'GH VIP' engaña al público en la repesca para evitar la salida de Luitingo con un cambio de reglas de última hora

Hay algo muy evidente en esta octava edición de GH VIP, la organización tiene una serie de concursantes favoritos. Al menos esa es la sensación que se percibe tras lo sucedido este pasado jueves en la décima gala del reality show. A pesar de anunciarse que sólo se iba a repescar a dos de los tres aspirantes eliminados que buscaba quedarse en la casa de Guadalix de la Sierra, el programa cambió las reglas del juego a última hora y sin avisar con un claro objetivo: evitar la expulsión definitiva el menos votado de los tres.

Con Albert Infante blindado como el primer aspirante que regresaba desde el pasado domingo, quedaba por saber si era Pilar Llori o Luitingo el que volvía a la casa. Tras una semana con el público votando para elegir a cuál de los dos devolvía definitivamente a la casa y cual mandaba directo a la calle, el resultado fue muy ajustado pero claro con su resultado: un 51% de los votos fue para Pilar Llori. Con un 49% de los votos, Luitingo debía abandonar la casa.

O eso era al menos lo que debía cumplirse, porque al espacio presentado por Marta Flich no le importó cambiar las reglas a última hora y permitir que el aspirante menos votado también se quedase en la casa. Tras el regreso de la valenciana, quien fue recibida por alegría por parte de los concursantes, la presentadora anunció por sorpresa que el sevillano tenía otra oportunidad. Todo dependía tanto de Jessica Bueno como de Pilar Llori, con quien ha vivido una especie de triángulo amoroso.

A ambas se les ofreció la posibilidad de repescar al cantante a cambio de dar 5.000 euros del premio final. Llori quiso respetar la decisión del público y dijo no de forma rotunda y directa. No fue así el caso de la ex de Kiko Rivera, quien aceptó pagar ese dinero para que Luitingo no fuese expulsado definitivamente. Dado que el precio era mucho menos grande que el que tuvo que pagar Zeus Montiel para salvar a Susana Bianca, la modelo no se lo pensó dos veces.

Para la ex del hijo de Isabel Pantoja, la repesca de Luitingo es para asegurarse un apoyo dentro de la casa. De esta forma, el reality show prosigue con esta trama, algo que no ha gustado al público, dado que nunca se había dicho la posibilidad de esta maniobra. Con lo cual, deja en papel mojado la decisión de los espectadores, los cuales mostraron su enfado y rechazo en redes. A diferencia de la vida extra de los 25.000 euros, nunca se había revelado que era posible el regreso de los tres repescados.

Ya hubo críticas similares cuando hubo algunos internautas que se quejaron que no pudieron votar más veces tras el anuncio de la repesca del jueves pasado. Por otro lado, se suma a más quejas del público respecto al programa, como el que no hayan emitido las imágenes que justificaban la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo.

De ahí, que haya cierta sensación de favoritismo hacia ciertos perfiles. Es más, es algo en lo que Naomi Asensi, del equipo naranja, compartía. “Al final, ya te digo yo que si echan a Jessica, le ofrecen a Luitingo que pague cinco euros para que vuelva. O sea, me refiero, esa trama se queda ahí hasta que se líen”, opinó dentro de la casa, como pudieron ver los espectadores.

