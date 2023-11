Así han reaccionado los políticos de Castilla y León a la investidura de Pedro Sánchez

Los líderes políticos de Castilla y León han marcado posiciones después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno este jueves, en el Congreso de los Diputados. Las caras visibles del PSOE en la Comunidad, como su secretario general, Luis Tudanca, el senador Javier Izquierdo o el diputado Óscar Puente han celebrado la investidura de Sánchez, lograda por 179 votos favorables frente a 171 en contra, asegurando que España tendrá "cuatro años más de progreso".

También el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su satisfacción con la investidura, haciendo hincapié en que se ha logrado "frenar a la ultraderecha". En cambio, el Gobierno de la Junta, representado por su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha recriminado al presidente que quiera gobernar "contra Castilla y León y a favor de los separatistas" y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, le ha llamado "traidor y rehén de los filoterroristas".

Unas críticas a las que se ha sumado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha hecho suyas las palabras de Alberto Núñez Feijóo asegurando que la Historia "no amnistiará" al presidente por sus pactos. También se han mostrado críticos el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, que ha cargado contra sus acuerdos con los independentistas, y Soria Ya, que ha recriminado al presidente "dejar de lado la despoblación".

Carriedo: "El grado de preocupación es muy alto"

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido la "legitimidad" del presidente y le ha felicitado pero le ha pedido que no cree "una trinchera" entre los territorios de España a los que "quiere ayudar" y el resto. "Que nos vea a Castilla y León y el resto de comunidades como lo que somos, comunidades leales a España", ha señalado.

Carriedo ha acusado a Sánchez de haberse dirigido en su discurso de este miércoles "contra" comunidades como Castilla y León, Madrid, Galicia, Valencia, Baleares, Cantabria, Murcia o Extremadura y ha asegurado que "no puede ser que quiera gobernar contra las comunidades autónomas, contra Castilla y León y a favor de los separatistas".

"Tiene que contar con todos. El grado de preocupación es muy alto, ver a un presidente que tendría que ser de todos los españoles, criticar, ofender a gran parte de las comunidades y encerrarse alrededor de un muro que quiere construir solo con separatistas de Cataluña y País Vasco, no me parece adecuado", ha afirmado el portavoz de la Junta. Con todo, le ha deseado "la mayor de las fortunas" y ha afirmado que para hacer proyectos conjuntos con la Comunidad la Junta siempre colaborará pero que si lo que busca "es el enfrentamiento", siempre defenderá "los intereses de Castilla y León".

Gallardo le acusa de ser "rehén de los filoterroristas"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el mismo sentido, ha criticado la investidura de Sánchez y ha compartido un tuit de Alberto Núñez Feijóo en el que el dirigente popular afirmaba que Pedro Sánchez "logra una investidura cerrada en Waterloo" y prometía liderar la oposición "defendiendo la igualdad de todos los españoles" ante "el mayor ataque al Estado de Derecho". "La Historia no le amnistiará", concluía.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, uno de los más activos dirigentes políticos en las manifestaciones de las últimas semanas contra Sánchez, ha acusado al presidente de ser "testaferro de los burócratas de Bruselas y del globalismo", además de calificarle de "traidor" y de llamarle "rehén de los separatistas y los filoterroristas". Así se ha pronunciado en una publicación en su cuenta de la red social X.

Además, ha compartido un tuit acusando a algunos medios de comunicación de la derecha de haber contribuido a que PP y Vox no lograsen mayoría absoluta tras las elecciones del pasado 23 de julio. "Esto ha ocurrido porque Michavila, Federico, Herrera y Alsina prefirieron salvar al PP y sus ingresos antes que a España. Consiguieron cambiar 19 diputados de VOX por 6 del PP", se afirma en la publicación que ha compartido Gallardo.

Tudanca: "La democracia se abre paso"

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha celebrado la investidura del líder de su partido como presidente del Gobierno y ha asegurado que "la democracia se abre paso". El dirigente socialista en la Comunidad ha señalado que los españoles y sus representantes legítimos "han hablado" y que España "tendrá 4 años más de progreso, mejoras sociales, crecimiento económico, empleo digno, derechos e igualdad". "A este lado, defendemos la alegría y la convivencia. Al otro, solo queda el odio", ha publicado en su cuenta de X.

Además, ha mostrado su orgullo y afecto por los diputados y diputadas socialistas de Castilla y León y ha denunciado que han sido semanas "sufriendo ataques, insultos y amenazas". "Su entereza y su paciencia ha sido ejemplar. Todos ellos seguirán construyendo una España mejor con un gobierno progresista", ha afirmado.

En el mismo sentido se ha pronunciado el senador por Valladolid Javier Izquierdo, que ha señalado que hoy comienza "una nueva etapa de avances" para España y que el PSOE "renueva su compromiso" con el país con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. También ha celebrado la investidura el diputado Óscar Puente, que está en todas las quinielas para ser ministro en el próximo Gobierno y que se ha fundido en un apasionado abrazo con Sánchez tras ser este investido.

Las críticas de Igea y Soria Ya y la celebración de Unidas Podemos

El procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, ha compartido un tuit del exdiputado de UPyD en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, en el que asegura que "cada socio de Sánchez es más chulo y macarra que el anterior porque conocen la debilidad y la ductilidad de Sánchez". "Le van a sacar (nos van a sacar) hasta los higadillos. No se me ocurre nada más progresista que decir no a cada una de sus reivindicaciones particularistas y egoístas", afirma en ese tuit Maneiro, ahora vinculado a la plataforma El Jacobino, por la que también ha mostrado su simpatía Igea.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha celebrado la investidura de Sánchez y ha asegurado que es "muy buena noticia" que se haya "frenado a la derecha y a la ultraderecha que están asalvajadas". Además, ha dado las gracias a Irene Montero y Ione Belarra, que dejan de ser ministras, en un tuit con una foto de ambas, en mitad de grandes tensiones con Sumar por la exclusión de Podemos del nuevo Gobierno.

Soria Ya, por su parte, ha criticado que los sorianos "vuelven a ser los grandes olvidados esta legislatura" y que Pedro Sánchez "pasa por encima de la lucha contra la despoblación". Una investidura de Pedro Sánchez que ha mostrado de nuevo las posiciones antagónicas de los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León.

