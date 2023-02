Piden más medios humanos en Castilla y León para poder vacunar contra la lengua azul

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha pedido a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta más medios humanos con el objetivo de hacer frente a la demanda de los ganaderos que quieren vacunar contra la lengua azul. Así se lo han trasladado a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, a través de una carta.

Después de que se declarasen focos de lengua azul en algunas explotaciones de Castilla y León, distintas Unidades Veterinarias de las provincias de Ávila y Salamanca están "obligadas" a vacunar a todos los animales tanto de la especie ovina como bovina.

Con este objetivo, la Consejería habilitó equipos vacunadores de UELEN específicamente dirigidos a vacunar contra esta enfermedad. Lo harían por municipios completos, pero si había ganaderos que estuvieran interesados, "podían llamar a dos teléfonos habilitados para ello".

El "problema" que han encontrado es que en estos teléfonos "no obtienen respuesta". "Denota que no hay equipos veterinarios suficientes para vacunar a toda la cabaña ganadera", denuncian.

La Unión de Campesinos de la Comunidad ha mostrado su "preocupación por el bajo ritmo de vacunación", y piden "no olvidar" que una explotación que no tenga todos los animales vacunados "no podrá moverlos".

Por ello, exigen a la Consejería que ponga los medios humanos que "sean necesarios" para que los ganadores que lo deseen lo puedan hacer, y de esta manera "evitar que en unos meses nos encontremos con un cuello de botella de difícil solución".

