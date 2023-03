El Fary, el Cid, el pequeño Nicolás y Delibes se cuelan en el primer duelo Igea-Gallardo vivido en las Cortes

El duelo entre el único procurador de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha sido el momento más tenso del pleno de las Cortes vivido en la tarde de hoy. Un enfrentamiento con reproches, recuerdos al pasado, ejemplos de promesas no cumplidas, y como no, comparaciones curiosas. Y es que hoy ha estado presente en boca de Igea desde El Fary hasta el pequeño Nicolás.

Igea lanzó la pregunta de conocer a qué se corresponde la falta de veracidad en las acciones y en los programas ejecutados por el político de Vox. Una pregunta que no gustó nada al vicepresidente que respondió “por respeto a las Cortes” y comenzó por definirle como “el campeón de los bulos”. Gallardo comenzó golpeando primero al recriminar que en casi un año en el Gobierno no había registrado una sola pregunta. ¿Ha aceptado ya su propio fracaso? ¿Ya se ha lamido las heridas?

La respuesta del que fuera vicepresidente no se hizo esperar. “Quizás he tardado tanto tiempo que no tiene mucha tarea”. Para posteriormente echarle en cara algunas de las acciones y medidas que no ha cumplido. “Venía a recortar el gasto político y lo ha aumentado en un 12%, venía a hacer un nuevo decreto de concordia y no han hecho nada, querían reabrir Garoña y nada. Lloran delante de las térmicas, pero cuando hay que hacer algo como en Compostilla no lo hacen. Promete un concierto para recaudar fondos para los incendios y no lo ha hecho porque quizás no se ha dado cuenta de que El Fary ya no está entre nosotros”, y así siguió Igea. También recordó el protocolo fantasma para las personas embarazadas que no se ha llevado a cabo. Y, “el colmo” ha sido difundir un bulo de los enfermos de ELA, ha recriminado.

Para terminar describiendo a Gallardo “como de ir de Cid a caballo, pero está más cerca del Pequeño Nicolás, de croqueta en croqueta y cóctel en cóctel”.

Gallardo a Igea: "Es usted un engaño y una estafa"

El turno de Gallardo también mereció la pena escucharlo. El vicepresidente no se arrugó y tiró de hemeroteca para recordarle su gestión cuando formaba parte del Gobierno PP-Ciudadanos. “No se cansa de hacer el ridículo. Usted que dio una paguita a los medios de comunicación, que sigue usando a la justicia y a las mujeres para hacer demagogia y populismo barato”, ha comenzado sin tibieza. Para posteriormente recordar que “le echaron del Gobierno por inutilidad y por estafa”. En concreto, “por arruinar a los hosteleros, cerrar iglesias, encerrar a los castellanos y leoneses con medidas más severas que Pedro Sánchez” en los tiempos de pandemia. Y por último, también ha sacado a relucir otro protocolo fantasma. En este caso, el de Miguel Delibes. “Adelantando la compra de un edificio que sabía que no se puede llevar adelante e insultando la memoria y su familia negando su museo. Ha tenido que venir Vox para hacerlo”.

Y así García-Gallardo finalizó su duelo con Igea con un nuevo “Es usted una mentira y es una estafa. Le pido que se respete y tenga más dignidad”.

