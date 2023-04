Puente expulsa a un hombre del pleno de Valladolid: “La falta de respeto de los ciudadanos de la derecha”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha expulsado de la sesión plenaria del mes de marzo a un ciudadano que había acudido como público. Era María Sánchez, de Toma la Palabra, quien se encontraba interviniendo en esos momentos sobre una moción propuesta por Vox para renegociar en el Convenio de 2017 el Soterramiento de las vías del tren.

Eran varios los ciudadanos que en mitad de las intervenciones aplaudían mientras los portavoces de sus grupos afines intervenían. Sin embargo, fue cuando le gritaron a Óscar Puente que mirara la hora cuando con un tono enfadado expresaba: “El pleno lo dirige la persona que han elegido los ciudadanos democráticamente, no usted. Los tiempos los dirijo yo desde aquí y como siga así lo desalojamos”.

El ciudadano continuaba contestándole, pero parece que no ha sido la primera vez que ha sido desalojado, ya que puente le aseguraba: “No sería la primera, ni segunda vez”. Puente, en un tono muy enfadado, le gritaba: “Demasiada paciencia tenemos con usted, siga así que lo desalojamos”. Y, ante la negativa del ciudadano de calmarse, el alcalde daba la orden: “Desalojen a este señor, hasta que no se vaya no continuamos”.

Una vez que ha finalizado este momento de tensión en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Valladolid, criticaba: “Esta es la falta de respeto de los ciudadanos de la derecha, no tienen respeto los que nos vienen a ver”.

