La Junta critica a la ‘dos’ de Irene Montero: “No está la cosa para hacer bromas con violadores en la calle por su ley”

"De los creadores de van a ir a cambiarse de sexo, llega los violadores a la calle". Las sonrojantes palabras de la número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, sobre las consecuencias de la Ley del 'solo sí es sí' siguen provocando la indignación de muchas personas, en este caso de la Junta de Castilla y León.

La secretaria de Igualdad, también conocida como 'Pam', ha restado importancia a la rebaja de las condenas y a las excarcelaciones a violadores: "que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya". Algo que ha sentado muy mal a la Junta de Castilla y León, que a través de su vicepresidente, Juan García-Gallardo, ha mostrado su rechazo y critica a estos comentarios realizados en un foro feminista, que ha recordado que 155 condenados en España han victo reducidas sus condenas por la nueva ley, de ellas 12 en Castilla y León, y uno excarcelado.

“No está la cosa para bromas. Los datos son muy duros. En la calle hay violadores por una decisión del Gobierno central. Por lo tanto, no creo que a las víctimas les haga mucha gracia las bromas de la secretaria de Igualdad, solo de pensar en la falta de seguridad que a partir de ahora tendrán”, ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Reflexión

De igual modo ha opinado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha recordado que esta ley “no tiene vuelta atrás” y el daño que se ha hecho tampoco. “Hacer bromas no es la solución, yo llamaría a hacer una reflexión a la secretaria de Igualdad, y si no lo hace ella o su partido (Unidas Podemos) que sea el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) quien le ayude a reflexionar”, ha afirmado. Fernández Carriedo ha advertido al respecto de que "las bromas, los chistes o los chascarrillos" no son la solución a un "problema real". Para concluir diciendo que son muchas las personas que se preguntan “cómo es posible que delincuentes vean reducidas sus condenas por una nueva ley", ya que ahora "andan con libertad por las calles de España y, algunas de ellos son de Castilla y León".

La 'dos' de Irene Montero ha llamado "manipuladores" a quienes critican que se ría de la salida de violadores. Todo ello tras ser censurada por el PSOE y lejos de la autocrítica, asegura ser víctima de aquellos que "ridiculizan y tergiversan las políticas de Igualdad".

