El vallisoletano Arturo Coello visita a Broncano y desvela el dinero que tiene en el banco y muchos más secretos

Arturo Coello es la revelación del pádel. La carrera fulgurante del vallisoletano (21 años) está dejando a todos con la boca abierta esta temporada, convirtiéndose en los mejores del World Padel Tour, lo que les ha llevado a liderar la RACE. Hasta el punto de que ya le reclaman desde los programas de más éxito de la televisión. En este caso de La Resistencia en Movistar+, y presentado por David Broncano.

Coello, junto a su pareja deportiva el argentino Agustín Tapia, ha disfrutado de un momento muy divertido y donde se ha tenido que someter a las típicas preguntas que el presentador de Orcera suele hacer, el dinero que tiene en el banco y el número de relaciones sexuales en el último mes.

Pues bien, Arturo Coello ha asegurado que desconoce exactamente cuánto dinero tiene: "Entre 200.000 y 500.000 euros", ha comentado. Tapia ha asegurado que más de un millón de pesos. Y el salseo ha llegado con la pregunta de relaciones. El vallisoletano ha confesado que entre diez y quince relaciones sexuales, arrancando el aplauso del público cual punto en el World Padel Tour.

Y además nos hemos enterado de muchas cosas picantes. El vallisoletano no ha tenido relaciones sexuales en una cancha de pádel, “pero ya lo he propuesto", ha asegurado Arturo entre risas. Está claro que poco a poco, el de Mojados se está haciendo un hueco en la elite del deporte, pero también del famoseo.

Anécdota con Robben

Además, ha narrado una curiosa anécdota que le sucedió con el futbolista Arjen Robben. “Yo estaba en la sala de jugadores con el fisio, boca abajo, tratándome la espalda. Él entró, y aunque yo no soy muy fan del fútbol lo reconocí. Me salió preguntarle 'perdona, ¿eres...?', y él me respondió 'soy'. ¡No dijo nada más!".

