Tensísima discusión entre Marta Flich y Esperanza Aguirre: "Me encantaría creerte, pero tengo ojos"

Tensísima discursión entre Marta Flich y Esperanza Aguirre: "Me encantaría creerte, pero tengo ojos"

Esperanza Aguirre y Marta Flich protagonizaron este martes un fuerte encontronazo en Todo es mentira. La expresidenta de la Comunidad de Madrid conectó con el programa vespertino de Cuatro para defenderse de los que le acusan de cortar el tráfico en la calle Ferraz de Madrid, donde se encuentra la sede del PSOE. Sin embargo, la exdirigente popular entró en cólera al ver que la presentadora la estaba dejando sin argumentos al enseñar imágenes de lo ocurrido.

"Hemos visto unas imágenes en las que claramente cortas el tráfico", dijo en primer lugar la periodista para dar la palabra a Aguirre, que insistió en que el tráfico "ya estaba cortado" y que lo que pretendía era "unir a los manifestantes de una acera con los de la otra" porque la "Policía pretendía que nos quedáramos cada uno en nuestro lado".

"Yo dije vamos a cortar el tráfico, no sé exactamente cómo lo dije, pero en realidad es que el tráfico ya estaba cortado", seguía diciendo recalcando que fue a protesar "contra el PSOE mentiroso", que dijo que dos días antes de las elecciones que jamás daría una amnistía ni muchísimo menos un referéndum y por supuesto lo va a dar".

[Acosan en directo a un reportero de laSexta en la manifestación contra la amnistía en la sede del PSOE]

En vista que Esperanza Aguirre se iba por las ramas, Flich recondujo la conversación volviendo al tema del tráfico, lo que enfadó a la expolítica. "A ustedes no les gusta hablar de eso", espetó. "Si me permites que yo siga la entrevista te lo agradezco", contestó muy seria la presentadora, que volvió a incidir en que "tenemos unas imágenes donde se ve que la policía coloca unas vallas para cortar el tráfico cuando ya invadís la calzada. No antes, después".

La exdirigente del PP se mantuvo firme, volviendo a la carga asegurando que el perímetro de seguridad que tenía la sede del PSOE era mucho más grande que la que tuvo la del PP después del 11M. "Tomaron la calle entera. No podíamos entrar en el partido. Aquí hay que tener muchísimo respeto al partido socialista".

La periodista persistió diciendo que la policía puso las vallas para cortar el tráfico después de que invadieran la calle. "¡Que te crees tú eso! De eso nada. Las vallas eran para cortarnos a nosotros", saltó como un resorte Aguirre, a lo que Flich la cortó: "Me encantaría creerte a ti, pero es que tengo ojos. Estamos viendo esas imágenes".

"No vamos a discutir. Porque yo estoy aquí, no estoy viendo la televisión. Tú di lo que te dé la gana y yo diré lo que quiera", dijo profundamente indignada Aguirre, a lo que Flich se justificó diciendo que "yo solo digo lo que estamos viendo en unas imágenes, estoy simplemente informando sobre lo que se ve".

Saltan las chispas entre Esperanza Aguirre y Marta Flich en 'Todo es mentira'.

"¿Ves algún coche? No hay ninguno", dijo muy vehemente. "Mira Marta, si vas a seguir por ese camino te dejo que hagas lo que te dé la gana. Tráfico son coches y no había ninguno". Después, el programa procedió a emitir las declaraciones de Fernando López Miras y Jorge Azcón, los presidentes de Murcia y Aragón, en las que se posicionaron en contra de lo que hizo Aguirre.

"Me parece fenomenal. Yo quiero opinar que yo fui a esa reunión porque todavía en España tenemos derecho de manifestación, concentración, reunión y de opinión. Ellos tienen todo el derecho a opinar eso, pero creo que no han visto las imágenes porque el tráfico estaba cortado. Si encuentras un coche por la calle Feraz, por supuesto reconoceré mi error y pediré mil disculpas", concluyó.

