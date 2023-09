'Empuéblate' descubre los retos y soluciones para la despoblación

Expertos y representantes institucionales, de la mano de la Fundación Eurocaja Rural, con la colaboración de Minsait y Next Educación, han dado las claves de las soluciones que se deben afrontar contra la despoblación en uno de los ya eventos referencia sobre la materia, 'Empuéblate'.

La iniciativa surgió como un foro de colectivos y entidades con el objetivo de promover el desarrollo socioeconómico de los pequeños municipios de España, entre los que se incluye los de Castilla y León. En el acto ha estado presente, precisamente, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, quien ha participado en una de las ponencias.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha querido destacar durante su intervención la firme apuesta de la entidad para luchar contra la exclusión financiera en los núcleos rurales. Precisamente ha puesto de manifiesto que el año pasado se cerraron "1.300 oficinas" mientras Eurocaja rural apostó por "abrir" nuevas sucursales. Con ello quieren "ofrecer cercanía y asesoramiento personalizado", además de crear "empleo y dinamizar los territorios" donde se asientan.

De la misma manera, ha destacado que la entidad financiera es la "única" con oficina bancaria en 97 poblaciones, llegando a 165.925 habitantes. "Somos una entidad de economía social que proporciona un servicio a los socios, no solo una rentabilidad o retribución al capital. El cliente quiere un servicio humano. Asesoramiento, cercanía y trato por parte de profesionales. No desea que le cierren las oficinas allí donde vive. Quiere referencias físicas, personas con cara y nombre a las que trasladar sus necesidades. En definitiva, no desea ver mermado un servicio que es esencial en su día a día", ha añadido.

El evento, que se ha celebrado en Toledo, ha contado con participantes de distintas entidades públicas y privadas que llevan a cabo iniciativas y proyectos desde una perspectiva "integradora y sostenible" para cambiar la España vaciada, así como colectivos y emprendedores que impulsan proyectos de vida en los núcleos rurales.

Uno de los temas que se han abordado es el reto de las diputaciones contra la despoblación, donde participó, precisamente, Ángeles Armisén, además de otros representantes institucionales. También se han abarcado proyectos novedosos desarrollados por empresas y particulares en pequeños municipios.

Asimismo, el acto ha servido para arrojar luz sobre el papel dinamizador de los ayuntamientos en el combate contra la despoblación, donde han participado alcaldes de distintos municipios de Castilla-La Mancha. Otras autoridades nacionales e internacionales que han triunfado con sus propuestas trasladarán sus experiencias, como el torero Tomás Rufo, la farmacéutica rural y CEO de 'inFARMArte', Elena Monje o la doctora de Historia Moderna y Antropología María Lara.

La clausura correrá a cargo del presidente de Eurocaja Rural y la Fundación, Javier López Martín, y Juana López, directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

