PP y Vox exigen la dimisión de Barcones por su actitud "desleal y mentirosa" ante la llegada de inmigrantes

El Partido Popular de Castilla y León y Vox han exigido este jueves la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, por su actitud "desleal y mentirosa" ante la llegada de inmigrantes esta semana a la región. El portavoz popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado que es "falso" que la Delegación informase a la Junta o a los ayuntamientos y la ha acusado de "mentir en sus declaraciones públicas".

De la Hoz ha calificado de "desastrosa" la gestión de la Delegación del Gobierno con respecto a estos inmigrantes y ha insistido en que Barcones "mintió" cuando aseguró este miércoles que había hablado con los alcaldes. "Nosotros no estamos en contra de ofrecer la ayuda humanitaria que hemos ofrecido históricamente a personas que vienen de otros territorios, lo que pedimos para hacer esa labor humanitaria es un mínimo de lealtad y es la delegada del Gobierno la que debería dimitir por esta actitud desleal y mentirosa", ha afirmado.

El portavoz popular se ha referido también al vídeo del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, alertando de una "invasión migratoria" desde Medina del Campo, donde se alojan 183 inmigrantes. "No coincido en las formas empleadas por Gallardo pero respecto del fondo expresa lo mismo que piden el PP o el PSOE, que es una inmigración ordenada y legal", ha afirmado.

A juicio de De la Hoz, la reacción "airada" del PSOE a las palabras de Gallardo, pidiendo a la Fiscalía que actúe por un presunto delito de odio, ha sido un intento de "tapar y desviar la atención" sobre la "desastrosa" gestión de la Delegación del Gobierno con respecto a estos inmigrantes. Y ha lanzado un dardo a los socialistas recriminando a su dirigente, Luis Tudanca, que "llamase genocida al pueblo israelí", que es el pueblo "que ha sufrido el mayor genocidio de la historia", por intentar "luchar contra el terrorismo". "Me parece una extraordinaria irresponsabilidad que un líder político de una comunidad seria se permita el lujo de llamar genocida al pueblo de Israel", ha zanjado.

Menéndez carga contra la "irresponsabilidad" del Gobierno

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha cargado contra la "irresponsabilidad" del Gobierno y ha exigido a Barcones, para la que también ha pedido su dimisión, que "ponga fin a esta situación". "No sabemos cuanto tiempo van a estar alojados allí, si van a llegar más o cuanto dinero les va a costar a los castellanos y leoneses", ha afirmado, asegurando que las fronteras "siguen abiertas" mientras Sánchez "tiene que acordonar calles para no recibir las críticas y los pitidos mayoritarios de la sociedad". "Y todo ello en una situación de alerta nivel 4, es auténtica irresponsabilidad por parte del Gobierno porque no ha habido esa comunicación previa", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha recordado que la Junta está a favor de una inmigración "legal, ordenada y controlada", y que en todo "lo que salga de ahí" defenderán la aplicación de la ley. "Estamos hablando de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país", ha afirmado, y ha asegurado que Gallardo en el vídeo solo muestra la "preocupación" de recabar "toda la información posible respecto a la situación de estas 183 personas".

