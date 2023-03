La CHD, a tu lado

Los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración son las bases del trabajo desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Duero, con el objetivo de acercar la labor del Organismo a la ciudadanía en sus diferentes ámbitos de actuación. Bajo esa premisa, la Confederación sigue dando pasos para ahondar en esa interconexión con los usuarios, en este caso, con la puesta en marcha de un nuevo instrumento de comunicación para facilitar la interacción con los distintos ayuntamientos y sus representados.

El nuevo ‘Canal de Alcaldes’ está ya en funcionamiento a través de la página web del Organismo (www.chduero.es), y servirá para facilitar la comunicación con las corporaciones locales prácticamente en tiempo real, resolver sus dudas, sugerencias o solicitudes de una manera ágil y eficaz.

El denominado Canal de Alcaldes supone un hilo directo con los ayuntamientos, para agilizar los diferentes trámites y procedimientos administrativos. El acceso a este nuevo instrumento aparece en la página de inicio de la web del Organismo y consta de un formulario previo que obtendrá respuesta en un plazo máximo de 72 horas, con la finalidad de aclarar las dudas que se planteen, explicar los trámites a seguir o agilizarles, siempre que ello sea posible.

Este nuevo canal de comunicación se une a otras herramientas interactivas abiertas al ciudadano, y que están presentes también en la página web del Organismo, donde se puede acceder al Portal de Transparencia dotado con herramientas para ofrecer de forma estructurada y accesible toda la información relativa a las actuaciones desarrolladas por la Confederación, la propia organización y su funcionamiento.

Más de 1.000 peticiones registradas en el Buzón del Ciudadano

Por otra parte, dentro de la sección de Atención al ciudadano, incluida en la web, se encuentra el Buzón del Ciudadano, que sirve para realizar aquellas consultas o solicitudes de información de carácter general que no requieran de identificación de la persona solicitante. A través de este Buzón no se proporciona información particular, ni sirve para aportar información a un procedimiento relacionado con expedientes particulares de cada persona, pero sí que da contestación de forma rápida, vía correo electrónico, a las cuestiones planteadas.

Es interesante destacar en este caso el apartado de Preguntas más Frecuentes presente en la Web (https://www.chduero.es/web/guest/preguntas-frecuentes), donde se pueden solventar muchas de las dudas en relación a concesiones, consulta de datos hidrológicos y de calidad de las aguas, delimitación del cauce, inscripciones, vertidos de aguas residuales o navegación, entre otros temas de actuación.

Entre los años 2021, 2022 y lo que llevamos de 2023, el Buzón del Ciudadano de la CHD ha registrado 1.109 solicitudes de información de la ciudadanía. 489 en 2021, 526 en 2022 y 94 en lo que va de 2023. De ellas, se han respondido cerca del 90% del total.

Además, la CHD también recibe a través de su web peticiones medioambientales, 11 entre 2021 y lo que va de 2023; peticiones de transparencia, 18 en el mismo periodo, y quejas y sugerencias sobre los servicios que presta la CHD, 65 entre 2021 y lo que va de 2023.

Más de 700.000 visitas a la web

Otro de los canales de comunicación que la CHD pone a disposición de la ciudadanía es su página web, que entre los años 2021 y 2022 registró 711.7715 visitas de un total de 244.171 usuarios. Una web renovada que ofrece información sobre la organización, gestión y servicios del Organismo. Asimismo, permite realizar diversos trámites y ofrece información hidrológica en tiempo real, a través del SAIH (https://www.saihduero.es/risr/datos-tiempo-real).

Entre 2021 y 2022, las páginas más visitadas de la web han sido las relativas a los datos de agua embalsada en la cuenca, los modelos de solicitud, la información hidrológica, los servicios en línea, y la información en tiempo real del SAIH.

Asimismo, conscientes de la importancia de las Redes Sociales en la sociedad actual, la Confederación Hidrográfica del Duero dispone de perfiles públicos en Youtube, Twitter y Facebook. Una herramienta más para dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que desarrolla la CHD en diversos ámbitos y un canal de comunicación directa con los usuarios de estas plataformas que, no solo pueden conocer el día a día del Organismo, las reuniones de trabajo o la información de los diversos proyectos en los que trabaja la Confederación, sino que también pueden interactuar y plantear sus dudas o sugerencias.

