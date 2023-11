Vox logra el apoyo de las Cortes para exigir al Gobierno que defienda a los ganaderos de la nueva normativa europea de bienestar animal

Vox ha logrado sacar adelante en las Cortes este miércoles con un apoyo mayoritario, 49 votos favorables, ningún voto en contra y 30 abstenciones, una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a mantener una postura ante la revisión de la normativa sobre bienestar animal europea para evitar situaciones que coloquen al sector ganadero de Castilla y León en situación de "pérdida de competitividad frente a los productores de países terceros" por la imposición de nuevos costes.

Además, en la iniciativa, se pedía al Gobierno que se posicione ante la Comisión Europea para solicitar la realización de un estudio previo sobre los efectos económicos y productivos que sufriría el sector. José Antonio Palomo, de Vox, ha hecho hincapié en la "importanci"a que tiene la carne para la nutrición y ha alertado sobre la nueva normativa europea de bienestar animal "que busca dotar a las granjas de más metros para que los animales dispongan de mayor espacio en los cebaderos".

"Consideramos que podría llevar a la ruina a nuestro sector y aumentar los precios. El incremento del espacio de las granjas implica mayores costes, nuestros productores tendrán que hacer una importante inversión que muchos no pueden permitirse", ha advertido. Una medida que, por un momento, ha mostrado el espejismo de la unidad en las Cortes, poco antes de que comenzara el tenso rifirrafe entre el PSOE y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, por un supuesto "gesto de felación".

El PP saca adelante una iniciativa para mejorar la protección de abogados y procuradores

El PP ha logrado sacar adelante una iniciativa con 51 votos a favor y 28 en contra instando al Gobierno a regular un tránsito al régimen de la Seguridad Social de los mutualistas de la abogacía y la procura que lo soliciten, para que se reconozca la antigüedad de estos a efectos de la Seguridad Social, garantizando, para los mutualistas pasivos, el derecho a la pensión mínima.

Además, solicita estudiar el establecimiento de un tratamiento fiscal adecuado a la recuperación del ahorro aportado en aquellos casos que los mutualistas así lo interesen y mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura. "Merecen todo el esfuerzo necesario para, en modo de pensión digna, agradecerles la función que desempeñan cada día", ha señalado el procurador popular Ricardo Gavilanes, encargado de presentar la iniciativa.

Las Cortes instan a no limitar el crecimiento de los regadíos

Las Cortes han instado este miércoles a la Junta, a través de la aprobación de una iniciativa del Grupo Popular, a expresar la oposición de la Comunidad a que se limite en España el crecimiento de los regadíos ni a que se dediquen estos de forma prioritaria a la recuperación de acuíferos sobreexplotados, por ser "lesivo para los intereses de la agricultura y del desarrollo rural de Castilla y León".

Además, en la iniciativa se ha requerido al futuro Gobierno de España que replantee "de forma urgente" el nuevo Plan Hidrológico Nacional orientando el mismo al "uso eficiente del agua y a la creación de reservas hídricas que puedan utilizarse en periodos de carencia". Una iniciativa que ha contado con 45 votos a favor, 30 en contra y cuatro abstenciones.

PP y Vox rechazan la Ley de Plazos Máximos en Sanidad

El Grupo Socialista no ha logrado sacar adelante una Proposición No de Ley (PNL) instando a la Junta a remitir a las Cortes, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de ley de Plazos Máximos en la atención sanitaria especializada, programada y no urgente. En concreto, el PSOE exigía que en las intervenciones quirúrgicas garantizadas fuera de 90 días, en cirugía oncológica o cardiaca no valvular de 20 días, en consultas de atención especializada garantizadas de 30 días y en pruebas diagnósticas garantizadas de 20 días.

Además, instaba a presentar en las Cortes, antes de la finalización del año, un plan específico para alcanzarla "lista de espera cero" a lo largo del año 2024 en la atención primaria. Una PNL que ha contado con 37 votos favorables, los de la oposición en bloque, y 42 negativos de PP y Vox. Vox ha reconocido que existen problemas con las listas de espera porque "faltan recursos económicos" pero ha recriminado al Gobierno que vaya a condonar 15.000 millones de euros a Cataluña. "No podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales", ha afirmado.

Por otro lado, la formación ha asegurado que la demora media en Castilla y León "ha mejorado notablemente". En el mismo sentido se han pronunciado los populares, que han acusado al PSOE de tener "poca vergüenza", al tener este discurso mientras perdonan 15.000 millones de euros a Cataluña. "Ustedes se callan mientras atentan contra la Constitución, pero nosotros no nos vamos a callar", ha señalado, asegurando que "no se puede romper el marco de coordinación financiera en España" y acusando al PSOE de hacer "partidismo sanitario".

PP y Vox tumban una moción de UPL-Soria Ya y otra del PSOE

PP y Vox han hecho valer su mayoría de 44 procuradores para tumbar una moción del Grupo UPL-Soria Ya y otra del Grupo Socialista. La primera, instaba a la Junta a aprobar a la mayor brevedad un nuevo Plan de Carreteras, a impulsar la mejora de las conexiones con Portugal y entre León y Asturias, además de incluir en los próximos presupuestos la financiación para ejecutar las actuaciones necesarias en carreteras e infraestructuras "degradadas" en las provincias de León, Zamora y Salamanca.

La del PSOE, relativa a política general en materia de agricultura, instaba a realizar un estudio sobre las consecuencias de los riesgos climáticos sobre los cultivos propios de Castilla y León y a que las políticas agrarias de la Comunidad se adapten a las consecuencias del cambio climático. También a evaluar el Plan de agricultura y ganadería joven, a mantener la estrategia de la mujer rural emprendedora y a establecer planes de formación en el uso sostenible de fitosanitarios.

