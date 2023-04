Tudanca exige un aumento del 25% de las plazas en residencias públicas frente al modelo "privatizador" del PP

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, a su llegada a las Jornadas 'Jubilarse no es acabarse', organizadas por UGT, este viernes en Valladolid. Miriam Chacón ICAL

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha exigido este viernes un aumento del 25% de las plazas en residencias de mayores públicas frente al modelo "privatizador" del PP. Tudanca ha asegurado que la pandemia puso de manifiesto que Castilla y León tenía "un sistema de atención residencial muy débil" frente a las "mentiras del PP". "Hubo cientos de personas fallecidas por la mala atención sanitaria fruto de un modelo privatizador que anteponía el negocio a la protección de nuestros mayores", ha señalado, antes de asistir a las Jornadas 'Jubilarse no es acabarse', organizadas por UGT.

El dirigente socialista ha recordado que en el pacto por la reconstrucción le propusieron al PP y a la Junta que había que elaborar una nueva Ley de Atención Residencial en Castilla y León. "Esto lo firmó el señor Mañueco en junio de 2020 y no lo han cumplido, todo lo contrario, están retrasando todo lo posible la implantación de una nueva Ley que cambie el modelo", ha señalado, y ha vuelto a achacarlo a la "privatización" que, a su juicio, pretenden los populares y a un modelo que "solo pretende hacer negocio con el cuidado de nuestros mayores".

Tudanca ha propuesto, en contraposición, un nuevo modelo que "incremente de forma significativa el peso de lo público, con un incremento de un 25% en las plazas públicas en las residencias y que la Ley cuente con una memoria económica". También ha señalado la importancia de que las personas mayores puedan permanecer en sus casas. "Proponemos la creación de centros multiservicio, con fisioterapia y otros servicios que no se presentan en el Sacyl", ha dicho.

Tudanca ha señalado que el hecho de que Castilla y León sea una tierra envejecida "no es algo negativo" y ha apuntado que es buena noticia "que la esperanza de vida crezca", fruto del "éxito del sistema de protección social". El dirigente socialista ha alabado la revalorización de las pensiones impulsada por el Gobierno central que, ha asegurado, permitirá a los 600.000 pensionistas de la Comunidad ·garantizar su poder adquisitivo y vivir dignamente".

Puente: "Para nosotros es fundamental que las personas mayores residan en su domicilio"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que las personas mayores "aportan muchísimo" a Valladolid y "son muy importantes" y ha presumido de sus políticas, con "centros de mayores nuevos, renovados por completo, emblemáticos" a los que se ha cambiado el nombre a centros de vida activa. "De eso se trata, de que las personas mayores mantengan la autonomía personal. Para nosotros es fundamental que las personas mayores residan en su domicilio", ha afirmado, destacando el impulso de la ayuda a domicilio en la ciudad desde la Alcaldía.

Temprano: "Desde los ayuntamientos hay que hacer políticas activas dirigidas a nuestros mayores"

El secretario general de UGT, Faustino Temprano, ha abogado porque los ayuntamientos "impulsen" políticas destinadas a los mayores. "Es una población muy importante a la que los gobiernos de derechas ven como un problema y nosotros no les vemos como un problema", ha afirmado, asegurando que los mayores "son una oportunidad". En concreto, ha anunciado que UGT va a hacer propuestas a los partidos de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y que en un capítulo importante van a plantear políticas dirigidas a los mayores.

Pablo Zalama, secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, ha señalado que "después de la jubilación hay vida, no se deja de prestar servicios a la sociedad, y los jubilados pensamos siempre no solo en los jubilados del presente si no en los del futuro". "Nos interesa defender sus derechos", ha zanjado.

