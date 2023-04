El PP aparta de las listas al concejal de Villafranca del Bierzo detenido por atentado a la autoridad

La presidenta provincial del PP de León, Ester Muñoz, confirmó hoy que el hasta ahora concejal de Cultura de Villafranca del Bierzo, Juan Rasilla, no formará parte de la candidatura de los ‘populares’ en los comicios municipales del próximo 28 de mayo. Rasilla resultó detenido en la madrugada del domingo tras enfrentarse a los agentes de la Guardia Civil que acudieron a sancionar a un local por incumplir el horario de cierre y está acusado de un presunto delito de atentado a la autoridad.

En varios vídeos distribuidos a través de las redes sociales, se puede ver al edil protagonizando un altercado en plena plaza Mayor de la villa del Burbia, mientras las personas que le acompañan graban la escena. “Está grabado, Juan, tranquilo, rey, está grabado”, comenta el supuesto autor de la grabación, que añade que a los agentes intervinientes “se les va a caer el pelo”. El suceso, ocurrido en el bar Pitillo, terminó con la detención del edil, que pasó la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Cacabelos.

Preguntada hoy por el asunto, Muñoz destacó que “este chico no está afiliado al partido”, por lo que no es posible aplicarle sanción alguna en el seno interno de la organización.“Las imágenes no me gustan, evidentemente”, reconoció la presidenta provincial del partido, que insistió en que Rasilla no formará parte de la candidatura que volverá a encabezar el actual alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira.

Momento de la detención del concejal de Villafranca del Bierzo Juan Rasilla.

Respecto al cargo público de Rasilla en el Ayuntamiento, Muñoz señaló que el “acta personal” de concejal implica que “tendría que ser él el que renunciara” a su puesto. “Está en sus manos, el alcalde no puede quitarle el acta”, reiteró la presidenta provincial, que restó importancia al asunto dada la proximidad de las elecciones municipales y la consecuente parálisis en la actividad ordinaria de los ayuntamientos.

