Vox denuncia que CCOO, CEOE y UCCL gastaron 126.000 € del CES en telefonía, luz, gas y comunidad y el CES lo desmiente

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha anunciado que estudia solicitar al CES de Castilla y León una auditoría externa para “esclarecer el destino de los fondos y su exacta relación con los programas subvencionados” en relación con varias partidas dedicadas al apoyo a los interlocutores sociales en los gastos de personal y corrientes efectuados por sindicatos y patronal por su participación en este institución propia de la CCAA dedicada al diálogo social. El grupo considera que “el Diálogo Social no debe ser utilizado como excusa para financiar los privilegios de unos pocos” y recordó que el programa de Vox para las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, se afirma en el punto 43 que acabarán con todas las subvenciones públicas para sindicatos y patronal.

Vox se refiere a un total de 126.000 euros dedicados a abonar gastos de telefonía, gas y comunidad de propietarios de sindicatos y patronal que “diversos sindicatos y patronal pretenden que sean financiados a través del CES, lo que para este grupo parlamentario poco tiene que ver con el objeto y finalidad que deben perseguir las funciones del Consejo Económico y Social de Castilla y León”.

En concreto, Vox reseña 92.541 euros en CCOO destinados a financiar gastos de telefonía e internet; 10.995 en la CEOE para luz y 5.696 para telefonía, mientras UCCL ha presentado gastos de luz y gas por importe de 4.826 euros, 3.194 de telefonía y 8.692,84 en gastos de comunidad.

El CES: "La cuantía subvencionada es de 5.754,35 euros, ninguno a organizaciones sindicales"

La reacción por parte del CES no se ha hecho esperar, y también a través de un comunicado ha desmentido que las cantidades sean tales. "Debe aclararse, ante los datos publicados en la citada nota de prensa sobre gastos en telefonía, internet, de consumo energético o de comunidad, que la cuantía total allí indicada no se ajusta a la efectivamente subvencionada, que es de 5.754,35 euros, de los que ninguno corresponde a las organizaciones sindicales".

Además, añade que entre los documentos remitidos se halla una "completa información sobre la tramitación de las subvenciones, que se ajustan plenamente a lo previsto en el ordenamiento jurídico y a las reglas de transparencia, como también lo hacen los exhaustivos datos contables aportados por las organizaciones en sus solicitudes y justificaciones. Como resultado, se puede comprobar el conjunto de los gastos realizados y los que se han aplicado a la concesión de la subvención".

El Consejo Económico y Social de Castilla y León recuerda que la condición de miembro del consejo "no dará derecho a retribución económica ni indemnización alguna, incluidas dietas y gastos de locomoción por asistir a las reuniones de la institución a la que pertenecen ni por desempeñar las funciones propias de su condición de miembros”, y remarca que CESCYL es "la única institución de esta naturaleza de toda España que no dispone de Secretaría General, pues también en 2013 se suprimió, con la misma finalidad de reducción de gasto, pasando a compartir todas las instituciones propias previstas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León la Secretaría General de Apoyo a las Instituciones Propias, creada en aquel momento". Sí se contemplo la compensación de una parte de los gastos de funcionamiento generados a las ocho organizaciones integrantes del CESCYL, en función del número de miembros de los que disponen en su Pleno, al menos para que su trabajo en esta institución no supusiera un coste para quienes lo realizan, mediante la incorporación de una partida, que lleva inalterada desde entonces, con una cuantía anual máxima de 328.050 euros (de la que en 2022 se ejecutaron 327.393,03 euros). "Anualmente, tras los preceptivos informes jurídicos y de la intervención, se dicta una resolución de convocatoria fijando los gastos aplicables y un exigente procedimiento de fiscalización".

