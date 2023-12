La apicultora que cambió Madrid por un pequeño pueblo de León hace la mejor miel de España: "Tiene sabor a chocolate"

La mejor miel de España tiene sello leonés. Su nombre es Raquel Dávila y seguramente nunca se hubiera imaginado que recibiría este galardón. Esta apicultora nació y vivió en Madrid hasta los 19 años. Momento en el que por amor, y por el vínculo que tenía con este pueblo, se marchó a Filiel, un pequeño pueblo de apenas 80 habitantes.

"Cuando me marché mi madre me dijo que estaba loca. Estuve un tiempo buscando trabajo, aunque fue bastante difícil", relata en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León. Sin embargo, el tiempo fue pasando y la apicultura apareció en su vida por arte de magia.

Le surgió la posibilidad de comprar un colmenar que era de los primos de su marido. Y, pese a que no estaba del todo convencida, decidieron lanzarse a la aventura. Su vinculo con este mundo había sido escaso: "Mi abuelo tenía colmenas, pero yo era muy pequeña. Recuerdo ver que mi abuela envasaba la miel, pero nunca había tratado con ellas".

Ella desconocía este mundo, pero el primer día que abrió una colmena le pareció "una maravilla" y se enamoró para siempre. "Desde ese momento empecé a estudiar, leer libros y sacar titulaciones", añade. Y es que, ahora, ha pasado de ser su "gran pasión" a convertirse en su oficio: "No sabía que me gustaba hasta que no fui a un colmenar por primera vez".

Un trabajo que realiza ella sola. Su marido le ayuda los fines de semana pero Raquel es la encargada de llevar las 400 colmenas que tiene. De hecho, quiere ir aumentando el número porque "si te quieres dedicar a ello, o tienes cantidad, o no puedes hacer de la apicultura tu modo de vida".

Dávila reconoce que, actualmente, puede vivir de ello aunque no le "sobra nada". Lo cierto es que poner un colmenar no es una tarea sencilla. Primero debe observar perfectamente el lugar y las condiciones. "Yo miro que no haya campos de cultivo, humos de fábricas ni coches, nada de contaminación. Y, sobre todo, que el agua sea limpia y cristalina, como la que tenemos por esta zona", explica.

Y es que, con todo ello, no es extraño que haya ganado el premio platino en el concurso Miel del año 2023 calidad apícola. Fue el pasado día 12 cuando se celebraron estos premios y su marca, Teleno Miel, sobresalió por encima del resto.

El jurado ha destacado su "sabor marcado a chocolate instantáneo, muy redondo y notas de almendra en postgusto y un aroma intenso a bosque florido, notas frutales y brisa fresca". Un sabor excepcional que le ha llevado a lo más alto.

Dávila, bromea, con que "no le pilla ese sabor a chocolate" y afirma que es una miel "fuerte, oscura, negra, de brezo y roble". Del mismo modo, garantiza que en cada colmenar "la miel tiene un sabor diferente" puesto que no es lo mismo "cuanta más altitud hay en el Teleno, a las zonas más bajas". Unas son "más suaves, aromáticas y otras mucho más fuertes".

La apicultora recuerda que la miel tiene "multitud de beneficios" que la gente desconoce. Lamenta que crean que "solo es para el catarro". Pone el ejemplo de las heridas. Tiene una amiga con una veterinaria y esta utiliza la miel para "curar las heridas de los animales, es un cicatrizante". No solo eso, sino que también es buena para los deportistas o para la piel, motivo por el que elabora, entre otros, jabones.

Hoy en día no tienen tienda online, sino que reciben los pedidos por mensajes o teléfono, aunque es uno de sus propósitos para el 2024. "Envío mucho a Madrid y otros puntos por mediación de personas que me recomiendan. Es una cuenta pendiente y lo haré", asegura.

