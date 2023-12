Naomi Asensi afea la actitud de Laura Bozzo en el debate final de 'GH VIP' tras acusarla de "racista y xenófoba"

El debate de la octava edición de GH VIP iba a ser convulso, era una de las pocas certidumbres del reencuentro de los participantes del regreso del emblemático reality show. Con las ausencias de Oriana Marzoli y Javier Fernández, dos de los concursantes que abandonaron la competición, era también muy evidente que Laura Bozzo iba a ser una de los más beligerantes de la noche. No sólo se cumplió, sino que Naomi Asensi, ganadora de esta temporada, tuvo que pararle los pies sobre acusaciones muy graves de “racismo y xenofobia”.

Bozzo había compartido imágenes tanto de Asensi como de Pilar Llori en redes sociales. Secuencias de la casa de Guadalix sacadas de contexto, en el que parecía que ambas lanzaban un ataque “racista y xenófobo” a la presentadora peruana. El programa conducido por Ion Aramendi repasó los momentos más destacados de los exconcursantes. Asensi no sólo defendió su posición de ganadora por el voto del público, sino que se defendió tanto de los ataques de sus compañeros como por el tono del debate, en el que se le dio excesivo protagonismo a Jessica Bueno y Luitingo.

Como sucedió dentro de la casa, la valenciana fue la única que puso freno a los ataques de Laura Bozzo en el plató. La exparticipante de la sexta edición de La isla de las tentaciones aprovechó que Marta Castro sacó el tema de que, del ‘team naranja’, Asensi fue la única que tuvo el valor de decirle “las verdades a la cara” a la popular presentadora peruana. Fue, en ese momento, cuando Naomi le afeó a Bozzo que dejase caer en redes sociales que tanto ella como Pilar Llori eran “racistas y xenófobas”.

Es más, Asensi le advirtió que esas graves acusaciones podrían ser denunciadas judicialmente dentro del sistema español. “He estado viendo todos los tuits que subías a tu cuenta de un millón de seguidores, llamándome racista y xenófoba. Y, por cierto, eso es demandable”, exclamó delante de la conductora, la cual buscó hacer caso omiso a sus advertencias.

Laura Bozzo y Naomi Asensi en 'GH VIP'.

La valenciana hace referencia al vídeo que se volvió viral cuando ambas todavía concursaban dentro de la casa, en el que Asensi y Llori hablaban de una hipotética entrada en plató de los finalistas, declarando que no les parecía muy televisivo que Bozzo fuera anunciada como procedente “desde Perú”, recordando la mítica introducción que se hace al recibir al ganador del programa.

Unas declaraciones que fueron sacadas de contexto y que fueron malinterpretadas por los seguidores de la presentadora en redes sociales. Dado que buena parte de los seguidores de la presentadora no sólo son de Perú, sino de buena parte de Iberoamérica, tanto la exconcursante de La isla de las tentaciones como la influencer fueron tachadas de “racistas y xenófobas” por esos comentarios, los cuales fueron sacados de contexto.

Concursantes de 'GH VIP'.

A pesar de que tanto Llori como los defensores de Asensi en plató, aclararon en su momento que la polémica había sido por palabras que fueron malinterpretadas, Bozzo no paró en sus insinuaciones en redes. Por eso, Asensi no sólo negó en rotundo en el plató ser racista o xenófoba, sino que afeó que su compañera del ‘team naranja’ no haya aclarado el asunto, siendo así acosada por redes. Bozzo hizo oídos sordos.

No fue el único mal momento que vivió la ganadora. Asensi se marchó antes de tiempo de plató, al darse cuenta de que el debate estaba a punto de llegar a su fin y que ella no tuvo de momento de gloria, a pesar de haber ganado el concurso. El debate estuvo enfocado en tramas no relacionadas con Asensi la mayor parte del tiempo, teniendo especial protagonista la de Jessica Bueno con Luitingo. Aunque quiso marcharse, finalmente, la organización la convenció para estar con el resto de participantes a la hora de despedir el debate, aunque no dudó en irse rápido poco después.

