Edmundo Bal avisa que "derrumbará la torre de marfil" de "consignas" de la dirección de Cs a los afiliados

"Todos somos necesarios"

Edmundo Bal avanzó que, si la semana que viene su candidatura es la más apoyada, el 16 de enero se sentara con los “compañeros del partido”, también aquellos que integran la otra opción, “donde hay gente muy valiosa”. En el mismo sentido se pronunció Igea, quien aseguró: “Todos somos necesarios. Cuando acabe el proceso tenemos que tendernos la mano. En este partido solo quedamos los traidores y aquí seguimos”, ironizó el procurador, quien se mostró partidario de los “traidores de un lado y del otro y entre todos ponerse de acuerdo”.

Por eso, Bal aseguró que ha intentado que fuera un “debate de ideas, pero a veces son de personas”. “La primera idea que plantee es que no somos una candidatura de enfrentamiento”, matizó, para justificar que no pretende prescindir de valores como Begoña Villacís en Madrid, Adrián Vázquez en Bruselas o Patricia Guasp en Baleares. “Por eso he pedido no caer en provocaciones y caer en insultos. Son nuestros compañeros y el 16 de enero nos sentaremos juntos para arrimar el hombro”, insistió.

Por último, explicó que sintió la “obligación” de presentarse” y admitió que para él “hubiera sido más cómodo “seguir hacia el barranco al partido y luego volver a la vida laboral”. Finalizaba asegurando que no quiso hacerlo porque "¿cómo hubiera yo hablado a los afiliados sobre comodidad cuando el partido se iba a pique?”.