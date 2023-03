Fran Perea regresa al pasado de la mano de Los Serrano: "Había una ruptura muy grande entre mi personaje y yo"

'Uno más uno son siete, quién me lo iba a decir, que era tan fácil ser feliz'. El próximo 22 de abril se cumplen 20 años desde que miles de españoles escucharon, por primera vez, esta frase convertida en icono y en la seña de identidad de una de las producciones audiovisuales más míticas de la historia de la televisión española, pues formaba parte de la canción de cabecera de la serie Los Serrano que vio la luz ese mismo día.

El estreno de esta producción también permitió al público español reencontrarse con un jovencísimo Fran Perea que, aunque ya había logrado colarse en determinados hogares españoles de la mano de otras entregas como El Comisario o Al salir de clase, todavía no había dado con el proyecto que le hiciese protagonizar su salto definitivo a la fama.

Los Serrano le llevó a lo más alto y le permitió abrirse un camino absolutamente prometedor en el mundo de la interpretación, e indirectamente también en el de la canción, ya que el hecho de ser él quien puso voz a la banda sonora de la ficción, también le ayudó a dar a conocer su elogiada faceta musical. Marcos Serrano, personaje interpretado por el malagueño, consiguió conquistar a grandes y pequeños, dejar huella en ellos y hacer que el suyo fuese uno de los nombres más ligados a la exitosa serie de televisión.

Todo ello ha conducido a Fran Perea a ser uno de los principales protagonistas de este 20 aniversario, al que el actor suma una doble celebración, sus dos décadas en la música. Esta es, precisamente, la razón que explica que el andaluz haya querido unir estos grandes acontecimientos para hacer de este 2023 un año festivo, y no solo para él, sino también para su legión de fans, así como para los fieles seguidores de la serie, a través de un proyecto ambicioso al que se le augura un camino plagado de éxitos.

'Uno más uno son 20' es la apuesta de Perea para festejar el que tal vez sea uno de sus años más especiales, un espectáculo que, aprovechando que lo va a estrenar en Valladolid el próximo 31 de marzo, ha querido presentar a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en una sincera entrevista en la que ha hecho balance de estas dos décadas en la música y en la que ha recordado, con cariño y cierta nostalgia, su paso por Los Serrano, serie que, junto a una buena parte de sus compañeros, ha vuelto inmortal.

P: El 31 de marzo vienes a Valladolid con 'Uno más uno son 20', un proyecto que está suscitando mucho revuelo, ¿qué expectativas tienes del público vallisoletano?

R: Que se lo pase tan bien como nosotros. Estamos diseñando un show que tiene mucho que ver con el disco que estamos haciendo, es muy festivo, una celebración, y nosotros vamos a venir a celebrar, así que espero que la gente de Valladolid celebre con nosotros. Por las veces que he tocado aquí y alrededores, creo que vamos a pasar un día divertido.

P: Es el primer show de tu gira, estrenas en Valladolid, ¿qué supone para ti arrancar en esta ciudad?

R: Aquí abrimos la gira del ‘Uno más uno son 20’, o sea que siempre es muy emocionante. Estuvimos valorando con la gente que se encarga de diseñar la gira dónde podíamos empezar, por supuesto Madrid era una plaza muy importante, luego teníamos Málaga, que es de donde yo soy, y luego propusieron Valladolid y me pareció muy buena idea, porque he venido a trabajar mucho aquí, tengo muy buenos amigos aquí y se come muy bien. Entonces me parece un sitio bonito y estupendo para empezar. Me apetece mucho tocar en la Sala Lava.

P: ¿Qué nos puedes contar del proyecto?

R: Hemos sacado seis canciones y el álbum son diez, o sea que faltan cuatro. Está siendo un proyecto muy chulo y muy interesante. Lo estamos produciendo Víctor Elías y yo, y llevamos más de un año currando en el proyecto con muchas ganas, mucha ilusión, con ganas de celebrar la vida y celebrar que formamos parte de aquel proyecto tan chulo que fue Los Serrano y que fue mi entrada en el mundo de la música también, entonces me apetecía hacer algo especial con gente especial.

Hay algunas colaboraciones que son con gente que empezó con nosotros y que tiene un vínculo especial con nosotros, como La Oreja de Van Gogh, que sus mayores éxitos son de los 2000, o Álvaro Benito de Pignoise, que también tiene un paralelismo muy fuerte con nosotros, y luego músicos y músicas jóvenes que han empezado en la música escuchando nuestras canciones. La primera canción que tocó Ana Guerra en la guitarra fue 'Voy a pensar en ti', entonces es muy bonito compartir esa canción con ella ahora y ese es el espíritu de lo que estamos haciendo.

P: Son nueve canciones más una inédita, ¿qué puedes desvelar de esta última?

R: Es una canción que no esperaba que estuviese en el disco. Yo tengo varias canciones compuestas, vas componiendo y vas teniendo material por ahí, pero ha sido una canción que he compuesto hace muy poco y que no me esperaba que fuese a formar parte del disco, pero va a estar. La canto yo solo.

P: ¿Va a haber disco físico?

R: No lo sabemos todavía, va a depender un poco de cómo vayamos. Esto va a ser una producción independiente que hacemos Víctor y yo y vamos con pies de plomo. Estamos haciendo un proyecto muy ambicioso y hay que ir con cuidado para que no se nos vaya de las manos, entonces si vemos que conviene sacar algo físico pues lo haremos, pero a priori no es la idea.

P: Con este poryecto celebras 20 años en la música y el 20 aniversario de Los Serrano, de tu carrera musical, ¿qué balance haces?

R: Mi carrera es una carrera musical bastante poco al uso porque yo. como he compaginado la interpretación y la música muchos años, pues no soy un músico al uso que cada dos años lanza un disco. También es verdad que tuve una entrada tan abrupta en el mundo de la música, tan de golpe, tan de sopetón y tan fuerte en un momento en el que además el mercado estaba cambiando muchísimo, que yo no vi que aquello fuese un camino donde yo me sintiese cómodo, por eso decidí apartarme un tiempo.

Estuve fuera de la música muchos años. Hasta 2012 estuve haciendo música y luego paré hasta el 2018, que retomé la carrera desde un lugar mucho más interesante, que es haciendo discos personales y que me sirvieran como escalón para llegar a donde estamos ahora.

'Viaja la palabra' o 'Canciones para salvarme' son discos muy personales. 'Viaja la palabra' es un disco en el que me permito cantar abajo en un tono más grave, un disco hablado, susurrado; y 'Canciones para salvarme' es un homenaje a la música que hice en la pandemia de canciones festivas para celebrar todo lo que la música nos regala, pero ya te digo, son proyectos independientes que me han servido para aprender de cara a lanzar, por ejemplo, este proyecto que es más ambicioso.

Yo hago un balance muy positivo. Desde 2018 empecé a salir de gira otra vez y me he hecho toda España con mi guitarrita y haciendo garitos, o sea que era algo que también me quería permitir porque quería poder hacer algo así más tranquilo, sin la necesidad de una maquinaria detrás enorme.

P: Como hemos hablado, este 2023 se celebra el 20 aniversario de Los Serrano, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de la serie?

R: No tengo recuerdos concretos, pero uno de los mejores yo creo que fue el primer día que nos juntamos todos para hacer la primera lectura de guion, por ejemplo, o cuando nos dijeron que la serie había tenido un 38% de audiencia, ese tipo de cosas que te alegran.

P: ¿Y el peor?

R: Y el peor quizá el momento en el que decidí marcharme, que fue muy duro. Costó la decisión y costó llevarla a cabo porque había mucha presión. Para empezar, la que te pones tú a ti mismo, y luego la cadena, la productora... no fue fácil, fueron momentos bastante duros para un chaval de 25 años.

P: ¿Sabrías decirme en qué se parecen y en qué se diferencian Fran Perea de Marcos Serrano?

R: Para empezar, yo tengo 20 años más que él (ríe). No tengo nada que ver con mi personaje, solo la música, o que yo le di alma y voz a Marcos, pero Marcos es un personaje muy determinado, un personaje adolescente para una serie con unas tramas muy determinadas. De hecho, yo cuando hacía de Marcos ya tenía bastantes más años que los que tenía que interpretar, y esa fue una de las cosas por las que decidí irme de la serie, porque había una ruptura muy grande. Al final le sacaba diez años a mi personaje, entonces te apetece hacer otras cosas, hablar de otros temas y desarrollarte a nivel profesional de una manera un poquito más profunda.

P: ¿No hay planes de hacer un remake de la serie?

R: Remake de Los Serrano no va a haber, pero algo va a haber. No puedo contar mucho porque es muy secreto todo. El 22 de abril se empezó a emitir la serie, entonces en torno a esas fechas va a haber cosas. Activaros las alarmas para esa semana.

P: Cantante, actor, productor, director y empresario, ¿qué te queda por hacer?

R: Ya no puedo ser bailarín, ya no puedo ser futbolista, hay muchas cosas que ya no puedo hacer, pero bueno, soy un culo inquieto, siempre me he considerado una persona muy inquieta, me gusta ponerme retos, eso me ayuda a ser más creativo, cuando cambio y hago cosas diferentes, entonces espero que me queden muchos retos a los que enfrentarme.

P: Si te vieses obligado a elegir, ¿con qué te quedarías, con la música o con la interpretación?

R: No tengo por qué elegir. Soy afortunado por eso, porque puedo hacer ambas cosas, aparte se complementan mucho, no están tan lejos la una de la otra.

P: ¿Las dos consiguen llenarte al cien por cien?

R: Sí, de hecho por eso no he dejado de hacerlo. Dejé la música por un tiempo y de cara a la galería, pero yo seguía componiendo para hacer la música de los cortometrajes que he dirigido y de las funciones de teatro que he dirigido. Son dos cosas que me acompañan, me gusta contar historias y si es a través de la música o a través de un personaje, me vale. De diferentes maneras, pero contar historias, porque al final con las dos estás hablándole a la gente de lo que eres y de lo que es la gente también.

P: Fran, ya para terminar, un sueño cumplido y otro que te quede por cumplir.

R: Un sueño cumplido puede ser haber trabajado con Antonio Banderas, por ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar en Málaga, en la escuela en la que él había estudiado, él ya estaba en Hollywood, y pensar que algún día yo iba a poder trabajar con él pues era algo como de ciencia ficción. Yo tuve la posibilidad de conocerle, hacer una película con él y fue muy chulo y una experiencia muy bonita. De esas cosas que el Fran niño nunca había imaginado.

El que me queda por cumplir… me quedan tantos sueños por cumplir… pero no sé, me apetece tocar mucho en Latinoamérica, que no lo he hecho nunca. Ojalá con este proyecto musical podamos saltar a Mexico o a Colombia, que hay mucha gente que me escribe en redes por ahí, tengo muchísimos oyentes en México y esa es una de las cosas que a lo mejor me quedé con las ganas de hacer cuando sacamos los primeros discos. Ahora podría ser un buen momento.

Sigue los temas que te interesan