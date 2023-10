Castilla y León, presente en la manifestación de Barcelona contra la amnistía: “El peligro no es para Cataluña, es para todos”

"No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación". Este es el lema de la manifestación de este domingo 8 de octubre a mediodía que se va a celebrar en el Paseo de Gracia de Barcelona. La intención es expresar el rechazo a que el posible Gobierno de Pedro Sánchez conceda la impunidad a los dirigentes y encausados por el procés como moneda de cambio por los votos para poder seguir siendo presidente del Gobierno.

La movilización está convocada por Societat Civil Catalana (SCC) que ya ha recalcado que no se trata de una protesta partidista: "Esto no va de siglas, sino de igualdad, de dignidad y respeto al Estado de Derecho", afirma su presidenta Elda Mata que responde a la llamada de El Español Noticias de Castilla y León porque como asegura, “esto no es solo cosa de los catalanes, esto nos afecta a todos, y a los castellanos y leoneses por supuesto”.

Así, según ha podido confirmar este medio son varias las figuras de la política de Castilla y León que estarán este domingo en la Ciudad Condal. Por ejemplo, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que ha dado su OK a la cita pero a título personal puesto que el país vive unos "momentos críticos" para la unidad nacional y es "responsabilidad de todos sumarse a todos estos movimientos de reacción y de protesta en defensa de España". También estará su compañero y portavoz en las Cortes, Carlos Menéndez.

El PP también confirma a este medio que serán varios los representantes políticos de la Comunidad que estarán en Barcelona, aunque al ser de manera particular no se ha organizado viaje ni se han contratado autocares. Eso sí, no estará por motivos personales el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Misma situación que Francisco Igea,pero sí que irán asociados de la plataforma Nexo, creada entre ellas por el ex de Ciudadanos.

Los que no estarán presentes son representantes ni de PSOE ni de Unidas Podemos, que este pasado miércoles en las Cortes no votaron en contra de la amnistía en una propuesta presentada por PP y Vox. En concreto se ponía sobre la mesa la reprobación de toda negociación política destinada a la obtención de apoyos parlamentarios para la investidura que incluya como contrapartida la concesión de una amnistía expresa o velada. La iniciativa relativa a la amnistía recabó 44 votos a favor (PP-Vox), 27 en contra (PSOE y UPL) y ocho abstenciones (UPL-Soria Ya, Por Ávila y Francisco Igea).

El objetivo de la manifestación es que "los ciudadanos se puedan expresar contra una situación peligrosísima para el Estado de derecho", asegura Mata, que por eso anima a todos los castellanos y leoneses a que estén presentes. No obstante, asegura que durante estas semanas previas ha recibido “el apoyo” de muchas personas de esta Comunidad. “Ellos son conscientes de que este problema que se puede generar es de todos, no solo de los catalanes”.

Mata tiene claro que es importante que el resto de las autonomías de España “se involucren porque nos afectan a todos”. Por eso, “agradezco la atención de los medios de Castilla y León porque conceder una amnistía a personas juzgadas y condenadas y a un prófugo nos afecta a todos. Nos sentimos acompañados porque el nacionalismo haba del process como si fuera solo una cosa de aquí, y no, nos afecta a toda España, y por supuesto a Castilla y León”, insiste. Por ese motivo agradece que Castilla y León tenga un espíritu cívico y patriota con España”.

La presidenta reconoce que España y los castellanos y leoneses han entendido que la soberanía reside en todos y se está desarrollado “un grave problema” porque la concesión de una amnistía a quien es desleal con el procedimiento jurídico es algo muy relevante. “Es de todos, y nosotros también tenemos algo que decir, nos congratulamos porque nos ayudáis a trasmitir este mensaje. El peligro no es solo para Cataluña. Es para todos”, afirma Mata.

De cara a esta manifestación relata que se hace un llamamiento " a todos los ciudadanos, incluso a las bases de aquellos partidos cuyos dirigentes están negociando la amnistía y autodeterminación, y no están de acuerdo".

Agravio comparativo

Ahora es la amnistía y una posible autodeterminación, pero también está de fondo un cambio en la política fiscal a favor de Cataluña y una posible condonación de la deuda, algo que ya desde la Junta se ha mostrado el rechazo. Por eso, Mata también cree que en esto se ve perjudicada la Comunidad. “No puede ser este nacionalismo que no es nada solidario con el resto de España, y que por esta presión a cambio de unos votos tengan unos privilegios y unas cesiones”, reprocha, mientras que asegura que pese a estas concesiones, “luego los catalanes que somos constitucionalistas no nos vemos favorecidos”, ya que en su opinión, en “Cataluña somos más, pero gobiernan los nacionalistas y no lo hacen para todos”.

Así, la presidenta de Societat Civil Catalana muestra “buenas sensaciones” de cara a la manifestación dominical porque han recibido “un aluvión de adhesiones y de apoyos” y con el deseo que “ojalá no se volviera a hablar de amnistía y autodeterminación”.

