por él, pero aprobada por la Junta de Gobierno Local, compuesta por cinco concejales, de los cuales tres han votado a favor de la retirada, otro en contra y otro ha preferido abstenerse.

Ahora bien, lo cierto es que su propuesta no solo ha venido impulsada por el documental, sino también por otras cuestiones con las que él personalmente no está para nada de acuerdo: "Yo no puedo darle un premio a este señor, siempre he dicho que es un gran periodista y eso no lo voy a negar nunca, pero hay líneas rojas que no se pueden traspasar", ha empezado diciendo.

El principal motivo es que no sabría cómo mirar a la cara a la familia del único policía nacional abulense asesinado por ETA, pues esta es del pueblo y, para más inri, en el año 2020 el propio alcalde decidió rendirle un sentido homenaje poniendo una placa en su honor en la puerta del Ayuntamiento: "Lo más importante es el respeto a esta familia de mi pueblo", ha añadido.

Otro de los asuntos que también han influido en esta tajante decisión han sido sus declaraciones ofrecidas en San Sebastián, a través de las cuales expresó que no le gustaba que se refiriesen a Josu Ternera como asesino, sino que prefería denominarlo "un militante fanático": "Al darle un micrófono a un terrorista ya le estás poniendo en el foco y le estás dando voz. Todo sabemos lo que es ETA, no va a venir ahora Jordi Évole a explicárnoslo", ha espetado David Segovia.

Él, pese a todo el revuelo que ha generado esta medida contra Jordi Évole, está más que satisfecho con su manera de actuar: "Creo que hemos hecho lo correcto, mi conciencia está tranquila porque creo que a quien hay que darle micrófonos es a la víctimas", ha asegurado con rotundidad.

Además, el alcalde asegura que en cuanto se tomó la decisión, esta le fue comunicada a la periodista que propuso el nombre del presentador de La Sexta para el galardón de esta categoría y esta, al parecer, se ha encargado de trasladárselo al perjudicado, pues este no ha tardado mucho en reaccionar públicamente.

"Te quitan un premio que no te han llegado a dar por un docu que no han llegado a ver. Todo bien. La cultura de la cancelación está alcanzando unas cuotas de absurdo muy locas. Viva el esperpento. Y, por supuesto, viva Pedro Bernardo", ha escrito el televisivo en su cuenta oficial de Twitter.

Ante esto, David tiene varias cosas que decir. Lo primero, que aunque el documental no haya sido emitido, sí hay diferentes partes del mismo circulando por redes sociales. Lo segundo, que, aunque respeta su opinión, no la comparte en absoluto. Y, para terminar, ha decidido sugerirle "que todo el dinero que va a ganar con el documental, la parte que se va a meter él en el bolsillo, lo done a las víctimas del terrorismo", ha concluido.

Cabe destacar que, pese a este contratiempo, la tercera edición de los premios Arturo Duperier se va a celebrar con total normalidad, solo que, el galardón que iba a recibir Jordi Évole, finalmente, se lo van a conceder a Pepe Domingo Castaño a título póstumo.

Lo demás, todo sigue según lo previsto. De este modo, el premio nacional al deporte será entregado a Iker Casillas, el nacional al medioambiente al naturalista Joaquín Araufo, el provincial de la categoría Ciencias de la Información a Elena Sánchez, el provincial al deporte al entrenador del Leganés Borja Jiménez, y el provincial a medioambiente al agente medioambiental Paco Romano. Además, el estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, Ander Artola Velasco, será condecorado con el premio Arturo Duperier 2023 al mejor expediente académico de ciencias.

Sigue los temas que te interesan