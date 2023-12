Naomi Asensi adelanta qué va a hacer con el premio de ganadora de ‘GH VIP 8’: “Os va a encantar”

Aunque Gran Hermano se caracteriza por ser la vida en directo, los debates finales, como los de Supervivientes, suelen ser grabados. Y así, este 28 de diciembre, GH VIP ha ofrecido en el prime time de Telecinco una última gala grabada en la que todos sus concursantes han puesto sobre la mesa las cuentas que tenían pendientes. Ese debate tuvo lugar a la mañana siguiente de la final, algo que quedó claro en muchos comentarios, aunque se intentaba disimular.

“Hemos vivido con ellos 99 días de emoción”, aseguraba en su presentación Ion Aramendi, el encargado de este debate. Así, relataba cómo en la convivencia se ha disfrutado de risas de amor, se han visto cómo nacían parejas y otras se rompían, había bailes, “despelote” y “una nueva ganadora, Naomi Asensi”.

Tras saludar a todos los protagonistas, a los que chocó las manos, e incluso abrazó a alguno, Aramendi advertía cómo se han vivido “historias trepidantes” en la que “muchos habéis acabado fatal”. Y así, dio paso a Naomi, que emergía del suelo, en lo alto de la escalera.

[Marlène Mourreu, Belén Esteban o Adara Molinero: todos los ganadores de 'GH VIP' han sido mujeres]

“¿Cómo estás?”, preguntaba el presentador. “En shock aún, he dormido una hora”, relataba la que fuese participante de La isla de las Tentaciones, desvelando que el programa se grabó al día siguiente de la final. Pero justo después corregía: “Llevo días sin dormir. Estoy feliz, pero aún asimilando. Es muy fuerte”.

Fue entonces cuando Ion Aramendi le preguntó que va a hacer con el premio. “Tengo un proyectito, que lo voy a contar dentro de poco, y os va a encantar”, adelantaba la también colaboradora de Así es la vida, que alcanzó se pudo embolsar 70.600 euros, de los 150.000 que empezaron a jugarse.

“No he llorado en todo el concurso, lo estoy llorando estos días. Estoy superorgullosa, me siento que es una triple victoria, muy difícil”, seguía diciendo Naomi, en referencia a cómo se enfrentó a Luitingo y Jéssica, “una trama que nos han metido con colador, y aun así, he ganado”. La mala relación con Bueno es evidente, y por eso, la sevillana le invitaba a que se centrase en sí misma, y no en los que han sido sus compañeros. Lutingo, por su parte, le dio la enhorabuena y le invitó a que disfrutrase. “La semifinal no la viví bien, estoy saturada”, admitía Naomi, que sabía que en el fondo, lo importante de todo lo que estaba pasando, es que “he ganado”.

