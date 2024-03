Las Cortes aprobarán la Ley del Juego en el pleno de la próxima semana con el voto en contra del Grupo Mixto y la incógnita del PSOE

Las Cortes de Castilla y León aprobarán en el pleno de la próxima semana, previsto para los días 13 y 14 de marzo, el proyecto de Ley del Juego de Castilla y León con el voto favorable de las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo autonómico, PP y Vox. El PSOE no ha desvelado su voto, el Grupo Mixto votará en contra y Soria Ya ha anticipado que valorará una abstención.

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado que es una ley que pretende "una regulación mucho más exaustiva y garantista" del juego en la Comunidad, posibilitando "una lucha más eficaz contra las adicciones y la protección de las personas más vulnerables". "Obligará a que todos los locales tengan una persona responsable de controlar los accesos", ha detallado.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, no ha querido adelantar el sentido del voto de su grupo aunque ha asegurado que su objetivo es que esa ley "proteja a los menores y a los más vulnerables" y a aquellos "que tienen una adicción". "Nosotros hemos realizado enmiendas y nuestro voto no será favorable", ha señalado, sin desvelar si votarán en contra o se abstendrán.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que "no es una buena ley" y que "sigue favoreciendo y privilegiando a un sector que no tendría porque contar con ese apoyo sistemático del Gobierno del PP". "Nosotros llevamos tiempo insistiendo en prohibir la existencia de casas de apuestas a menos de un kilómetro de colegios y eso en Castilla y León no se da", ha afirmado. El representante de Soria Ya Ángel Ceña, por su parte, ha anticipado que valorarán la abstención.

El procurador Francisco Igea ha denunciado que es la primera Ley del Juego en España que "va a dejar sin sanción cualquier infracción por grave que sea" y que, por tanto, "va a quedar al arbitrio de la Junta, que organiza con el sector su Congreso del Juego". "Es completamente novedoso que queden al arbitrio de la administración y sin sanción ninguna de las infracciones por graves que sean, mi voto será en contra. No me gustaría que Castilla y León se convirtiese en Las Vegas", ha señalado.

Iniciativas del pleno

El PP presentará una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo la reapertura del eje ferroviario directo entre Madrid, Segovia y Burgos dentro del Eje Central Ferroviario. "El ministro de Movilidad insulta de palabra y de obra, negando el desarrollo a Castilla y León mientras se aplauden cesiones insoportables a otros territorios. ¿Por qué sí hay dinero para condonar 15.000 millones a una comunidad y no para desagraviar a esta Comunidad insultada por el Gobierno socialista?", se ha preguntado el portavoz, Raúl de la Hoz.

El PSOE presentará, como ya anticipó, una PNL para reprobar a Abascal por sus palabras sobre la Universidad de Salamanca y otra sobre cooperación al desarrollo, además de una interpelación sobre patrimonio cultural.

Pablo Fernández, de Unidas Podemos, no cuenta con iniciativas aunque ha considerado "abominable" que la Junta haya declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el "monumento fascista" de la Pirámide de los Italianos. "Es intolerable y una vergüenza y quebranta la Ley de Memoria Democrática. Esto demuestra que tenemos un Gobierno fascista y es verdaderamente lamentable en 2024 tener que afirmar que Castilla y León está gobernada por fascistas que protegen símbolos fascistas, es de lo más abominable que hemos visto en estos dos años", ha señalado.

Francisco Igea presentará una interpelación sobre política sanitaria y ha alertado de que el sistema "se está viniendo abajo" y que es urgente "proponer medidas de futuro". El procurador liberal también ha cargado contra la declaración como BIC de la Pirámide de los Italianos y ha asegurado que es "la tramitación más veloz de un BIC en la historia de la Junta" y que eso "atenta contra el principio de igualdad". "Hemos registrado una pregunta al consejero de por qué razón el monumento de exaltación al Fascio de la provincia de Burgos ha tenido una tramitación tan acelerada. Se han reducido los tiempos al mínimo mientras permanecen muchos BIC sin declarar", ha zanjado.

Ángel Ceña, de Soria Ya, por su parte ha denunciado en su intervención que el municipio soriano de Montenegro de Cameros ha estado "seis días sin conexión telefónica" y que este jueves por la mañana "salió en la prensa y por la tarde se solucionó". "Mientras tanto, los responsables de la Junta parece no tienen nada que decir o hacer", ha zanjado.