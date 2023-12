El duro ataque de María Patiño a Paz Padilla después de que criticase su última etapa en ‘Sálvame’

Paz Padilla ha dado recientemente una entrevista en la que comparte los recuerdos que guarda de Sálvame, que no son positivos precisamente. La actriz y presentadora andaluza reconoció en el pódcast Lo que tú digas, del periodista Álex Fidalgo, que no se sentía “cómoda” en los últimos meses en los que estuvo conduciendo el magacín vespertino.

“Me di cuenta de que ya sobraba, y qué bien porque ya no tengo que estar ahí”, le explicaba, lamentando que tuvo que tener mucho cuidado sobre a quién le compartía que su marido padecía un cáncer. “No es bonito ir a un trabajo y no poder contar a tus compañeros que tu marido se está muriendo”, afirmaba.

Ante estas palabras, María Patiño ha querido responder a la que fue su compañera de la tele. Lo ha hecho de manera tranquila, a través de sus stories de Instagram, es decir, un mensaje que se borra pasadas las 24 horas.

[María Patiño, el rostro potente que la nueva Telecinco debería aprovechar para futuros formatos]

“Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar las culpas a las productoras que me han contratado. Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen”, comienza diciendo la presentadora de Socialité.

“Amo el periodismo, no reniego de la prensa. Detesto la hipocresía, y sobre todo, la ausencia de generosidad de Paz Padilla, que aún siendo compañera, cuando me pidió ayuda, estuve”, finaliza. Unas palabras con las que ofrece su punto de vista sobre el relato de Padilla, que sí ha criticado contenidos del ya desaparecido programa, como los momentos “bochornosos” en los que lo pasó “muy mal”, como por ejemplo la manera en la que se trataron los fallecimientos de Chiquito de la Calzada y Jesús Quintero. “Hay cosas que te duelen en el alma. Yo optaba por el silencio, pero fue muy duro”, le reconoció a Álex Fidalgo.

Cuando Patiño destaca que ella no tiene la necesidad de pedir perdón, lo hace en referencia a otras de las declaraciones de Paz, que aprovechó la entrevista para pedir “perdón si alguna vez hice daño, que creo que sí, evidentemente, porque estaba ahí. Intenté hacerlo lo mejor posible y poner amor a todo lo que hacía”. La gaditana, en el mismo encuentro, tampoco obvia su despido de Mediaset tras ausentarse de Sálvame en pleno directo tras una discusión con Belén Esteban.

