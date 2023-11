Salamanca teje una firme alianza con Japón en la principal cita de diplomacia pública con España

La ciudad de Salamanca, gracias a la labor de diplomacia internacional de la Universidad de Salamanca, encabezada por su rector, Ricarco Rivero, así como pertenecer al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, teje alianzas con otros países, en una labor que aumenta cada día. Es el caso de China, Estados Unidos, México, Brasil... y, ahora también con Japón, aunque el país nipón es un enamorado de esta ciudad, que ya visitaron los emperadores Akihito y Naruhito -cuando eran príncipes- y el relevante papel que juega el Centro Cultural Hispano Japonés de la USAL.

Dentro de estas relaciones con el país nipón, el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca acoge el XXIII Foro España Japón que se celebra hasta mañana. Se trata de la principal cita de diplomacia pública entre los dos países que regresa a la ciudad después de haberse celebrado aquí en el año 2001.

En el acto de inauguración han estado presentes el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae; el embajador de España en Japón, Fidel Sendagorta; el viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Japón, Yoichi Fukazawa; el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Luis Cuesta; el presidente de Sumitomo Life Insurance, Yoshio Sato; y la presidenta de la Fundación Consejo España Japón, Ángeles Delgado.

El rector, Ricardo Rivero, en declaraciones a los medios apunta que "es la segunda ocasión en la que el Foro de la Fundación Consejo de España de Japón se reúne en Salamanca. Eso demuestra el vínculo, el puente histórico institucional que existe entre Japón y Salamanca a través de la Universidad y del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio. Hemos colaborado las instituciones, también la Diputación y la Junta para poder organizarlo. Y esto nos da mucha visibilidad en Japón de cara a que futuros estudiantes y también inversores decidan que es un lugar apropiado para instalarse, localizarse y estudiar español, que es lo que a la universidad más le interesa. Por eso hemos decidido que sea aquí en el Centro Internacional de la Español, y yo me referiré varias veces a lo largo de este foro a la oferta de Lengua y Cultura española y a los posibles contactos entre los grupos de investigación de la universidad y los de universidades japonesas".

El subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Luis Cuesta, en estos últimos años, que la evolución de la relación entre no solo España, sino Salamanca y Japón "no solo se ha mantenido, porque es una tradición de casi 30 años, sino que en particular tanto la universidad a nivel del rectorado, que recientemente ha sido recibido por el Emperador, como también el Ayuntamiento, el alcalde ha realizado visitas a Japón de manera, se están mejorando esas relaciones". Finalmente, Cuesta asegura que "ahora falta que las relaciones académicas sigan la progresión, quizás nos falte ese apoyo que también la Universidad de Navarra nos va a aportar en las relaciones económicas".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Consejo España Japón, Ángeles Delgado, hace hincapié en que "el lenguaje es una de las cosas que unen la cultura. Llevamos celebrando este foro 23 años. Estamos realmente muy contentos de que sea en Salamanca, que tantos lazos tiene con Japón desde que estuvieron ya entonces los príncipes de Japón y emperadores. Pero sobre todo, además del lenguaje, yo creo que España y Japón son dos países que, aunque nos parezca que geográficamente están distantes, tenemos muchos retos en común, muchas posibilidades de colaboración. Y en un mundo tan cambiante, tan incierto, somos países que compartimos principios, que compartimos valores y que podemos colaborar en áreas tan importantes como las tecnologías digitales, las tecnologías de hidrógeno verde o por ejemplo, los aspectos de seguridad, por lo cual esperamos que el foro nuevamente sea un éxito".

Puestos de relieve los estrechos vínculos entre Salamanca y Japón

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha puesto de relieve los estrechos vínculos entre Salamanca y Japón que se empezaron a forjar con las visitas en 1985 y 1994 del entonces emperador Akhito junto a su esposa Michiko. El primero de esos viajes lo hizo como príncipe heredero. “Me consta que tuvieron un flechazo con la ciudad y particularmente con nuestra Universidad, la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Y también con nuestra gastronomía, especialmente el jamón ibérico”, ha asegurado. Fruto de aquellas visitas nació en 1999 el Centro Cultural Hispano Japonés de la Universidad de Salamanca, “una institución muy querida por los charros que en estos 24 años ha hecho y sigue haciendo un trabajo fundamental para construir puentes entre los dos países y difundir la apasionante cultura japonesa en esta tierra”, ha asegurado.

Según Carbayo “ese vínculo del emperador Akhito con Salamanca lo mantuvo y consolidó su hijo Naruhito”, que también visitó la ciudad como príncipe heredero en 1985 y 2013, en esta última ocasión con motivo de las conmemoración de los cuatro siglos de relaciones diplomáticas entre España y Japón. “A pocos metros de aquí, en el acceso a la Plaza Mayor por la calle Zamora, una inscripción que cada día pueden ver las cientos de personas que pasan por allí, rememora la última visita del hoy emperador. Una forma de recordar el inmenso honor que nos produjo su presencia en Salamanca. Tanto él como sus padres tienen además las llaves de nuestra ciudad”, ha señalado el primer edil.

Durante su discurso, Carlos García Carbayo se ha comprometido a incrementar los lazos con Japón en ámbitos como la enseñanza del español, donde Salamanca aspira a convertirse en el ‘Cambridge’ de este idioma con el Centro Internacional del Español como punta de lanza. “Tal y como trasladé al entonces embajador de Japón en España, Kenji Hiramatsu, en la visita que nos realizó hace tres años, Salamanca es una apuesta segura para que jóvenes japoneses puedan cursar sus estudios en español. Cada año recibimos a medio millar de nipones que viven una experiencia extraordinaria, y estaremos encantados de que esta cifra se incremente. Una experiencia que nos relató Katsuyuki Tanaka, presidente de la Asociación Universidad de Salamanca en Japón, a quien agradezco su generosidad durante el pasado viaje que realicé a Tokio”, concluyó el alcalde.

Sigue los temas que te interesan