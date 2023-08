El vallisoletano Iván Romeo hace historia en el Tour del Porvenir y se lo dedica a Estela Domínguez

Apunten este nombre: Iván Romeo. El ciclista vallisoletano viene pegando muy fuerte. Año tras año se va superando y este 2023 ha recogido un fruto que llevaba sembrando muchos años. El pucelano acaba de ganar una etapa del Tour del Porvenir, o lo que es lo mismo, la ronda por etapas donde se dan cita los corredores más prometedores del pelotón. Una carrera por etapas y que se disputa por selecciones nacionales sub-23 y que ha tenido en su palmarés nombres tan ilustres como: Miguel Induráin, Egan Bernal y Tadej Pogačar. Además, han participado en los últimos años Carlos Rodríguez, Adam Yates o Nairo Quintana.

Romeo ha ganado y lo ha hecho a lo grande, gracias a una soberbia exhibición de fuerza con más de 100 kilómetros en fuga. El ciclista nacional ha terminado resolviendo con inteligencia y calidad la escapada con un ataque a 18 kilómetros de meta para llegar en solitario. Una victoria que además le permite colocarse ahora sexto en la general en la ronda por etapas para ciclistas en edad sub23. Sin embargo, la grandeza de Iván se ha comprobado en su dedicación del triunfo. Manos y mirada al cielo para dedicárselo a Estela Domínguez, su amiga fallecida el pasado mes de febrero al ser atropellada por un camión en Salamanca. Eran y serán siempre amigos.



La fuga del día se ha formado cuando aún restaban unos 115 kilómetros para línea de meta. Iván Romeo, que tenía el día de hoy marcado como luego reconocía, lograba entrar junto a otras de las grandes figuras de la carrera como el belga Segaert o el danés Foldager, conformando un grupo de once ciclistas que han caminado juntos hasta que a falta de unos 40 kilómetros se han empezado a producir movimientos que han roto la sintonía del grupo. Dentro de ese sinfín de ataques y contrataques, Iván Romeo ha sabido jugar sus cartas a la perfección para realizar un portentoso ataque a falta de 18 kilómetros que pronto lograba abrir un importante hueco. De ahí a meta el vallisoletano ha hecho gala de sus imponentes dotes de rodador, pero también de una enorme fortaleza en cada una de las subidas restantes para llegar a meta en solitario y poder celebrar una victoria hermosísima. Romeo, además, se coloca sexto en la clasificación general, a solo 46 segundos del líder, el danés Dalby.

"Muy contento, todavía me cuesta creérmelo. Es una etapa que tenía marcada desde que salió el recorrido; se lo dije a mi padre. Sabía que me iba muy bien, he trabajado muy bien y sabía que estaba prácticamente en el mejor momento de mi vida después del Mundial, pero siempre cuesta mucho rematar, así que contentísimo", declaraba feliz Romeo en declaraciones recogidas por la página web de la RFEC.

