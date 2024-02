La escalofriante confesión de Ana Belén a Évole sobre un conocido director de cine: "Me arrincona y me besa"

Jordi Évole contará con una de las actrices y cantantes más populares de nuestro país para la próxima entrega de Lo de Évole. Ana Belén responderá sin reparos a las preguntas del periodista y no dudará en mojarse en cuestiones políticas. Además, la que será la presentadora de los Goya, junto a Los Javis, contará un escalofriante suceso que vivió con "un director de cine" conocido.

Lo de Évole estrenó el pasado 21 de enero su quinta temporada con una entrevista a C. Tangana. Además, el presentador pudo charlar en su segunda entrega con tres de los supervivientes del accidente aéreo en los Andes, de actualidad ahora por el éxito de La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona. Los programas firmaron un 7% y un 7,7%, respectivamente.

Évole entrevistará a Ana Belén este domingo, 4 de febrero, a partir de las 21:30 horas. La actriz charlará sobre su vida profesional y personal, pero también compartirá momentos de ocio con el periodista. De esta forma, ambos acudirán a un karaoke, donde la cantante demostrará sus dotes con el piano y la armónica, además de impresionar con su voz, en un ambiente distendido y relajado.

En la entrevista, Jordi Évole pregunta a Ana Belén si ha sufrido discriminación por razón de edad, dentro del mundo de la interpretación. "¿Te ha pasado lo que le ha pasado a algunas actrices que, a partir de según qué edad, los papeles han ido menguando y te han dejado de llamar tanto como te llamaban antes?", señala, a lo que la actriz responde afirmativamente.

Ana Belén explica que antes compaginaba el cine con el teatro, que hacía de forma más puntual. "Noté que de repente los personajes que me ofrecían cinematográficos eran poquísimos y tenía mucho tiempo para hacer teatro, de hecho hace muchos años que hago teatro sobre todo", asegura. "No me he planteado si me jode, sigo trabajando y hago giras y si paro de cantar, afortunadamente, tengo mucho trabajo en teatro", responde.

El escalofriante relato de Ana Belén

Évole también tratará de que la actriz muestre su lado más personal. "Víctor y tú tenéis una relación abierta, ¿no?", será una de las preguntas más comprometidas que el periodista hará a Ana Belén. No obstante, una de las cuestiones que generará mayor repercusión será el caso de abuso sexual que Ana Belén vivió con "un director" al que, asegura, todo el mundo conoce.

Évole preguntará a la actriz si ha sufrido momentos durante su carrera como los que denuncian las mujeres del movimiento feminista 'Me too'. "El mito empezó en el mundo del cine, tú revisando tu historia, ¿detectas momentos en los que ahora pensarías, 'esto me paso'?", señala el periodista.

Ana Belén, mientras relata el suceso en 'Lo de Évole'. ATRESMEDIA

Ana Belén no duda en responder a la pregunta y es tajante: "Sí, y no como sutiles, hay uno... me pasó fuera de rodaje. Con un director". La actriz pone una expresión de asco al pronunciar estas palabras. El suceso al que se refiere la cantante sucedió fuera del trabajo, tal y como explica en la entrevista. "Yendo por la calle de noche, me arrincona contra la pared y me besa, pero sin haber habido insinuación antes. Desagradable", recuerda.

El relato de la actriz se produce solo una semana después de que el director de cine Carlos Vermut fuera acusado de violencia sexual. Sobre su testimonio, Évole habló en el programa Más vale tarde. "Es un tema que provoca mucha incomodidad a cualquier víctima, sea a Ana Belén, o a cualquier otra", asegura, y añade: "No creo que sea fácil de relatar". Para conocer el relato completo de la actriz, habrá que esperar a este domingo.

