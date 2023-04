'MasterChef' confirma su pinchazo en La 1: baja del 10% otra vez y anota su segundo peor dato histórico

Televisión Española tiene un serio problema con MasterChef 11. La cadena pública está pagando caro la estrategia de dividir en dos las galas. Addemás, el elevado número de concursantes hace que los espectadores no conecten apenas con ellos y pierdan así el interés por engancharse al programa. Como es lógico, esto se está reflejando en los datos de audiencia.

MasterChef 11 vuelve a bajar del doble dígito este martes y se queda con un débil 9,8% de cuota de pantalla y 1.122.000 espectadores, lo que se traduce en su segundo peor dato histórico, según los datos de Kantar Media ofrecidos por Dos30', Barlovento Comunicación y GECA. Pierde 1,7 puntos de share con respecto al día anterior, que ya había sido la cuarta opción de la noche en su franja de emisión.

Recordemos que el formato se ha emitido tres noches consecutivas en La 1 después de tener que cancelar el programa del pasado martes por el partido de Copa del Rey. "Es una situación transitoria y puntual", explicaron desde la Corporación.

Por su parte, Supervivientes: Tierra de Nadie gana el prime time del martes con un 14,9% de cuota de pantalla y 1.429.000 espectadores. No obstante, el reality de Telecinco empeora ligeramente los datos de hace siete días, cuando hizo máximo (16,1%), si bien es cierto que la semana pasada no tuvo tanta competencia. De hecho, como decimos, no hubo ni MasterChef.

Por su parte, la serie Hermanos se recupera en Antena 3 en el horario de máxima audiencia con un 12,8% de share y 1.331.000 espectadores. La ficción turca sube un punto y gana 100.000 seguidores en comparación con el capítulo emitido el lunes. De esta forma, Hermanos demuestra que tiene una audiencia fiel manteniendo casi los mismos datos semana a semana. Antes, El Hormiguero repite como el programa más visto del día con un 16% y 2.290.000 espectadores con la visita de David Bustamante.

Y laSexta sale vencedora en el duelo entre las cadenas de segunda generación. La nueva temporada de El Jefe Infiltrado anota un buen 5,9% y 721.000 seguidores. El formato producido por Atresmedia en colaboración con Boxfish infiltró al gerente de Forno de Lugo, una cadena de panaderías gallega. Por su parte, Risto Mejide se queda por detrás (5,4% y 536.000 espectadores) en Cuatro. Viajando con Chester cerró temporada con una entrega que abordó la diferencia de edad en las parejas.

👨‍🍳 @MasterChef_es #Masterchef 11 en @la1_tve fue visto en algún momento por 4.027.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa alcanza el 9.8% de cuota de pantalla y 1.122.000 espectadores.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/HkTwZsZtfY — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 12, 2023

'Supervivientes:Tierra de Nadie' consigue un 14,9% de cuota y llega a 1.429.000 espectadores.



📺4.449.000 contactos.



🔝 Es la primera opción en su franja de emisión.#Audiencias #TierraDeNadie6 #Supervivientes pic.twitter.com/lcaWCAy1aI — GECA. Consultora Audiovisual (@GECAtv) April 12, 2023

¡Teníamos muchas ganas de su vuelta! #ElJefeInfiltrado firma un 5.9% de share y 721.000 espectadores en el prime time de @laSextaTV



💼 Más de 2.2 millones de contactos

🟢 @ElJefelaSexta destaca en espectadores de 25 a 44 años (7.2%)#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/l9CiTOdK7Z — Dos30' (@Dos30TV) April 12, 2023

