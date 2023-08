Desolación e indemnizaciones millonarias en el campo de Castilla y León por la sequía: el peor año desde 1992

No es que no llueva a gusto de todos. Es que no llueve. Las reservas hidrográficas están al 49% en las cuencas de Castilla y León y según datos de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), el valor medio de las precipitaciones acumuladas del 1 de octubre de 2022 hasta el pasado día 22 de agosto, es un 17% menos de lo habitual en la Comunidad.

Es el momento del año en el que los agricultores asisten, como tantas otras veces, al impotente espectáculo de ver arrasados sus cultivos de cereal por las altas temperaturas y la ausencia de precipitaciones.

Es uno de los lados amargos de la sequía. Agricultores que no pueden cosechar porque sus cultivos se han echado a perder. Cuestión que golpea especialmente en Castilla y León dada su extensión en herbáceos de secano.

La otra cara preocupante es la de los seguros agrarios, que ven cómo tienen que incrementar año a año la cuantía de las indemnizaciones a estos productores que han suscrito una póliza agraria.

Según datos de Agroseguro, (Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados), el importe de estas cuantías asciende este año ya a 406 millones de euros de los cuales el 86%, es decir, 158 millones de euros, corresponderán a indemnizar a los agricultores de Castilla y León ante la ausencia de agua.

La Comunidad se sitúa así como la que más dinero recibe por estos siniestros, a la que le sigue Castilla La-Mancha de lejos con 68,7 millones de euros, Cataluña que roza los 52 millones, Andalucía con 51,5 millones de euros, Aragón con 39 millones, Navarra que supera ligeramente los 12 millones de euros, Extremadura con 6,3 millones, País Vasco con 5,6 millones de euros, La Rioja que recibirá en total en lo que va de temporada 4,6 millones de euros y la Comunidad de Madrid con algo más de 4 millones de euros.

Según fuentes de Agroseguro, se da la circunstancia de que el periodo de recurrencia o repetición de estas sequías se ha reducido, es decir: cada vez ocurren más a menudo. Si en décadas pasadas estaba entre siete y diez años (1995, 2005 y 2012), el plazo se acorta cada vez más con fuertes sequías registradas en 2017, 2019, 2022 y ahora en 2023.

La sequía de 2012 supuso un desembolso para Agroseguro en indemnizaciones a cultivos herbáceos de 210 millones de euros mientras que hace cuatro años lo fue de 190 millones de euros. Esto supone que la cifra alcanzada en 2023 es una cifra histórica.

De hecho, el pasado mes de julio, UPA-COAG reclamó al Gobierno central que todas las provincias de Castilla y León estuvieran consideradas con 'afección alta' de sequía en estos cultivos herbáceos dada las circunstancias climatológicas de esta temporada.

Año 'catastrófico' y subida del precio de las pólizas

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, habla directamente de "año catastrófico" en la Comunidad, aunque también para el resto de España. De hecho, es Castilla y León el territorio nacional que más siniestros ha tenido que comunicar a Agroseguro dado que también es el que más superficie cultivada tiene de herbáceos. Una superficie que, según datos de esta OPA, ha pasado en la Comunidad de los dos millones de hectáreas a los 1,6 millones en los últimos años.

Las pérdidas son multimillonarias. Dujo se atreve a indicar sin dudarlo que "estamos ante el peor año desde 1992, porque además los gastos de la sementera en esta última temporada han sido los más altos de la historia debido a la crisis energética, pasando de 500 a 2.000 euros por hectárea".

El importe de las pérdidas de estos cultivos por culpa de la ausencia de precipitaciones asciende ya a 2.000 millones de euros en Castilla y León, según datos de Asaja, con una estimación de recogida de tan sólo 3,2 millones (la mitad que la media habitual) de toneladas de los 8 millones de toneladas que se calcula se recogerán en toda España. "Nunca había habido una cosecha tan mala", asegura Dujo.

En este sentido, Dujo recuerda que "el seguro agrario es una herramienta igual de necesaria para la viabilidad del campo que un tractor" por lo que volvió a insistir en el rechazo absoluto del incremento aprobado por Agroseguro con el visto bueno del Gobierno central para el importe de las pólizas por sequía "que de media han subido un 33% pero que lo han hecho un 100% en algunas comarcas, lo cual es inviable para el agricultor".

En este escenario, el presidente de Asaja advierte de que "si el campo sigue viendo que no es rentable trabajar los cultivos, cada vez serán menos quienes lo hagan y no podrá garantizarse el abastecimiento de estos alimentos básicos".

Si a esto se le suma que 2022 fue uno de los años en los que más subieron los costes de los insumos para agricultores y ganaderos, con precios de la electricidad y de los fertilizantes por las nubes, "la realidad es que estamos ante una coyuntura económica muy preocupante porque al agricultor le renta cada vez menos trabajar la tierra".

Por eso Asaja Castilla y León pide al Ejecutivo regional que "arrime el hombro a un sector estratégico que mantiene el medioambiente, el entorno rural y del que depende la alimentación de la población".

En este sentido, Dujo lamenta que las ayudas que contempla en total por esta sequía tanto la Administración regional como la estatal, sean tan sólo algo más de 200 millones de euros cuando las pérdidas del sector ascienden ya 2.000 millones.

Unas ayudas que, además, piden que "se pongan en marcha ya porque se necesitan ahora en el mes de septiembre y octubre para iniciar la sementera del próximo año".

No obstante, la situación, los precios del cereal no están experimentando subidas sino incluso al contrario: han bajado del año pasado "100 euros por tonelada", indica Dujo, por lo que "se necesitará que bajen también los precios de los insumos o si no el agricultor sembrará cada vez menos".

Fue precisamente hace aproximadamente un mes cuando este sindicato agrario pedía al Gobierno central que considerara con 'afección alta' a todas las provincias de Castilla y León dadas las devastadoras consecuencias de la sequía, para poder beneficiarse del paquete de ayudas para herbáceos de secano anunciado por el Ejecutivo, que asciende a casi 277 millones de euros en toda España de los cuales se han asignado 60 millones a Castilla y León.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ha decidido considerar con la máxima afección tan sólo a Ávila, Segovia, Salamanca y el Condado de Treviño (Burgos), "lo cual es tremendamente injusto para el resto de agricultores que cobrará la mitad de lo asignado a los primeros", finaliza el presidente de Asaja.

