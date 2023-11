Una asociación de Valladolid lamenta un “silencio extraño” de Seminci con un ciclo sobre la represión franquista

La Asociación Bailarín Vicente Escudero ha denunciado que este año la programación de la Seminci hizo “la callada por respuesta” en cuanto a un ciclo sobre cine documental con la temática de la memoria histórica como protagonista. “Lo presentamos a Seminci y no hubo respuesta. Pasó el tiempo y tres días antes de comenzar el festival se pusieron en contacto con nosotros, pero ya les dijimos que esto no se puede hacer en 24 horas. Necesitamos más tiempo”, así lo ha reconocido el doctor en Geografía y presidente de la Asociación Vecinal Bailarín Vicente Escudero, Jesús Valverde, durante las presentaciones de las II Jornadas de Cine Documental de Castilla y León. Recordando el pasado. 87 años de memoria. Ni indiferencia, ni olvido', que organiza desde mañana y hasta el 5 de diciembre. Así, este año se realizarán en tiempo y lugar diferente.

El exalcalde de Valladolid y diputado del PSOE Óscar Puente; el presidente de la Asociación Vecinal Bailarín Vicente Escudero y coordinador de las Jornadas, Jesús Valverde, y la secretaria de la organización, Elena Martín, presentaron estas segundas jornadas que incluyen seis documentales y una película documental, todos ambientados en Castilla y León. El exalcalde ha lamentado que este ciclo no haya estado bajo el “paraguas” de la Seminci, como el pasado año, pero señaló que hay cosas que en esta ciudad “se van notando”, en alusión a la llegada al Ayuntamiento de Partido Popular y Vox.

El programa, organizado por la Asociación de Vecinos Bailarín Vicente Escudero, cuenta con seis documentales y una película documental. Además se realizarán coloquios y mesas redondas. “Las películas repasan el espectro de numerosos ámbitos donde actuó la represión franquista desde el levantamiento militar hasta la dictadura”, aseguran desde la asociación.

Todas las proyecciones se realizarán a las 19.00 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo en el salón de actos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, bajo el título ‘Ni indiferencia ni olvido’. El acto de presentación ha contado con la presencia de Óscar Puente, el presidente de la asociación Jesús Valverde, y la secretaria, Elena Martín.

Puente ha reconocido que no ha estado “muy centrado” en la memoria histórica, porque “siempre ha sido partidario de mirar hacia delante”. Y ha aprovechado para contar que su abuelo se mantuvo preso en una cárcel cercana a donde se ha celebrado la rueda de prensa durante tres años por sus ideas políticas “antes sí estábamos en una dictadura”. “Yo soy un nieto de represaliado”. Ahora, “con lo vivido me hace dudar si no hay que mirar atrás”. Para concluir que son unas “jornadas muy oportunas”.

Por su parte, Jesús Valverde, organizador del ciclo, ha reconocido que estas jornadas se realizan “como un proyecto cultural para recuperar la memoria histórica del barrio, no democrática”, ya que hay personas anónimas como trabajadores que también fueron represaliados. “No se trata de hacerlo con venganza, simplemente hacer ver que eso estuvo allí”.

La programación

La primera de las sesiones tendrá lugar mañana con el estreno en la Comunidad de la proyección ‘El ADN de la Memoria’, un documental producido por la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, dirigido por Iván Aparicio García. Refleja, según la organización, la represión sufrida por las mujeres y el silencio por sus historias tras el golpe de estado de 1936 y la dictadura del general Franco.

La segunda, ‘La guerrilla de la memoria’, se proyectará el viernes 17 de noviembre. Se tarta de una película documental, ambientada en Burgos, de Javier Corcuera, que se centra en la lucha antifranquista de aquellos combatientes que no aceptaron la derrota y se echaron al monte contra el régimen. La tercera sesión, el 21 de noviembre, incluye el documental ‘El tiro de la Plaza. La represión franquista en Salamanca’, dirigido por Javier Laso y producido por el foro de la Memoria de Salamanca.

El 24 de noviembre será el turno de ‘La cárcel de los curas’, de Oier Aranzábal, Ritxi Lizartza y David Pallarés, sobre cuatro sacerdotes presos en la prisión de Zamora. Además, está prevista una mesa redonda con el director y Xavier Amuriza. El día 28 se proyectará ‘La escuela fusilada’, el documental de Iñaki Pineo y Daniel Álvarez, basado en testimonios de familiares de maestros fusilados, exiliados y represaliados en León, Asturias, Salamanca, Zamora, Madrid y Barcelona.

También, se recoge el documental periodístico ‘15.613 días: Memoria, reconocimiento y justicia’, que recoge la represión desde la Guerra Civil hasta el final de la Transición en la comarca de Medina del Campo. Además, este ciclo se cierra el 5 de diciembre con el ‘El retratista’, de Alberto Bougleux, que cuenta la historia del maestro catalán Antoni Benaiges, destinado en Bañuelos de Bureba (Burgos).

