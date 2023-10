Nueva discusión entre Pilar Vidal y Carmen Lomana en ‘Espejo público’: “Esta señora me ha llamado gorda”

La gordofobia se ha puesto sobre la mesa esta mañana en el programa Espejo público de Antena 3. “Todos estamos en contra de la gordofobia y a favor siempre de aceptar nuestros cuerpos. Pero ¿cuál es el límite?”, introducía Miquel Valls, que daba paso a un vídeo de un hombre que ha relatado en redes sociales las complicaciones que ha sufrido en una operación por su obesidad. Ese mismo hombre, que entró en directo en el magacín, se define como activista contra el sobrepeso.

Más tarde, y tras ofrecer Espejo público informaciones sobre Daniel Sáncho o el entierro de Fernando Fernández Tapias, Pilar Vidal ha rescado el tema de la gordofobia para señalar a su compañera Carmen Lomana. Y es que, según la periodista, la que fuese concursante de Supervivientes habría hecho comentarios sobre su aspecto físico. Así, Lomana habría mencionado que “lo de menos es estar gordo o no, sino los problemas de salud que se pueden generar”, y justo después habría pedido perdón a Vidal si se sentía ofendida.

“Que sepa toda España que la señora Carmen Lomana, que va de paz y amor y de supereducada, me ha llamado gorda”, exponía con contundencia Pilar Vidal en directo. Y añadía, dirigiéndose directamente a la celebridad: “Todas las mujeres que tienen tu edad no pueden tener tu cuerpo”.

Pilar Vidal le explicaba entonces a Carmen Lomana que “detrás de las personas que tienen sobrepeso hay un problema hormonal o de medicación. No lo sabes porque vives en tus mundos de Yupi”. “Yo nunca he estado así, yo he tenido un problema y por eso estoy así. Lo sabe la gente que lo tiene que saber”, sentenciaba con rotundidad.

La periodista acabó con lágrimas en los ojos, narrando que únicamente permite a su madre que realice comentarios sobre su aspecto físico. “Yo no lo hago con nadie. Me puedo meter con la opinión de alguien, con el acto que haga, pero no con el físico que tenga”. Lomana, por su parte, se limitaba a decir que ella no había ido al programa a discutir. “No te he llamado gorda, porque no me refería a ti”, añadió también en otro momento. Gloria Camila Ortega quiso echar un capote a Lomana, y Gema López valoró que, al pedir perdón, parece que estaba ofendiéndola.

Hay que destacar que este no es el primer desencuentro de Carmen Lomana y Pilar Vidal en el plató de Espejo público. Días atrás, la que fuese presentadora de Las joyas de la corona narró cómo había sufrido un asalto a su casa, y Vidal lo puso en duda. “Es mucha casualidad que ahora haya una oleada de robos a famosos y justo seas tú la única famosa de Madrid señalada en Madrid. Me hace dudar y quiero pensar que no es así. Es muy casual”. Después de que Lomana se ofendiese, Pilar llegó a decirle: “¡Que no te han robado, Carmen”.

